The ultimate smudge-proof eyeliner!

Η Mon Rêve προσθέτει χρώμα και ζωντάνια στο καλοκαίρι σου με τις 6 ολοκαίνουργιες αποχρώσεις του Infiny Dip Liner! Ένα μοναδικό υγρό, αδιάβροχο eyeliner που στεγνώνει αμέσως, ενώ παραμένει αναλλοίωτο όλη την ημέρα χωρίς να ξεθωριάζει ή να μουτζουρώνει.

Το Infiny Dip Liner είναι ιδανικό για τη γυναίκα που τολμά και δεν περιορίζεται στις κλασικές επιλογές χρωμάτων. Αν αυτή η γυναίκα είσαι εσύ, τότε οι νέες μοναδικές αποχρώσεις του Infiny Dip Liner δημιουργήθηκαν για εσένα.

Το ειδικά σχεδιασμένο πινελάκι του χαρίζει τέλεια κατανομή και ομοιόμορφο αποτέλεσμα χωρίς κενά με ένα μόνο πέρασμα, πανεύκολα και γρήγορα, ενώ οι 6 νέες, φωτεινές αποχρώσεις με τέλεια απόδοση χρώματος σου δίνουν την δυνατότητα για πολλούς συνδυασμούς χρωμάτων και σχεδίων!

Δώσε άλλη διάσταση στο βλέμμα σου και δημιούργησε με ακρίβεια το σχέδιο που επιθυμείς. Η αδιάβροχη σύνθεση του Infiny Dip Liner θα φροντίσει τα μακιγιάζ των ματιών σου να παραμείνουν άψογα για να σε συντροφεύουν σε όλες τις καλοκαιρινές σου δραστηριότητες, στην πόλη ή στο νησί, τη μέρα ή τη νύχτα, όπου κι όποτε θες!

Classic or graphic, minimal or bold, όποιο στυλ και αν προτιμάς με το Infiny Dip Liner της Mon Rêve θα σχεδιάσεις άνευ ορίων και θα απογειώσεις το καλοκαιρινό σου μακιγιάζ δημιουργώντας το απόλυτο eye look!