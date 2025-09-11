Μετά την επιτυχία της στο Dragons’ Den Greece και την εµφάνισή της στην εκποµπή The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου, η Άρτεμις Μοναχογιού µοιράζεται στο JennyGr ανοιχτά την ιστορία και το όραµά της για έναν κόσµο όπου η περίοδος είναι πηγή δύναµης

Βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο 27 χρόνια. Βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο 27 χρόνια ούσα γυναίκα. Μεγάλωσα μαθαίνοντας να λέω «είμαι αδιάθετη», αντί για «έχω περίοδο», να φοβάμαι στην ιδέα μη λερωθώ — όχι για μένα, όχι γιατί με νοιάζει πραγματικά, αλλά για να μην «εκτεθώ» στους άλλους. Και ενώ ανήκω στην Gen Z, μια γενιά που (ευτυχώς) έχει αποτάξει πολλά από τα στερεότυπα γύρω από το θέμα «περίοδος», ξέρω ότι αρκετές γυναίκες ακόμα και σήμερα πιστεύουν ότι είναι κάτι που πρέπει να κουβαλάμε «σιωπηλά». Ξέρω ότι αρκετές γυναίκες ντρέπονται να μιλήσουν για κάτι τόσο φυσικό, τόσο δικό μας, ξέρω ότι αρκετές γυναίκες κρύβουν ακόμα και τη σερβιέτα τους όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα της δουλειάς τους για να αλλάξουν.

Γι' αυτό η ιστορία της Άρτεμις Μοναχογιού με άγγιξε βαθιά. Η Άρτεµις είναι η ιδρύτρια της Bion, ενός brand που γεννήθηκε «από Γυναίκες, για Γυναίκες», ενός brand που έρχεται να «σπάσει» τα ταμπού γύρω από την περίοδο και να μας φροντίσει όπως μας αξίζει. Η Άρτεμις δεν έχει δημιουργήσει απλώς ένα brand με ποιοτικά προϊόντα περιόδου. Έχει δημιουργήσει μια κοινότητα. Ένα χώρο ασφάλειας, αυθεντικότητας και αλήθειας.

Η γέννηση της Bion: Από προσωπική ανάγκη, σε ελληνικό brand

Τα προϊόντα της Bion έχουν σχεδιαστεί από γυναίκες για γυναίκες. Πώς και πότε προέκυψε η ιδέα για τη δηµιουργία της Bion; Υπήρξε δικό σου βίωµα/ανάγκη που σε παρακίνησε;

Η ιδέα για την Bion γεννήθηκε µέσα από την προσωπική µου εμπειρία. Από πολύ νωρίς κατάλαβα ότι τα προϊόντα περιόδου που υπήρχαν στην παγκόσμια αγορά δεν ήταν σχεδιασμένα µε γνώμονα την άνεση, την ασφάλεια ή τις πραγματικές ανάγκες των γυναικών. Ήταν άβολα, προκαλούσαν ερεθισμούς και ενοχλήσεις. Είχα, λοιπόν, πολύ έντονα την ανάγκη να δημιουργήσουμε προϊόντα τα οποία φροντίζουν αληθινά τις γυναίκες, τους προσφέρουν αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα «σπάνε» τα ταμπού γύρω από τη γυναικεία φύση.

Οι σερβιέτες που βρίσκουµε στην Bion είναι vegan και cruelty free. Μπορείς να µας αναλύσεις τι ακριβώς σηµαίνει αυτό – τόσο περιβαλλοντικά όσο και επιχειρηµατικά;

Ʃηµαίνει ότι κανένα από τα προϊόντα µας δεν περιέχει ζωικά συστατικά και δεν έχει δοκιμασθεί σε ζώα. Περιβαλλοντικά, µειώνουµε την εκμετάλλευση ζώων και χρησιμοποιούμε πιο ασφαλή υλικά. Για εµένα, ηθική και ποιότητα πάνε µαζί. Δεν µπορώ να φανταστώ να δηµιουργώ ένα προϊόν που φροντίζει τις γυναίκες, αλλά να βασίζεται στην εκµετάλλευση ζώων. Η Bion δείχνει ότι µπορείς να κάνεις επιχειρείν µε αξίες και σεβασµό.

