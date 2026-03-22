Big Little Lies: Επιστρέφει με sequel βιβλίο, που θα αποτελέσει και βάση για την 3η σεζόν - Όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής

Τι αποκάλυψε η συγγραφέας του Big Little Lies

Το Big Little Lies της Λιάν Μοριάρτι, είναι ένα κοινωνικό και ψυχολογικό μυθιστόρημα που θα σε κερδίσει από τις πρώτες του σελίδες. Μυστικά, σκοτεινές αλήθειες και μυστήριο ήταν η συνταγή που έκανε το βιβλίο να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως. Και φυσικά, να μεταφερθεί στην μικρή οθόνη από το HBO, το 2017.

Αν και αρχικά το Big Little Lies συστήθηκε ως μίνι σειρά, η επιτυχία που γνώρισε εξίσου, έκανε τους συντελεστές να προχωρήσουν και σε δεύτερη σεζόν, το 2019. Εντωμεταξύ, μεγάλη ευθύνη γι’αυτό έχει και το καστ που αποτελείται από τις Νικόλ Κίντμαν, Ρις Γουίδερσπουν, Λόρα Ντερν και Σέιλιν Γούντλεϊ.

Μία τρίτη σεζόν όμως είναι στα σκαριά, αφού η συγγραφέας επιστρέφει με sequel, το οποίο θα αποτελέσει και βάση για τη συνέχεια του Big Little Lies. Όπως έγινε γνωστό από την ίδια, η πλοκή τοποθετείται δέκα χρόνια αργότερα και η δράση μεταφέρεται πλέον στα παιδιά.

Σε συνέντευξή της στο USA Today, η Λιάν Μοριάρτι ανακοίνωσε ότι το νέο μυθιστόρημα που θα φέρει τον τίτλο «Big Little Truths», θα κυκλοφορήσει από την Penguin Random House στις 25 Αυγούστου. «Αν κάποιος δεν προσκαλούνταν σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων, πληγώνονταν συναισθήματα», αναφέρει μια σύνοψη του νέου βιβλίου. «Αλλά έχουν περάσει δέκα χρόνια και τα παιδιά είναι πλέον στο λύκειο, με όλο το δράμα που συνοδεύει την εφηβεία (αντίο στα playdates, καλώς ήρθατε σε ναρκωτικά, σεξ και αλκοόλ).»

Η 3η σεζόν του Big Little Lies ανακοινώθηκε επίσημα το περασμένο φθινόπωρο, με τη συνδημιουργό του «Mr. and Mrs. Smith», Φραντσέσκα Σλόαν, να γράφει το πρώτο επεισόδιο και να είναι εκτελεστική παραγωγός.

Πώς ξεκινά η 3η σεζόν του Big Little Lies

Η 3η σεζόν του Big Little Lies ξεκινά όταν ο διευθυντής του λυκείου λαμβάνει ταχυδρομικώς ένα κομμένο ανθρώπινο δάχτυλο, προκαλώντας αναστάτωση στους γονείς. Παράλληλα, οι ίδιες οι γυναίκες αντιμετωπίζουν προσωπικές κρίσεις. Η νέα ιστορία μετακινείται έτσι από τον κόσμο της παιδικής ηλικίας στην πιο σκοτεινή εφηβεία.

Η σύνοψη συνεχίζει: Η πεθερά της Celeste, η Mary Louise, συμπεριφέρεται περίεργα - πρόκειται για αφηρημάδα λόγω ηλικίας ή για κάτι πιο σκοτεινό; Η Madeline αντιμετωπίζει ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής της, η Jane βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο σταυροδρόμι στον γάμο της, η Bonnie έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μόνο τόση παρηγοριά στη γιόγκα. Και η Renata; Η Renata ζει την καλύτερη ζωή της - η εκδίκηση είναι γλυκιά.

Όταν ένας παράξενος άντρας αρχίζει να τριγυρνά γύρω από το σχολείο κάνοντας υποτίθεται αθώες ερωτήσεις, αυτή η στενά δεμένη ομάδα γυναικών πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσει τις πλήρεις συνέπειες των μυστικών που έχουν και δεν έχουν μοιραστεί με τα παιδιά τους. Γιατί πλέον το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Η Λιάν Μοριάρτι δεν εμπλέκεται ενεργά στη σειρά και, στη συνέντευξη, δήλωσε ότι η ομάδα της σειράς δεν είχε καμία συμβολή στην πλοκή του νέου βιβλίου. Ωστόσο, αποτέλεσαν έμπνευση για μέρος της συγγραφής της. «Όλα φταίνε η Laura Dern, γιατί ήταν τόσο καταπληκτική ως Renata», είπε η συγγραφέας και συνέχισε. «Ήταν αδύνατο να μη της δώσω μεγαλύτερο ρόλο και σε αυτό το βιβλίο. Δεν μπορούσες να βάλεις τη Renata σε μια γωνία».