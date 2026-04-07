Γιατί η παχυσαρκία δεν είναι μόνο ζήτημα θέλησης: Γιούλη Αργυρακοπούλου και Lilly Pharmaserve στο «Είμαι Εδώ για Εσένα» 2026 αποκάλυψαν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε γύρω από τις ορμονικές μεταβολές

Η Παθολόγος – Διαβητολόγος Γιούλη Αργυρακοπούλου και η Lilly Pharmaserve στήριξαν το Women's Forum με τον πιο έμπρακτο τρόπο.

Το Women’s Forum "Είμαι Εδώ για Εσένα" 2026, που διοργανώνει κάθε χρόνο το JennyGr, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εστιάζοντας σε θέματα που αγγίζουν την πραγματική διάσταση της γυναικείας εμπειρίας. Με γεμάτη την αίθουσα και σημαντική συμμετοχή μέσω online παρακολούθησης, το forum επιβεβαίωσε την ανάγκη για έναν ειλικρινή διάλογο γύρω από την αλληλεγγύη και την αυτογνωσία.

Το Forum έφερε κοντά επιστήμονες, καλλιτέχνες, γυναίκες και άντρες που τόλμησαν να αλλάξουν τα δεδομένα της ζωής τους. Μαζί τους, εξερευνήσαμε τι σημαίνει να ζεις χωρίς φίλτρα, να μεγαλώνεις χωρίς φόβο, να αγαπάς τον εαυτό σου με όλες του τις ατέλειες.

Κάθε ομιλία, κάθε πάνελ, κάθε στιγμή ήταν μια ανακάλυψη. Όμως, ανάμεσα στους επιστήμονες και τις γεμάτες ουσία ομιλίες, στα highlights του forum τοποθετούμε εκείνη της Γιούλης Αργυρακοπούλου.

Τα Key takeaways για όσους δεν είχαν την τύχη να παρευρεθούν

Σύμφωνα με την ειδικό, η παχυσαρκία και η υπερβαρότητα αποτελούν σήμερα ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με ραγδαία αύξηση τα τελευταία 30 χρόνια. Στην Ευρώπη, περίπου το 59% των ανθρώπων πάσχουν από υπερβαρότητα ή παχυσαρκία, ενώ στην Ελλάδα το άθροισμα αυτών φτάνει περίπου το 70% στον ενήλικo πληθυσμό. Η παχυσαρκία αναγνωρίζεται πλέον ως νόσος, καθώς συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παθήσεων, όπως σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπνική άπνοια, οστεοαρθρίτιδα, υπογονιμότητα και αρκετές μορφές καρκίνου.

Και ενώ διαχρονικά, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βασιζόταν μόνο στη δίαιτα και την άσκηση, οι σύγχρονες γνώσεις αναδεικνύουν την παχυσαρκία ως ένα πολυσύνθετο νόσημα, στο οποίο συχνά απαιτείται η συμβολή ειδικών. Έτσι, όταν η αλλαγή στον τρόπο ζωής δεν επαρκεί για ένα υγιές βάρος, μπορεί να προστεθεί φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδείκνυται και η μεταβολική χειρουργική.

Η παλαιότερη θεώρηση ότι η προσωπική θέληση αρκεί για να αλλάξει ένα άτομο το βάρος του ενίσχυσε το στίγμα της παχυσαρκίας. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι η παχυσαρκία είναι ένα πολύπλοκο νόσημα, αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης γενετικών, νευρορμονικών, περιβαλλοντικών, συμπεριφορικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων.

Η διαχείριση της νόσου απαιτεί ομαδική προσέγγιση και μακροχρόνιο σχεδιασμό, με τη συμμετοχή ιατρών, διατροφολόγων, γυμναστών αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Φυσικά, κυρίαρχο ρόλο παίζει και η γενετική προδιάθεση, γεγονός που δείχνει ότι η παχυσαρκία δεν είναι απλώς θέμα προσωπικής επιλογής, αλλά μια σύνθετη και πολυπαραγοντική κατάσταση.

Η Δρ. Αργυρακοπούλου συζήτησε για το στίγμα που συνοδεύει το νόσημα καθώς και την εύκολη κριτική που συχνά ασκούμε στα άτομα με παχυσαρκία, προτρέποντάς μας να στεκόμαστε στο πλευρό ενός ασθενούς που αγωνίζεται ενάντια στην παχυσαρκία. Και όχι να αποτελούμε ακόμη ένα εμπόδιο.

Ποια είναι η Γιούλη Αργυρακοπούλου που μίησε στο Women's Forum 2026: Είμαι Εδώ Για Εσένα

Η Γιούλη Αργυρακοπούλου, MD, MSc, PhD, είναι Παθολόγος – Διαβητολόγος. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού διπλώματος στον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Το έτος 2007 (μετά υποτροφίας) εκπαιδεύτηκε στο Centre for Diabetes and Metabolic Medicine του Barts and the London, Queen Mary’s School of Medicine and Dentistry στο Λονδίνο.

Συμμετέχει ως κύρια ερευνήτρια σε πολυκεντρικές, κλινικές μελέτες (21) που σχετίζονται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία, ενώ υπήρξε κύρια ερευνήτρια του ελληνικού πιλότου της σύμπραξης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών με το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Project ValueCare. Είναι συγγραφέας 32 δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά ( h-index: 18) και έχει συμμετάσχει με πολλαπλές ανακοινώσεις (73) και άνω των 200 διαλέξεων σε Συνέδρια Παθολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Παχυσαρκίας. Είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Πανελλήνιας Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας.

Έχει διεθνείς πιστοποιήσεις για το επιστημονικό και κλινικό της έργο. Το 2022 εξελέγη National Clinical Fellow της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας και το 2024 International Fellow του προγράμματος Strategic Centre for Obesity Professional Education -SCOPE της World Obesity Federation.

Τα τελευταία 13 χρόνια εργάζεται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και διευθύνει την Διαβητολογική Μονάδα και το Ιατρείο Παχυσαρκίας στο Ιατρικο Κέντρο Αθηνών. Είναι μέλος σε 6 Ελληνικές και 2 διεθνείς επιστημονικές εταιρείες.

Η Μονάδα Παχυσαρκίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία μελέτης της Παχυσαρκίας (EASO) ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης της Παχυσαρκίας - EASO Αccredited Collaborating Centre for Obesity Management (COM).