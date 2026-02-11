Η Σερ αποκάλυψε πως έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης στα 17 της: “Έμεινα ακίνητη και παγωμένη”

Λίγο πριν κλείσει τα 80 χρόνια ζωής της, η Σερ εξομολογήθηκε στα απομνημονεύματά της, πως σε ηλικία 17 ετών δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από έναν άγνωστο άνδρα.

Σε μια από τις πιο δύσκολες και ψυχικά επώδυνες στιγμές της ζωής της γύρισε τον χρόνο η Cher, αποκαλύπτοντας τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε σε ηλικία 17 ετών. Η σπουδαία τραγουδίστρια, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στα απομνημονεύματά της «Cher: The Memoir», περιέγραψε πώς έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης, ενώ κοιμόταν στο σπίτι μιας από τις αγαπημένες φίλες της. Η Cher μοιράστηκε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τον τρόμο που βίωσε, όταν αντιλήφθηκε τι συμβαίνει.

Εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε σχέση με τον Σόνι Μπόνο - με τον οποίο αργότερα παντρεύτηκαν - ωστόσο δεν ήταν μαζί της αυτό το μοιραίο βράδυ του 1963. Όπως γράφει, αποφάσισε να περάσει το βράδυ στο σπίτι μιας φίλης της, αφού ο σύντροφός της θα έμενε μέχρι αργά στο στούντιο ηχογράφησης. Η Cher βγήκε με την παρέα της και μετά την επιστροφή στο σπίτι, κοιμήθηκε στον καναπέ, μη μπορώντας να προβλέψει τι θα ακολουθούσε.

Η Cher μίλησε πρώτη φορά για τη σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στα 17 της

«Από βαρεμάρα και με έναν ελαφρύ φόβο, πέρασα τη νύχτα με τη φίλη μου και πρώην συγκάτοικό μου, τη Ζοσίτα, η οποία ζούσε σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με τον φίλο της, τον Ούλε, και ένα ακόμη κορίτσι. Μετά από μια βραδινή έξοδο όλοι μαζί, επιστρέψαμε στο σπίτι, εκείνοι πήγαν για ύπνο κι εγώ αποκοιμήθηκα στον καναπέ. Λίγες ώρες αργότερα ένιωσα κάποιον να είναι ξαπλωμένος δίπλα μου με το χέρι του μέσα στο εσώρουχό μου. Μισοκοιμισμένη, νόμιζα πως ήμουν στο σπίτι μου και μετά θυμήθηκα ξαφνικά ότι δεν ήμουν. Ήταν σκοτάδι και το μόνο που έβλεπα ήταν το περίγραμμα ενός άντρα. Παγωμένη, έμεινα ακίνητη, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, μέχρι που απομακρύνθηκε λίγο», έγραψε αρχικά, περιγράφοντας το τρομοκρατικό περιστατικό.

Προσπαθώντας να αποφύγει τον θύτη, χωρίς, όμως, να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό της, η τραγουδίστρια εξήγησε πώς τελικά αποφάσισε να αντιδράσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα: «Κάνοντας πως είμαι νυσταγμένη, σηκώθηκα και πήγα στο μπάνιο, χωρίς να ξέρω τι να κάνω. Όταν άκουσα μια πόρτα να κλείνει, προσευχήθηκα να είχε φύγει, αλλά μόλις κατάλαβα ότι ήταν ακόμη εκεί, έτρεξα στο υπνοδωμάτιο της Ζοσίτα, ουρλιάζοντας». Ο φίλος της, Ουλέ, πετάχτηκε από το κρεβάτι και έτρεξε στο σαλόνι να δει τι είχε συμβεί. Η συγκάτοικός τους είχε γυρίσει σπίτι με τον μεθυσμένο φίλο της, ο οποίος ήταν αυτός που επιτέθηκε σεξουαλικά στη Cher.

«Είδε ότι ο μεθυσμένος φίλος της συγκατοίκου τους είχε επιστρέψει στο σπίτι με τη σύντροφό του και, βλέποντάς με ξαπλωμένη στον καναπέ, σκέφτηκε απλώς να ξαπλώσει δίπλα μου και να αφήσει τα χέρια του να περιπλανηθούν», παραθέτει στο βιβλίο της. «Μου πήρε όλη τη νύχτα να ηρεμήσω και δεν τόλμησα να πω λέξη στον Σόνι, από φόβο ότι θα σκότωνε τον τύπο», κατέληξε η Cher, περιγράφοντας ίσως την εφιαλτικότερη νύχτα της ζωής της.

