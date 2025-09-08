Χιλιάδες βήματα, μία φωνή: Στις 28 Σεπτεμβρίου η πόλη γίνεται ροζ με το Greece Race for the Cure®

17ο Greece Race for the Cure® - Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το Greece Race for the Cure® μάς φέρνει για 17η χρονιά κοντά, για έναν κοινό σκοπό: τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Με σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», τρέχουμε 5χλμ & περπατάμε 2χλμ ξεκινώντας από το Ζάππειο, ή συμμετέχουμε απομακρυσμένα, μεταφέροντας τα μηνύματα της διοργάνωσης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως, που κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμου και μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη ζωή.

Εγγραφές: www.greecerace.gr

Οι εγγραφές για το 17ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ: https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/



• Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 9.30 πμ, Ζάππειο/ Εγγραφή:10€

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου ολοκληρώνονται στις 13.000 συμμετοχές ή στις 16/9.

• Περίπατος 2 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 10.30 πμ, Ζάππειο / Εγγραφή: 8€

Οι εγγραφές για τον περίπατο ολοκληρώνονται στις 21/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

• Digital Συμμετοχή: Συμμετέχουμε απομακρυσμένα και αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα ενάντια στον καρκίνο του μαστού μέσα από τα social media / Εγγραφή: 8€.

Οι εγγραφές για τη digital συμμετοχή ολοκληρώνονται στις 15/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται το συλλεκτικό t-shirt της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς.

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (3ης Σεπτεμβρίου 63, Αθήνα, ισόγειο από 22/9/2025 έως 26/9/2025, Δευτέρα με Παρασκευή, 10πμ-8μμ.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος με χρέωση παραλήπτη, έως 15/9/2025.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραλαβές εδώ: https://greecerace.gr/παραλαβή-υλικού/



Πρόγραμμα Διοργάνωσης

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025: Ημέρα Γιορτής & Προαγωγής της Υγείας

12μμ-6μμ: Δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου

• Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης

• Sessions γυμναστικής

• Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους

• Τοξοβολία

• Παιδική γωνιά με face painting & ζωγραφική

• Έκθεση φωτογραφίας από survivors στο περίπτερο του «Άλμα Ζωής»

• Sponsors’ expo

• Συμβολική Φωταγώγηση

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://greecerace.gr/programma/#savvato

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025:

8:30πμ-12μμ: Δράσεις στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου

• Συνεχείς δράσεις στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης

• Παιδική γωνιά με εργαστήριο σύγχρονου τσίρκου, ζωγραφική & face painting

• Τείχος ευχών

• Έκθεση φωτογραφίας από survivors στο περίπτερο του «Άλμα Ζωής»

• Sponsors’ expo

• Δράσεις πρόληψης & ενημέρωσης



Η πόλη γιορτάζει μαζί μας!

Η εορταστική μας διάθεση δεν τελειώνει με το τέλος του αγώνα! Συνεχίστε να φοράτε το t-shirt της διοργάνωσης και κάντε τη βόλτα σας σε μουσεία, εστιατόρια και καφέ που θα σας περιμένουν με ειδικές εκπτώσεις.

Περισσότερα για το πρόγραμμα ημέρας του αγώνα: https://greecerace.gr/programma/#kyriaki

Κάθε βήμα μετράει

Στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού κάθε βήμα μετράει, καθώς μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης καταφέρνουμε και προσφέρουμε δωρεάν προγράμματα για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας τους, για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.

Δείτε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται εδώ



Με κάθε μας βήμα, μαζί, πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού.

Περισσότερες πληροφορίες: www.greecerace.gr