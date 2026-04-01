Η Πέτρα Καλαμπόκα στο ''Είμαι Εδώ Για Εσένα'' 2026: «Τα μεγαλύτερα εμπόδια δεν βρίσκονται στο σώμα, αλλά στις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω μας»

Η Πέτρα Καλαμπόκα μίλησε στο 3ο ''Είμαι Εδώ Για Εσένα'' για το πώς βρίσκεις το θάρρος να συνεχίσεις όταν όλα μέσα σου και γύρω σου αλλάζουν

Η Πέτρα Καλαμπόκα είναι απόφοιτη Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με συμπληρωματικές σπουδές στην επικοινωνία, το digital marketing και τη στρατηγική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα εργάζεται στο Fortune Greece, στο σημείο όπου ο επιχειρηματικός λόγος συναντά την αφήγηση και τον δημόσιο διάλογο, ενώ παράλληλα έχει δική της εταιρεία και δραστηροποιείται ως digital creator. Ως επιζήσασα από καρκίνο, φέρνει μια ουσιαστική ματιά στη συζήτηση γύρω από τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα, αναδεικνύοντας πώς η αναπηρία μπορεί να μετατραπεί σε πηγή γνώσης, εξέλιξης και δύναμης.

Η Πέτρα Καλαμπόκα στο ''Είμαι Εδώ Για Εσένα'' 2026

Η Πέτρα Καλαμπόκα ξεκίνησε την ομιλία της στο ''Είμαι Εδώ Για Εσένα'' με ένα ερώτημα στο κοινό: «Αν αύριο το πρωί η ζωή σας άλλαζε μέσα σε μια στιγμή, τι θα σας φόβιζε περισσότερο;». Για την ίδια, αυτή η ερώτηση δεν είναι ένα υποθετικό σενάριο. Είναι η πραγματικότητα που έζησε πριν από δέκα χρόνια, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στο δεξί πόδι και πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε ακρωτηριασμό - μια απόφαση που χαρακτηρίζει ως την πιο γενναία της ζωής της.

Από εκείνη τη στιγμή, η καθημερινότητα επαναπροσδιορίστηκε. Η κίνηση, η αυτονομία και η αίσθηση του σώματος απέκτησαν νέα σημασία. Το φαινόμενο του φαντάσματος μέλους, δηλαδή η αίσθηση ενός μέλους που δεν υπάρχει πια, έγινε πια μέρος της ζωής της - άλλοτε ως πόνος και άλλοτε ως μια αίσθηση καψίματος. Όταν ένας φίλος της τη ρώτησε «Όταν φοράς το προσθετικό μέλος αισθάνεσαι ελευθερία ή καταπίεση;», η ίδια παραδέχτηκε πως αυτή είναι η μεγαλύτερη αντίφαση της εμπειρίας της. Από τη μία, της δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη ζωή και την κίνηση· από την άλλη, της δημιουργεί ένα είδος πίεσης και κούρασης, που οδηγεί συχνά στην ανάγκη για απομόνωση, ώστε να μην λειτουργήσει παραβιαστικά σε σχέση με το φάντασμα μέλος. Βιώνει, δηλαδή, μια διαρκή διαπραγμάτευση με το σώμα της.

Πέρα όμως από τη σωματική και ψυχική πρόκληση, στάθηκε και σε κάτι εξίσου σημαντικό: τα βλέμματα των άλλων. Πολλές φορές, η κοινωνία δεν ξέρει πως πρέπει να σταθεί απέναντι στην αναπηρία. Όπως η ίδια είπε: «Κάποιοι σε βλέπουν σαν ήρωα, άλλοι ενδεχομένως με λύπηση και εσύ κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο διαφορετικές συνθήκες προσπαθείς απλά να συνεχίσεις τη ζωή σου».

«Τα μεγαλύτερα εμπόδια δεν βρίσκονται στο σώμα, όπως στη δική μου περίπτωση λόγω μιας επίκτητης βλάβης που συνέβη, αλλά στις προσδοκίες που υπάρχουν γύρω σου ή σε αυτές που, άθελά σου, έχεις υιοθετήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, μίλησε για την επιστροφή στη ζωή με νέους όρους, για τα σχέδια που αναδύονται ξανά, χωρίς να ορίζονται από την ασθένεια, για την πηγή της δύναμης της, αλλά και για όλα αυτά τα «σ΄αγαπώ» που αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όταν όλα έχουν πλέον δοκιμαστεί.

Ολόκληρη η ομιλία της Πέτρας Καλαμπόκα στο "Είμαι Εδώ Για Εσένα" 2026: