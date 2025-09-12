Βικτόρια Μπέκαμ: Όσα περιμένουμε να δούμε στο docuseries του Netflix για τη ζωή της

Είναι η πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ για το φθινόπωρο

Η σειρά ντοκιμαντέρ για την Βικτόρια Μπέκαμ, έρχεται σε μία όχι και τόσο καλή περίοδο για την οικογένεια. Αλλά όσο η κόντρα μεταξύ του Μπρούκλιν και των υπόλοιπων μελών συνεχίζεται, το Netflix θα φέρει στις 9 Οκτωβρίου τη συνέχεια του docuseries για τον Ντέιβιντ, που είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία. Τώρα, με τα νέα τρία επεισόδια, ετοιμάζεται για κάτι ανάλογο.

Είναι δεδομένο πως αποτελεί την πολυαναμενόμενη σειρά του φθινοπώρου, όπως δεδομένο είναι πως θα γίνουν αποκαλύψεις για τη Βικτόρια Μπέκαμ, που ίσως δεν είχαν βρει το φως της δημοσιότητας ποτέ. Φυσικά θα αφηγηθεί τη ζωή της - το πώς ξεκίνησε δηλαδή και πώς έφτασε να γίνει μία από τις καλύτερες σχεδιάστριες μόδας, ακολουθώντάς την μάλιστα στην προετοιμασία για μία ακόμη εξαντλητική επίδειξη μόδας στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο του 2024.

Αναμενόμενο είνα το docuseries να αγγίξει ευαίσθητες πληροφορίες για την προσωπική της ζωή, οπότε περιμένουμε η Βικτόρια Μπέκαμ να σχολιάσει την φημολογούμενη απιστία του συζύγου της, που εκείνη την εποχή ήταν πρώτο θέμα στα μίντια. Αν και στη σειρά ντοκιμαντέρ για τον Ντέιβιντ είχε σχολιάσει πως εκείνη ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής της, ενδέχεται τώρα μιλήσει ακόμα πιο ανοιχτά.

Όπως είχαμε γράψει και λίγες ημέρες πριν, ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στα προβλήματα που αντιμετώπισε η Βικτόρια Μπέκαμ με την εικόνα του σώματός της και την εξαιρετικά περιοριστική διατροφή που ακολουθούσε. Θα σχολιάσει και την τηλεοπτική άβολη στιγμή, που ο παρουσιαστής Κρις Έβανς την πίεσε να ανέβει στη ζυγαριά σε ζωντανή εκπομπή το 1999, μόλις δύο μήνες μετά τη γέννηση του Μπρούκλιν. Αυτή η εμμονική παρακολούθηση φαίνεται πως την οδήγησε σε ακραίο έλεγχο της εικόνας της: καθημερινή γυμναστική, αυστηρή διατροφή και εμμονή με την εμφάνιση.

Η κακομεταχείριση που υπέστη από κοινό και βρετανικά ΜΜΕ, θα αποτελέσει κομμάτι της σειράς. Μια μικρή γεύση είχε δώσει και σε εκείνο του συζύγου της, λέγοντας πως τα χυδαία συνθήματα που φώναζαν τα πλήθη στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Ντέιβιντ: «Είναι ντροπιαστικό. Είναι πληγωτικό».

Φυσικά, αυτό που δεν πρόκειται να σχολιάσει είναι η κόντρα που έχει ξεσπάσει στην οικογένεια, με τον Μπρούκλιν να μην μιλάει με κανένα μέλος. Δεν θα παρουσιαστεί ούτε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα.