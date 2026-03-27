Ο Στιβ Καρέλ θυμήθηκε την εποχή που του έλεγαν όλοι να μην πρωταγωνιστήσει στο “The Office”

Παρά τις προειδοποιήσεις των γνωστών του, ο Καρέλ αποφάσισε να πάρει τον ρόλο του Μάικλ Σκοτ και να αλλάξει την ιστορία της τηλεόρασης για πάντα

Ο Στιβ Καρέλ, σε μια πρόσφατη εμφάνισή του στο τελευταίο επεισόδιο του podcast “Good Hang” της Έιμι Πόλερ, μοιράστηκε άγνωστες λεπτομέρειες για το πώς απέκτησε τον ρόλο του Μάικλ Σκοτ στη θρυλική σειρά του NBC, “The Office”.

Ο Στιβ Καρέλ αποκάλυψε ότι, πριν καν αποφασίσει αν θα κάνει οντισιόν, φίλοι και συνάδελφοι τον συμβούλεψαν να μην συμμετάσχει, δεδομένου ότι η βρετανική εκδοχή της σειράς με τον Ρίκι Τζερβέις είχε αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα. Όλοι φαίνεται πως πίστευαν ότι ήταν ένα εγχείρημα καταδικασμένο να αποτύχει. Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της παραγωγής του “Anchorman”, ο Πολ Ραντ τράβηξε τον ηθοποιό στην άκρη και του είπε να μην κάνει οντισιόν για τη θέση του Μάικλ Σκοτ. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Καρέλ παραδέχεται ότι μπόρεσε να δει μόνο ένα λεπτό από το πρώτο επεισόδιο της βρετανικής εκδοχής της σειράς- ήξερε ότι ήταν τόσο καλό και αστείο που αν έβλεπε περισσότερο θα τον επηρέαζε στην οντισιόν του.

Ο πιλότος του “The Office” είχε τη χειρότερη βαθμολογία στην ιστορία του NBC

Παρόλα αυτά, ο Καρέλ αποφάσισε να πάρει τον ρόλο- μια απόφαση που άλλαξε για πάντα την ιστορία της τηλεόρασης. Ο ίδιος παραδέχεται ότι ο πιλότος της σειράς ήταν από τους χειρότερους στην ιστορία του NBC και ότι το κοινό πραγματικά τον μισούσε. «Στον κόσμο πραγματικά δεν άρεσε καθόλου. Και δεν είμαι σίγουρος πώς κατάφερε τελικά να συνεχίσει μετά από αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός. Ωστόσο, παρά τις αρχικές δυσκολίες, το “The Office” κατάφερε να εξελιχθεί σε μία απο τις πιο εμβληματικές κωμικές σειρές του NBC, με εννέα σεζόν και 201 επεισόδια.

Ο Στιβ Κάρελ μίλησε επίσης και για την αποχώρησή του, δύο σεζόν πριν ρίξει αυλαία το The Office. «Έναν χρόνο πριν καταλάβω ότι θα αποχωρήσω, είχα συζητήσει με τον παραγωγό, τον Γκρεγκ Ντάνιελς, για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η τελευταία του ιστορία. Ήθελα να φανεί ότι έχει εξελιχθεί ως χαρακτήρας. Πρότεινα η “τελευταία μέρα” να μην είναι στ’ αλήθεια η τελευταία. Όλοι περιμένουν να του κάνουν αποχαιρετιστήριο πάρτι, αλλά εκείνος φεύγει από την προηγούμενη, γιατί δεν το έχει ανάγκη. Θέλει να τους αποχαιρετήσει με τους δικούς του όρους και μου φάνηκε ένας ενδιαφέρων τρόπος να κλείσει η πορεία του».

Είκοσι χρόνια από τότε που η σειρά συστήθηκε για πρώτη φορά, επέστρεψε πέρυσι με το spin-off “The Paper”, που ακολουθεί τις περιπέτειες μιας ομάδας υπαλλήλων σε μια εφημερίδα του Οχάιο. Ωστόσο, ο Καρέλ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στον ρόλο του Μάικλ Σκοτ.

