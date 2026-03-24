Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ: Αποκάλυψε αστείο που του έκοψαν οι μοντέρ του The Office - «Ήταν καταπληκτικό»

Κάτι που όπως είπε στη συνέντευξη του που παραχώρησε προ ολίγων ημερών, τον έκανε να θυμώσει πολύ

Ο Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ σε συνέντευξη που παραχώρησε, αποκάλυψε ένα περιστατικό από τα γυρίσματα του The Office, μίας από τις καλύτερες sitcom σειρές που έχουμε δει στην τηλεόραση. Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Κέβιν, έναν τύπο που δεν τον έλεγες τον πιο ικανό υπάλληλο, για την ακρίβεια δεν ήξερε τι του γινόταν, αλλά είχε μπόλικο χιούμορ - αυτό τον έκανε και έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες.

Στο The Office είδαμε πολλά αστεία (τα περισσότερα τα θυμόμαστε ακόμη), ωστόσο αρκετά δεν εμφανίστηκαν ποτέ στην οθόνη. Όπως και ένα του Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ, που οι μοντέρ αποφάσισαν να το κόψουν, προκαλώντας τον εκνευρισμό του ηθοποιού εκείνη την εποχή. Εν τέλει, βέβαια, δικαιώθηκε αφού το εν λόγω τολμηρό αστείο προβάλλεται κανονικά στις streaming εκδόσεις.

«Αυτό που θυμάμαι ως κάτι ξεχωριστό για τη σειρά, από την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν ότι μπορούσαμε να προτείνουμε τις ιδέες μας, να προτείνουμε ιστορίες, να μιλάμε με τους σεναριογράφους για το τι θέλαμε να δούμε σε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο», δήλωσε πρόσφατα ο Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ στο Entertainment Weekly ενόψει της συνεργασίας του με τη Ramp για το Super Bowl LX. «Σίγουρα υπήρχαν ιδέες που είχα και τις ενσωμάτωσαν, και άλλες που δεν τις χρησιμοποίησαν».

»Μια φορά θύμωσα πολύ με τους μοντέρ. Υπήρχε ένα αστείο, που τώρα το έχουν ξαναβάλει, οπότε οι περισσότεροι το έχουν δει. Πίστευα, κυριολεκτικά ότι ήταν ένα καταπληκτικό αστείο. Ήταν εξαιρετικό και το έκοψαν».

Το κομμένο αστείο του Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ

Ο Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ αναφέρεται σε επεισόδιο της πέμπτης σεζόν, που έχει τον τίτλο «Baby Shower». Στην συγκεκριμένη σκηνή, η Τζαν Λέβινσον επιστρέφει στο γραφείο με την μικρή της κόρη, την οποία απέκτησε από δωρητή σπέρματος. Ο Κέβιν τη ρωτά από προήλθε το μωρό, αφήνοντας να εννοηθεί πως εκείνος παίζει κάποιο ρόλο.

Η ιδιοφυΐα του αστείου, όπως το περιγράφει ο Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ, βρίσκεται «στην έκφραση του προσώπου της Τζαν, που σκέφτεται ότι ίσως το σπέρμα προήλθε από τον Κέβιν, και τι θα σήμαινε αυτό για τον Μάικλ». Όμως οι μοντέρ του επεισοδίου δεν συμμερίζονταν αυτό το όραμα.

«Όταν προβλήθηκε αρχικά στο NBC, ήρθαν και μου είπαν “συγγνώμη”. Και τους λέω “τι εννοείτε;”», συνέχισε ο Μπράιαν Μπαουμγκάρτνερ. Οι σεναριογράφοι του είπαν ότι το αστείο δημιουργούσε πιθανά αφηγηματικά ζητήματα: «Δεν έχουμε κάποια ιστορία γύρω από αυτό, ούτε θέλουμε να μπερδέψουμε τον κόσμο ώστε να νομίζει ότι θα προκύψει κάτι με ένα παιδί του Κέβιν», θυμάται.

Αλλά ο ηθοποιός δεν υποχώρησε. «Τους είπα: “Όχι, το παρασκέφτεστε. Είναι απλώς ένα πολύ καλό αστείο. Δεν χρειάζεται να οδηγήσει κάπου.”» Τελικά, η δική του άποψη επικράτησε. «Θύμωσα πολύ γι’ αυτό. Έχασα τη διαφωνία τότε, αλλά τώρα το έχουν ξαναβάλει. Είναι ενδιαφέρον, δεν μπορείς να δεις το επεισόδιο πλέον χωρίς αυτή τη σκηνή. Οπότε, κάπως δικαιώθηκα», λέει.

Το The Office είναι διαθέσιμο στο Disney+.