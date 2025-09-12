Η σειράρα Big Little Lies επιστρέφει με 3η σεζόν. Και πολύ άργησε

Νικόλ Κίντμαν και Ρις Γουίδερσπουν επιστρέφουν στους ρόλους τους

Το βραβευμένο Big Little Lies του HBO, πήρε το πράσινο φως για την τρίτη σεζόν. Επιτέλους. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2017 και η υπόθεσή της βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιάν Μοριάρτι. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια πλούσια παραθαλάσσια κοινότητα στην Καλιφόρνια και ακολουθεί τη ζωή πέντε γυναικών, οι οποίες βρίσκονται μπλεγμένες σε ένα μυστήριο που περιλαμβάνει ψέματα, μυστικά, βία και έναν φόνο.

Το Big Little Lies καταπιάνεται με σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα την ενδοοικογενειακή βία, την σεξουαλική κακοποίηση, τη γυναικεία φιλία και την μητρότητα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Νικόλ Κίντμαν, Ρις Γουίδερσπουν, Λόρα Ντερν, Μέριλ Στριπ, Σαϊλίν Γούντλεϊ και Ζόι Κράβιτς.

Imdb / big little lies

Στα σκαριά η τρίτη σεζόν του Big Little Lies

Όπως έγραψε το Variety, η δημιουργός της «Mr. and Mrs. Smith», Φραντσέσκα Σλόαν, έχει αναλάβει να γράψει το πρώτο επεισόδιο και να είναι εκτελεστική παραγωγός της τρίτης σεζόν της δημοφιλούς σειράς. Η Σλόαν θα συμμετέχει στην παραγωγή μαζί με τον Ντέιβιντ Κέλι, τη Νικόλ Κίντμαν και τη Ρις Γουίδερσπουν, με τις δύο ηθοποιούς να επιστρέφουν στους ρόλους τους.

Οι φήμες πάντως για μία ενδεχόμενη τρίτη σεζόν είχαν φουντώσει το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά την αποκάλυψη της Νικόλ Κίντμαν τον Νοέμβριο του 2023, ότι ενδέχεται να υπάρξει μια συνέχεια της ιστορίας. Ωστόσο, τίποτα δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα μέχρι τώρα.

Το Big Little Lies αν και δημιουργήθηκε ως μίνι σειρά, η επιτυχία τελικά την οδήγησε και σε μία ακόμη σεζόν. Πριν όμως ανακοινωθεί η δεύτερη σεζόν, η σειρά είχε κερδίσει Emmy για Καλύτερη Μίνι Σειρά, Καλύτερη Ηθοποιό σε Μίνι Σειρά (Νικόλ Κίντμαν), Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία (Λόρα Ντερν).

Στη δεύτερη σεζόν επέστρεψαν όλες οι βασικές πρωταγωνίστριες, ενώ προστέθηκε στο καστ και η Μέριλ Στριπ στον ρόλο της Μέρι Λουίζ Ράιτ. Η πρώτη σεζόν βασίστηκε μεν στο ομώνυμο μυθιστόρημα, ωστόσο η δεύτερη σεζόν στηρίχθηκε σε πρωτότυπο υλικό που έγραψε η ίδια η συγγραφέας. Ένα νέο μυθιστόρημα-συνέχεια αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.