Lalane Athens: μια νέα brasserie με γαστρονομικό αποτύπωμα

Το Lalane Athens επαναπροσδιορίζει την all-day dining εμπειρία, συνδυάζοντας εκλεπτυσμένη αισθητική, σύγχρονη γαστρονομία και μια αβίαστα κοσμοπολίτικη αίσθηση

Σε μια πόλη που διαρκώς αναζητά την επόμενη γαστρονομική της ταυτότητα, το Lalane στο ισόγειο του design ξενοδοχείου The Fiction δεν έρχεται απλώς να προστεθεί στη λίστα των νέων αφίξεων, αλλά να δηλώσει παρουσία με σαφή πρόθεση. Από την πρώτη στιγμή, γίνεται αντιληπτό πως εδώ η εμπειρία έχει μελετηθεί ως σύνολο: χώρος, φως και κυρίως γεύση συνυπάρχουν σε απόλυτη συνοχή.

Η αισθητική του, με τη διακριτική πολυτέλεια να συναντά τις ζεστές αποχρώσεις, συνθέτει ένα χώρο που κερδίζει στις λεπτομέρειες. Είναι το ιδανικό σκηνικό για μια κουζίνα που δεν επιδιώκει εντυπωσιασμούς, αλλά εστιάζει στη λεπτομέρεια και την ισορροπία. Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται και η ουσία της πρότασης του Αλέξανδρου Τσιοτίνη.

Μια κουζίνα με σαφή αφήγηση

Το μενού του Lalane διαβάζεται σαν μια σύγχρονη γαστρονομική αφήγηση που κινείται ανάμεσα στη Μεσόγειο και τη Γαλλία, χωρίς να εγκλωβίζεται σε καμία από τις δύο. Ο Τσιοτίνης χειρίζεται την πρώτη ύλη με ακρίβεια, αφήνοντας χώρο στις γεύσεις. Το «Όταν το Ριζότο Παρμεζάνα Θέλησε Να Γίνει Caprese» είναι ενδεικτικό της προσέγγισης: ένα πιάτο ανεπιτήδευτο, καθαρό και ακριβώς αυτό που περιγράφει. Αντίστοιχα, οι παπαρδέλες σε στιλ paella, τα τάκος φάβας και τα αραντσίνι παστίτσιο. Και τι να πω για την ελληνική μπουράτα με τα τσιγαριαστά χόρτα! Όλα υπέροχα!

Στα κυρίως, η προσέγγιση είναι πιο δομημένη. Το rib eye με βούτυρο Café de Paris αναδεικνύει την αξία της πρώτης ύλης χωρίς να την επισκιάζει, ενώ το αρνίσιο κότσι με jus καμένου βουτύρου και μέλι καστανιάς προσφέρει βάθος και διάρκεια. Δεν λείπει και η αίσθηση του comfort, αλλά εδώ αποδίδεται με όρους fine dining: γνώριμα στοιχεία, επεξεργασμένα με τεχνική και μέτρο.

Από το πρωινό στο δείπνο: μια πλήρης καμπύλη εμπειρίας

Η δυναμική του Lalane αποκαλύπτεται πλήρως μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Το πρωινό, αν και φαινομενικά πιο ανάλαφρο, διατηρεί την ίδια προσήλωση στην ποιότητα: αυγά Benedict, ομελέτες με υφή και συνοχή, αλλά και επιλογές όπως το παρφέ βρόμης που αποφεύγουν την κοινοτοπία. Στο brunch, η διάθεση γίνεται πιο εκφραστική. Τα pancakes με θυμαρίσιο μέλι και καρύδα κινούνται ανάμεσα στη γλυκύτητα και τη φρεσκάδα, ενώ το french toast με κόκκινα φρούτα και κρέμα λεμονιού φέρνει μια ευπρόσδεκτη οξύτητα που ισορροπεί το σύνολο.

Καθώς η μέρα προχωρά, το Lalane μεταβαίνει ομαλά σε έναν πιο αστικό ρυθμό. Το lunch εξυπηρετεί με ακρίβεια το κοινό των βορείων προαστίων - πρακτικό αλλά όχι πρόχειρο - ενώ το δείπνο επαναφέρει τη γαστρονομική πρόθεση στο προσκήνιο. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στο ποτήρι. Τα cocktails, χωρίς να επιχειρούν υπερβολές, ακολουθούν τη λογική της κουζίνας: καθαρές βάσεις, ισορροπημένες αρωματικές παρεμβάσεις και διακριτική δημιουργικότητα.

Ένας χώρος που εξελίσσεται μαζί με τον επισκέπτη

Το Lalane δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει στιγμιαία· επενδύει στη διάρκεια. Είναι από εκείνα τα εστιατόρια που αποκαλύπτονται σταδιακά - μέσα από τη λεπτομέρεια του πιάτου, τη ροή της ημέρας, την αίσθηση ότι κάθε στοιχείο βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει. Σε μια περιοχή έντονα συνδεδεμένη με το business και το shopping, καταφέρνει να εισαγάγει μια πιο ολοκληρωμένη, σχεδόν κοσμοπολίτικη εμπειρία. Και αυτό το πετυχαίνει όχι με θόρυβο, αλλά με ακρίβεια.