Καινοτομία, τεχνολογία και διαφορές από τις σερβιέτες που έχουμε μάθει

Θα µπορούσες να µας πεις περισσότερα και για την τεχνολογία ΑΝΙΟΝ που υπάρχει στα προϊόντα της Bion;

Τα Ανιόντα υπάρχουν γύρω µας στη φύση - σε καταρράκτες, στη θάλασσα. Θέλαµε, λοιπόν, να εντάξουµε αυτήν τη «µαγεία» στις Ʃερβιέτες Bion. Η ειδική αντιβακτηριακή ταινία Ανιόντων που υπάρχει στο κέντρο κάθε Ʃερβιέτας Bion, απαλύνει τον πόνο, προστατεύει από βακτήρια και βοηθά στη διατήρηση του φυσιολογικού Ph.

Είµαστε το µοναδικό ελληνικό brand µε Anion Technology και είµαστε πολύ περήφανες για αυτό!

Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις «κοινές» σερβιέτες, και στις σερβιέτες Bion;

Οι Ʃερβιέτες Bion είναι εξαιρετικά λεπτές αλλά υπέρ-απορροφητικές, ώστε να µη νιώθεις ότι τις φοράς. Το ειδικό τους κάλυµµα µε βαµβάκι και µικροκυψέλες δεν προκαλεί ερεθισµούς ή σπυράκια και η ειδική τεχνολογία Odour Stop εξουδετερώνει 100% τις οσµές.

Με λίγα λόγια, δηµιουργήσαµε ένα προϊόν το οποίο αγκαλιάζει όλες τις γυναίκες και καταρρίπτει τον µύθο της άβολης περιόδου.

Αρκετά µε τα προϊόντα που υπήρχαν µέχρι τώρα στην αγορά που σε έκαναν να νιώθεις ότι φοράς µία πάνα, που σου προκαλούσαν ερεθισµούς και ενοχλήσεις, και που σε έκαναν να µμετανιώνεις που έχεις περίοδο. Δε συµφωνείς;

Περίοδος, δύναμη και κοινωνικό μήνυμα

Τι είναι αυτό που σήµερα σε θυµώνει περισσότερο όταν ακούς ή βλέπεις διαφηµίσεις για προϊόντα περιόδου;

Με θυμώνει η εικόνα της περιόδου ως ταμπού και η µη ρεαλιστική παρουσίαση. Ας το παραδεχτούμε: Καμία γυναίκα δεν κάνει ποδήλατο µε λευκό κολάν τις πρώτες ημέρες της περιόδου της, ούτε είναι χτενισμένη και βαµµένη καθημερινά. Και φυσικά µε ενοχλεί αφάνταστα το “µπλέ υγρό” που βλέπουµε να υποκαθιστά το αίμα. Γιατί δείχνουμε το αίμα κόκκινο στις ταινίες, όταν στις διαφημίσεις προϊόντων περιόδου έχουμε την ανάγκη να το κρύψουμε; Είναι κάτι εντελώς παράλογο.

Η περίοδος είναι κόκκινη. Το αίµα είναι κόκκινο. Και στην Bion το λέµε µε δυνατή φωνή, γιατί η αλήθεια δεν χρειάζεται φίλτρα.

Ʃε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα το ότι µιλάς ανοιχτά για την περίοδο; Γιατί, κακά τα ψέµατα, πολλές γυναίκες ακόµα «ντρέπονται» να µιλήσουν ανοιχτά για το θέµα «περίοδος».

Ναι, καλώς ή κακώς, υπήρξαν στιγµές που ένιωσα ντροπή. Ζούµε σε µία κοινωνία που µας µαθαίνει να κρύβουµε την περίοδο, κρατάµε κρυφά τη σερβιέτα στο χέρι µας και να λέµε φράσεις όπως “είµαι στις µέρες µου”. Αυτό όµως, ήταν και το κίνητρο µου: Να δηµιουργήσω µία κοινότητα όπου οι γυναίκες µπορούν να µιλούν ανοιχτά, χωρίς ντροπή, για όλα αυτά που µας έχουν µάθει µέχρι σήµερα ότι πρέπει να κρύβουµε!

Μέσω της Bion θέλω να αποδείξω ότι η περίοδος δεν είναι αδυναµία, είναι δύναµη. Κι όσο πιο ανοιχτά µιλάµε για αυτή, τόσο πιο ελεύθερες γινόµαστε.

