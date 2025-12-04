Α Century and A Year: Η εταιρεία SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and A Year με τη συμμετοχή 22 σύγχρονων δημιουργών

Designers, αρχιτέκτονες, εικαστικοί καλλιτέχνες και κοσμηματοποιοί «ξεφυλλίζουν» το αρχείο των Επιπλώσεων Συρίγος και δημιουργούν έργα που επανερμηνεύουν το παρελθόν.

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας, καταθέτει στο κοινό μία ξεχωριστή δημιουργική σύμπραξη: νέες δημιουργίες από 22 σύγχρονα ονόματα του design και των τεχνών, αποκτούν ως σημείο εκκίνησης το ιστορικό αρχείο της SIRIGOS για να δώσουν τη δική τους ερμηνεία ενός «χθες» που δίνει μορφή στο αύριο του design.

Η ιστορική διαδρομή των Επιπλώσεων Συρίγος ξεκινά ήδη από το 1924, όταν ο Ιάκωβος Συρίγος ιδρύει το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων, με τις δημιουργίες του να αποκτούν, μέσα στα χρόνια, συμβολικό χαρακτήρα στην αστική ιστορία της Αθήνας. Σήμερα, η παρακαταθήκη του Ιάκωβου Συρίγου, όπως μεταλαμπαδεύτηκε στον γιο του Γεώργιο και τα εγγόνια του, Νίκο και Αναστασία Συρίγου, εστιάζει στον σχεδιασμό και στην ανακατασκευή εσωτερικών χώρων και τη δημιουργία εξατομικευμένων επίπλων και ειδικών ξυλουργικών κατασκευών.

Το πάθος του Ιάκωβου Συρίγου γίνεται τώρα η αφορμή για έναν νέο, ανοικτό διάλογο. Πριν από έναν χρόνο, στην 100ή επέτειο της εταιρείας, υλοποιήθηκε μία ανοικτή πρόσκληση προς είκοσι δύο σύγχρονους δημιουργούς από τον χώρο του design και των τεχνών. Γλύπτες, κεραμιστές, εικαστικοί καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και interior designers, αλλά κυρίως φίλοι και συνεργάτες, κλήθηκαν να συνομιλήσουν με την ιστορία των επίπλων και να εμπνευστούν νέες εκδοχές των πιο κλασικών σχεδίων του Ιάκωβου Συρίγου, μέσα από οκτώ mid-century κομμάτια που ανασύρθηκαν από το ιστορικό αρχείο της εταιρείας των δεκαετιών του 1950 και του 1960.

Η θερμή ανταπόκριση στην πρόσκληση αυτή πυροδότησε έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν που πήρε μορφή στα εργαστήρια της εταιρείας SIRIGOS: Οι άνθρωποι αυτοί, από όλο το φάσμα της δημιουργίας, από το κόσμημα και την αρχιτεκτονική μέχρι την κεραμική και τη σκηνογραφία, έλαβαν carte blanche να παίξουν με τις έννοιες, τις φόρμες και τον συμβολισμό κλασικών σχεδίων που ήρθαν ξανά στο φως, δημιουργώντας μια φόρμα μνήμης και αναγέννησης που ενώνει το χθες με το τώρα. Μπουφές, κουτσομπόλα, τουαλέτα, πολυθρόνα, τραπεζάκι καθιστικού, σκαμνί και κομοδίνα, οκτώ αρχειακά κομμάτια που συνθέτουν τη χαρτογράφηση μιας εποχής που δεν ορίζεται μόνο από την αισθητική της αλλά και από τον τρόπο ζωής που τη συγκροτούσε, επανασυστήνονται σήμερα μέσα από τις νέες εκδοχές τους, για να υπογραμμίσουν τη δύναμη της ποιότητας και την τόλμη της εξέλιξης.

