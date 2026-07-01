Οι μεταβολές της ψυχολογίας και της διάθεσης στην Εμμηνόπαυση

«Γιατρέ, δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου…δεν ξέρω τι μου συμβαίνει… έχω πολλά νεύρα, δεν έχω κέφι για τίποτα, φωνάζω συνέχεια με το παραμικρό στο σπίτι. Νομίζω έχω κατάθλιψη…τελευταία δεν θυμάμαι και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ..»

Σας ακούγεται γνώριμο; Πιθανότατα, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών αντιμετωπίζουν τεράστιες αλλαγές στην ψυχολογία τους και στην διάθεσή τους όταν μπαίνουν στην Εμμηνόπαυση. Οι περισσότερες γυναίκες λοιπόν εμφανίζουν:

Απότομες εναλλαγές διάθεσης μέσα σε ελάχιστο χρόνο

Άγχος δυσανάλογο του ερεθίσματος και ευερεθιστότητα

Κόπωση και έλλειψη κινήτρου

Αδυναμία συγκέντρωσης και «θόλωση» (“Brain Fog”)

Διαταραχή ύπνου

Κακή διάθεση που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει κατάθλιψη

Όλα τα παραπάνω συμπτώματα οφείλονται στην ελάττωση της παραγωγής των οιστρογόνων. Τα οιστρογόνα παράγονται από τις ωοθήκες μας και εκτός από τον κύκλο, την αναπαραγωγή και τις επιδράσεις σε όλα τα συστήματα του οργανισμού, ασκούν ιδιαίτερα σημαντική δράση στον εγκέφαλο, ρυθμίζοντας την έκκριση νευροδιαβιβαστών και επηρεάζοντας περιοχές που ρυθμίζουν την διάθεση και το συναίσθημα, όπως ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή και ο προμετωπιαίος φλοιός. Αποτελούν λοιπόν πολύ σημαντικούς ρυθμιστές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος της γυναίκας.

Εμμηνόπαυση και συναισθηματική αστάθεια

Τα οιστρογόνα δρουν ως «φυσικό αντικαταθλιπτικό» ενισχύοντας την παραγωγή και δράση της σεροτονίνης αλλά και αναστέλλοντας την διάσπασή της. Δρουν επίσης ευοδωτικά στην παραγωγή της ντοπαμίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που συνδέεται με το κίνητρο και την γενικότερη ενεργοποίηση.

Η σεροτονίνη δρα σε όλο τον οργανισμό. Στον εγκέφαλο σταθεροποιεί την διάθεση ελαττώνοντας το άγχος και την συναισθηματική αστάθεια. Εκτός από αυτό, η σεροτονίνη προάγει την παραγωγή της μελανοτονίνης, ρυθμίζοντας με τον τρόπο αυτό την έλευση του ύπνου αλλά και την ποιότητά του.

Όταν τα οιστρογόνα ελαττώνονται στην εμμηνόπαυση, τα επίπεδα της σεροτονίνης ελαττώνονται δραματικά, με αποτέλεσμα την εμφάνιση όλων των παραπάνω συμπτωμάτων. Η έλλειψη της επίσης προκαλεί και διαταραχή στον ύπνο με την μορφή της αϋπνίας και της έλλειψης ποιοτικού ύπνου. Ταυτόχρονα, η ελάττωση της ντοπαμίνης οδηγεί σε μία «απάθεια» και σε έλλειψη κινήτρου και ενεργοποίησης για όλες τις δραστηριότητες, σε κόπωση και σε δυσκολία συγκέντρωσης. Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και ο κακός ύπνος που επιδεινώνει το άγχος, την ευερεθιστότητα και την διαταραχή της συγκέντρωσης.

Εμμηνόπαυση και Καθημερινότητα

Η Εμμηνόπαυση βρίσκει την Σύγχρονη Γυναίκα σε μία φάση που πρέπει και θέλει να είναι αποδοτική σε όλες τις δραστηριότητες: στο σπίτι με τα παιδιά στην εφηβεία, στην δουλειά όταν η καριέρα της κορυφώνεται…Ταυτόχρονα η καθημερινότητα με τις απαιτήσεις της επιβαρύνουν και ανατροφοδοτούν την Ψυχολογική επιβάρυνση και αστάθεια…

Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα μας

Η Εμμηνόπαυση αποτελεί μια νέα φάση ζωής που μπορεί να μετατραπεί σε μία θετική μετάβαση με απλά, καθημερινά βήματα και την βοήθεια των ειδικών για όλα τα τυχόν συμπτώματα.

Χρόνο για τον εαυτό μας! Η περιποίηση του εαυτού μας και η επικοινωνία με φίλους βελτιώνει σημαντικά την ημέρα μας!

Φυσική δραστηριότητα: εντάξτε στο πρόγραμμα σας την σωματική άσκηση. Κατάλληλη για την συγκεκριμένη φάση είναι η μυική ενδυνάμωση με βάρη, το περπάτημα και το πιλάτες. Αποφεύγουμε την άσκηση υψηλής έντασης καθώς αυξάνει την κορτιζόλη και μπορεί να επιβαρύνει τις αρθρώσεις.

Σωστή διατροφή και διατήρηση σωματικού βάρους.

Συμπληρώματα διατροφής με φυτικά οιστρογόνα, σχεδιασμένα για την εμμηνόπαυση και τις ανάγκες της, όπως το Floja night® 8PN, το οποίο χάρη στον συνδυασμό βιοδραστικών ισοφλαβονών, μελατονίνης και 8-πρενυλναρινγενίνης (8ΡΝ) εξασφαλίζει την αποτελεσματική ανακούφιση από τις εξάψεις, τις νυκτερινές εφιδρώσεις, τις διαταραχές διάθεσης και μεταβολισμού, ενώ παράλληλα συμβάλει ουσιαστικά στην άμεση αντιμετώπιση της αϋπνίας, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, ελαττώνει την κόπωση και ανακουφίζει από το στρες.

Όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, φοβόμαστε αυτό που δεν ξέρουμε, το «άγνωστο»! Ας ενημερωθούμε και ας ζητήσουμε την βοήθεια των ειδικών. Όλα τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης είναι αντιμετωπίσιμα και διαχειρίσιμα, αρκεί να έχουμε καλή ψυχολογία και θετική ενέργεια!

Μαριλία Νικολαΐδου MD, MSc

Μαιευτήρας Χειρουργός-Γυναικολόγος

Επιμελήτρια Τμήματος Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης Διεισδυτικού Πλακούντα, ΙΑΣΩ

