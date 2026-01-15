Νέα Ζηλανδία: Πώς 13 γυναίκες πυροσβέστριες εξάλειψαν τα στερεότυπα στην ισότητα των φύλων

Οι Wāhine Toa - πυροσβέστριες της Νέας Ζηλανδίας - αμφισβήτησαν τα στερεότυπα με τον πιο έμπρακτο τρόπο, αποδεικνύοντας πως η ικανότητα και η δύναμη δεν έχουν φύλο.

Παρά τις κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων και τη συνεχή συζήτηση γύρω από το θέμα της ισότητας των φύλων, ορισμένα επαγγέλματα εξακολουθούν να έχουν ανδροκρατούμενο χαρακτήρα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το πυροσβεστικό σώμα της Νέας Ζηλανδίας, που μόλις το 6% των πυροσβεστών είναι γυναίκες - ποσοστό που έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο εδώ και δεκαετίες.

Απέναντι σε αυτή τη στασιμότητα, 13 γυναίκες πυροσβέστριες, αυτοαποκαλούμενες «Wāhine Toa» (που σημαίνει «δυνατές γυναίκες»), αποφάσισαν να αμφισβητήσουν ανοιχτά το κυρίαρχο αφήγημα και να ανατρέψουν τον φυλετικό διαχωρισμό με πράξεις - όχι με λόγια. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του Wāhine Toa Firefighters Calendar, του πρώτου ημερολογίου στη Νέα Ζηλανδία, που αναδεικνύει αποκλειστικά γυναίκες πυροσβέστριες.

Το εγχείρημα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο και κάτι - για την ακρίβεια 26 ώρες - έγινε sold out, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 200.000 δολάρια, τα οποία θα διατεθούν την έρευνα κατά του καρκίνου του μαστού. Παράλληλα, ένα σύντομο προωθητικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media έγινε viral, φτάνοντας σχεδόν τις 17 εκατομμύρια προβολές.

Σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε πως αυτή η πρωτοβουλία δεν είχε ως μοναδικό στόχο τη δημοσιότητα ή την οικονομική ενίσχυση ενός τόσου σημαντικού σκοπού. Στον πυρήνα αυτής της κίνησης βρισκόταν η ανάγκη για αναγνώριση: να γίνουν οι γυναίκες πυροσβέστριες ορατές σε έναν χώρο, όπου παραδοσιακά τις απέκλειε, τις αμφισβητούσε ή τις υποβάθμιζε. Αυτό το ημερολόγιο λειτούργησε ως εργαλείο αμφισβήτησης ενός συστήματος που, επί δεκαετίες, ισχυριζόταν πως οι γυναίκες δεν έχουν θέση στο πυροσβεστικό σώμα.

Η δράση των Wāhine Toa εντάσσεται σε μια μακρά ιστορία αγώνων για ισότητα στο πυροσβεστικό σώμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Άννυ Μπάρι, η οποία το 1979 απορρίφθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία με το επιχείρημα ότι ήταν «πολύ κοντή» - παρότι άνδρες με το ίδιο ύψος γίνονταν δεκτοί. Εκείνη, όμως, δεν εγκατέλειψε. Συνέχισε να διεκδικεί το δικαίωμά της και τελικά έγινε η πρώτη γυναίκα πυροσβέστρια στην Κοινοπολιτεία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις υπόλοιπες.

Σήμερα, οι Wāhine Toa υπενθυμίζουν, ότι η αλλαγή δεν έρχεται μόνο μετά από αποφάσεις των θεσμικών αποφάσεων, αλλά και μέσα από πράξεις που κάνουν το αόρατο ορατό, το ανέφικτο εφικτό. Και, κυρίως, επιβεβαιώνουν για πολλοστή φορά, πως η δύναμη και η ικανότητα δεν έχουν φύλο - και δεν θα έχουν ποτέ.

