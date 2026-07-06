Η Rolex επίσημο ρολόι του ιστιοπλοϊκού αγώνα AEGEAN 600

Η Rolex συμμετέχει ως επίσημο ρολόι στον διεθνούς φήμης ιστιοπλοϊκό αγώνα AEGEAN 600 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου, με φόντο τον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, δόθηκε η εκκίνηση του AEGEAN 600 προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα για τους θεατές και τους φίλους της ιστιοπλοΐας.

Ο αγώνας, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), περιλαμβάνει μια απαιτητική διαδρομή 605 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος και συγκεντρώνει κορυφαία πληρώματα από όλο τον κόσμο. Η παρουσία της Rolex στη διοργάνωση επιβεβαιώνει τη διαχρονική της σχέση με την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τους σημαντικότερους διεθνείς ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

Η φετινή διοργάνωση καταγράφει αριθμό ρεκόρ συμμετοχών, με 71 σκάφη και πληρώματα από 21 χώρες, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σκάφη διαφορετικών κατηγοριών, επαγγελματίες και ερασιτέχνες ιστιοπλόοι, κορυφαίες αγωνιστικές ομάδες ανοικτής θαλάσσης θα δοκιμαστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες του Αιγαίου, σε μια διαδρομή που περνά από 23 νησιά και θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές και συναρπαστικές στη διεθνή ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης.

Το AEGEAN 600 αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στο διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους αγώνες 600 ναυτικών μιλίων που υποστηρίζει η Rolex παγκοσμίως.

Η σύνδεση της Rolex με την ιστιοπλοΐα βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η ακρίβεια, η αντοχή, η τεχνική αρτιότητα, η στρατηγική σκέψη και το ομαδικό πνεύμα. Σε έναν αγώνα όπως το AEGEAN 600, όπου οι συνεχείς αλλαγές του ανέμου και οι απαιτητικές συνθήκες απαιτούν εμπειρία, συνέπεια και απόλυτη συγκέντρωση, αυτές οι αξίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Rolex και Ιστιοπλοΐα

Η Rolex τιμά την ανθρώπινη προσπάθεια, αναγνωρίζοντας τη διαδρομή που διαμορφώνεται μέσα από σημαντικούς σταθμούς, έντονα συναισθήματα και στιγμές που καθορίζουν μία πορεία πέρα από την κατάκτηση ενός τροπαίου.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, η Rolex στηρίζει την αποφασιστικότητα και την αντοχή στην ιστιοπλοΐα σε κάθε της μορφή, από κορυφαίους ναυτικούς ομίλους και τολμηρές αποστολές εξερεύνησης μέχρι εμβληματικούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης και σπουδαίους ιστιοπλόους.

Σήμερα, η ελβετική ωρολογοποιία στηρίζει το καινοτόμο μέλλον της ιστιοπλοΐας μέσα από τη συνεργασία της με το Rolex SailGP Championship, το κορυφαίο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας, όπου οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου αγωνίζονται με καταμαράν F50 τελευταίας γενιάς σε μερικές από τις πιο εμβληματικές θαλάσσιες διαδρομές παγκοσμίως.

Παράλληλα, η Rolex είναι Μέγας Χορηγός σημαντικών διεθνών διοργανώσεων, όπως οι Rolex Sydney Hobart Yacht Race, Rolex Fastnet Race, Rolex TP52 World Championship, Maxi Yacht Rolex Cup και Rolex Swan Cup, ενώ συνεργάζεται με εμβληματικούς ναυτικούς ομίλους και οργανισμούς που μοιράζονται τη διαχρονική της προσήλωση στην ιστιοπλοΐα.

Ξεχωριστή θέση σε αυτή τη μακροχρόνια σχέση κατέχουν σπουδαίες προσωπικότητες του αθλήματος και η αδιάκοπη προσήλωσή τους στην αριστεία. Από τον Sir Francis Chichester μέχρι τους σύγχρονους αθλητές της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας, η Rolex τιμά ανθρώπους που ξεχωρίζουν για την επιμονή, το ομαδικό πνεύμα και την αφοσίωσή τους.