Κάθε δημιουργός ενθαρρύνθηκε να εξερευνήσει την ιστορία, τις αναλογίες, την υλικότητα, την ουσία και τη συναισθηματική απήχηση των πρωτότυπων επίπλων και να προτείνει μια νέα ερμηνεία. Οι προσκεκλημένοι δημιουργοί αμφισβήτησαν, αποδόμησαν και επανεξέτασαν μορφές που κάποτε διαμόρφωσαν την ταυτότητα των ελληνικών οικιακών εσωτερικών χώρων. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν με διακριτικές παραλλαγές, ενώ άλλοι πρότειναν ριζικές μεταμορφώσεις. Το αποτέλεσμα ωστόσο, συνολικά, καταδεικνύει πώς ο ιστορικός σχεδιασμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για το σύγχρονο design.

Τα μοναδικά έπιπλα που παρουσιάζονται σήμερα στην έκθεση A Century and Α Year, περιμένουν από τις 5 έως και τις 8 Δεκεμβρίου το κοινό να αφουγκραστεί την ηχώ μίας διαχρονικής δημιουργικής συζήτησης, όπου η παρακαταθήκη της αριστοτεχνίας Sirigos βρίσκει νέα ζωή μέσα από τη ματιά της σύγχρονης δημιουργίας.

Συμμετέχουν οι Άγις Μουρελάτος, Αντιγόνη Τσιβανίδου, Απόλλων Παπαθεοχάρης, Αταλάντη Μαρτίνου, Γιάννης Βαρελάς, Κατερίνα Παπαναγιώτου, KK Interiors, Lucy Savanis, Μελίνα Ξενάκη, Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, Sirigos, Σοφία Ξανθάκου, Σωτήρης Χαΐνης Architecture, ST Architects, Stones and Walls, Theodore Psychoyos, Tina Komninou Interiors, Βάνα Κριμνιώτη, Βαγγέλης Μπόνιος, Void Studio, Yannis Sergakis, Zoumboulakis Architects.

Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, 18:00-22:00

Διάρκεια έκθεσης: 6-8 Δεκεμβρίου 2025 - Ωράριο λειτουργίας: 10:00 - 20:00

Αμαλίας 36: Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 36, Αθήνα 105 58, Ελλάδα.

Επιμέλεια έκθεσης: Σταματία Δημητρακοπούλου

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Μαγδαληνή Τιάμκαρη

Διοργάνωση: Sirigos



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ SIRIGOS

Η ιστορία της SIRIGOS ξεκινά το 1924, όταν ο Ιάκωβος Συρίγος ιδρύει το ιστορικό του κατάστημα στο διώροφο νεοκλασικό κτίριο της οδού Πατησίων. Πολύ σύντομα, το όνομα Συρίγος καθιερώνεται ως συνώνυμο της ποιοτικής κατασκευής επίπλου και αποκτά εμβληματική παρουσία στην αστική ιστορία της Αθήνας.

Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει έναν αιώνα πορείας, η Sirigos παραμένει αφοσιωμένη στην τέχνη της κατασκευής εκλεκτών επίπλων, δημιουργώντας έργα για κατοικίες, εμπορικούς χώρους, εστιατόρια και ξενοδοχεία.

Με σεβασμό στη μακρά οικογενειακή παράδοση η εταιρεία Sirigos συνδυάζει τη χειροτεχνία με τον σύγχρονο σχεδιασμό, καθοδηγούμενη από πάθος για την ποιότητα και μια υπεύθυνη προσέγγιση απέναντι στα υλικά και την παραγωγή.

Μεγαλώνοντας μέσα σε έναν κόσμο ξύλου, χειροποίητης λεπτομέρειας και δημιουργικότητας, η Αναστασία και ο Νίκος Συρίγος εκπροσωπούν την τρίτη γενιά της οικογένειας. Επί τρεις δεκαετίες επιβλέπουν έργα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, αναζητώντας πάντοτε τη μοναδική ιστορία που μπορεί να αφηγηθεί κάθε υλικό, κάθε έπιπλο και κάθε χώρος.