Μας έχουν µάθει ότι η περίοδος µας «ακυρώνει» από µικρές: «Μη βάλεις λευκά», «µην κολυµπήσεις», «µην δείξεις ότι πονάς»: Όλα αυτά συνέλαβαν ενδόµυχα στο να πεις ότι θέλω να δηµιουργήσω ένα προϊόν που θα κάνει τιςγ υναίκες να αισθάνονται αυτοπεποίθηση;

Αυτές οι φράσεις, δείχνουν πόσο βαθιά είναι ριζωµένες οι προκαταλήψεις. Αυτό ενίσχυσε την επιθυµία µου να δηµιουργήσω προϊόντα που προσφέρουν στις γυναίκες αυτοπεποίθηση και ελευθερία, που κάνουν κάθε µία από εµάς να νιώθει µέρος µία οµάδας - ότι δεν είναι µόνη.

Οι γυναίκες έχουµε περίοδο κάθε µήνα. Το να αγοράζουµε σερβιέτες είναι αναπόφευκτο – και οικονοµικά επιβαρυντικό. Εσύ, ποιες αλλαγές πιστεύεις ότι θα µπορούσαν να γίνουν ώστε κάθε γυναίκα να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει προϊόντα για την υγιεινή της; Η «φτώχεια περιόδου» είναι κάτι που υπάρχει στην Ελλάδα, δυστυχώς.

Δυστυχώς το period poverty, ή αλλιώς “φτώχεια περιόδου”, υπάρχει και στην Ελλάδα. Θεωρώ αδιανόητο τα προϊόντα περιόδου να φορολογούνται µε 24%, ενώ άλλα - όχι πρώτης ανάγκης, να έχουν μειωµένο ΦΠΑ. Χρειάζονται πολιτικές και προγράµµατα που θα εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ασφαλή προϊόντα για κάθε γυναίκα. Γιατί η περίοδος δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη.

Δεν θα έπρεπε καµία γυναίκα να πρέπει να διαλέξει ανάµεσα σε τρόφιµα και σερβιέτες. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωµα να έχεις πρόσβαση σε ασφαλή προϊόντα περιόδου.

Ελλάδα, γυναίκα, επιχειρηµατίας, σερβιέτες. Μέσα από τη δηµιουργία της Bion ενδυναµώνεις άλλες γυναίκες, µε κάθε τρόπο. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτό;

Λατρεύω τις γυναίκες. Είµαι περήφανη που έχω γεννηθεί γυναίκα και δεν θα το άλλαζα µε τίποτα. Η Bion δεν είναι µόνο προϊόντα - είναι κοινότητα. Θέλουµε να δώσουµε φωνή, χώρο και δύναµη στις γυναίκες, να ενισχύσουµε την αυτοπεποίθησή τους, να χτίσουµε αλληλεγγύη. Εύχοµαι έστω και λίγο, µέσω της Bion, να έχω εµπνεύσει κάποια γυναίκα εκεί έξω, και να της έχω δώσει το θάρρος να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Θα το λέω πάντοτε µε δυνατή φωνή: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕƩ ΕΝΩΜΕΝΕƩ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΑΥΜΑΤΑ!

Υπήρξε κάποια στιγµή που απογοητεύτηκες ή ακόµα και σκέφτηκες να τα παρατήσεις;

Φυσικά και υπήρξαν στιγµές ή και ηµέρες αµφιβολίας. Αυτό που µε κράτησε σταθερή στον στόχο µου ήταν η πίστη στο όραµά µου, σε συνδυασµό µε το feedback και την αγάπη του κόσµου. Ξέρεις, είχα διαβάσει µία φράση κάποτε, που έλεγε: «Η στιγµή που σκέφτεσαι να τα παρατήσεις, µπορεί να είναι ακριβώς η στιγµή πριν την επιτυχία». Είναι µία φράση που µου δίνει ελπίδα πάντοτε.

Αν η επόµενη γενιά κοριτσιών δεν µάθει ποτέ τη λέξη «ντροπή» σε σχέση µε το σώµα της και την περίοδο - θα έχεις πετύχει τον σκοπό σου;

Πιστεύω πάντοτε ότι είµαστε µέρος του όλου. Μακάρι η Bion να µπορούσε να αλλάξει τη λέξη «ντροπή» από µόνη της. Γνωρίζουµε πως χρειάζεται συλλογική προσπάθεια για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα η Bion να βοηθήσει έστω και λίγο σε αυτή την αλλαγή. Φαντάζοµαι ένα κορίτσι να πηγαίνει στο σχολείο, να µιλάει για την περίοδό του µε φυσικότητα, χωρίς να φοβάται µήπως την κοροϊδέψουν.