4 λόγοι για τους οποίους ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες κάνει καλό στην καρδιά

Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση ορισμένων δεικτών που συνδέονται με την καρδιαγγειακή υγεία.

Το πρωινό θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας, καθώς μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα ενέργειας, την πείνα, τη συγκέντρωση και τις διατροφικές επιλογές που θα κάνουμε τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, δεν έχει σημασία μόνο το αν τρώμε πρωινό, αλλά και το τι επιλέγουμε να βάλουμε στο πιάτο μας. Τα τελευταία χρόνια, η πρωτεΐνη έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διατροφικής έρευνας, καθώς φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, αλλά και στον κορεσμό, στον μεταβολισμό και στη συνολική υγεία.

Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αίσθηση πληρότητας σε σχέση με ένα γεύμα χαμηλότερης περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, βοηθώντας πολλούς ανθρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα την πείνα και τις λιγούρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν όλο και περισσότερο τη σχέση ανάμεσα στην πρόσληψη πρωτεΐνης, τις διατροφικές συνήθειες και την υγεία της καρδιάς.

Η καρδιαγγειακή υγεία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης, το σωματικό βάρος, η φυσική δραστηριότητα και η συνολική ποιότητα της διατροφής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιλογές που κάνουμε από το πρώτο γεύμα της ημέρας μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από όσο πιστεύαμε.

Μελέτες δείχνουν ότι ένα πρωινό που περιλαμβάνει επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης μπορεί να συνδέεται με καλύτερους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας, όπως χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, υψηλότερα επίπεδα HDL («καλής») χοληστερόλης και καλύτερο έλεγχο της όρεξης. Φυσικά, ένα μόνο γεύμα δεν μπορεί να προστατεύσει από τις καρδιακές παθήσεις, όμως αποτελεί μέρος ενός συνολικά υγιεινού διατροφικού προτύπου που μπορεί να συμβάλει στη μακροχρόνια υγεία.

Από τα αυγά και το γιαούρτι μέχρι τα ψάρια, τα όσπρια και άλλες πηγές πρωτεΐνης, υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορούν να μετατρέψουν το πρωινό σε ένα πιο ισορροπημένο και θρεπτικό γεύμα. Ποιοι είναι, λοιπόν, οι λόγοι για τους οποίους ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνες μπορεί να ωφελήσει την καρδιά και πόση πρωτεΐνη χρειάζεται τελικά ο οργανισμός μας;

4 λόγοι για τους οποίους ένα πρωινό με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι καλό για την καρδιά σας

Μπορεί να μειώσει την αρτηριακή σας πίεση

Η κατανάλωση ενός πρωινού με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο τόσο της συστολικής όσο και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιακών παθήσεων. Μια μεγάλη ανάλυση δεδομένων από περισσότερους από 10.000 ενήλικες στις ΗΠΑ έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης στο πρωινό τους είχαν ελαφρώς χαμηλότερες τιμές αρτηριακής πίεσης. Η κατανάλωση 15 έως 17 γραμμαρίων πρωτεΐνης στο πρωινό γεύμα φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Μπορεί να αυξήσει την καλή χοληστερόλη

Η υψηλότερη πρόσληψη πρωτεΐνης στο πρωινό συσχετίστηκε επίσης με υψηλότερα επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL ή «καλής» χοληστερόλης), η οποία θεωρείται προστατευτική για την καρδιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας μεγάλης μελέτης σε περισσότερους από 10.000 ενήλικες στις ΗΠΑ, όσοι κατανάλωναν 10 έως 23 γραμμάρια πρωτεΐνης στο πρωινό τους παρουσίαζαν την τάση να έχουν τα υψηλότερα επίπεδα HDL χοληστερόλης.

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Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Οι μελέτες δείχνουν ότι, ενώ η κατανάλωση γευμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζωικές πρωτεΐνες μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου (CAD) και του εγκεφαλικού επεισοδίου, η κατανάλωση αυτών των πρωτεϊνών νωρίτερα μέσα στην ημέρα φαίνεται ότι μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση άπαχης ζωικής πρωτεΐνης, όπως άπαχο κρέας, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών, στο πρωινό συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Έρευνας για την Υγεία και τη Διατροφή (2003-2016), η οποία περιλάμβανε περισσότερους από 27.000 ενήλικες στις ΗΠΑ.

Μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την όρεξή σας

Η ενίσχυση της ποσότητας πρωτεΐνης στο πρωινό μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε πιο χορτάτοι και να μειώσετε την όρεξή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό μπορεί έμμεσα να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς, καθώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση της πρόσληψης τροφών που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Μια μικρή κλινική δοκιμή έδειξε ότι η κατανάλωση ενός πρωινού με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες οδήγησε σε λιγότερα σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα ή trans λιπαρά αργότερα μέσα στην ημέρα, σε σύγκριση με την κατανάλωση ενός πρωινού χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες ή την πλήρη παράλειψη του πρωινού. Μια άλλη μικρή μελέτη έδειξε ότι όσο περισσότερη πρωτεΐνη ορού γάλακτος κατανάλωναν υγιείς νεότεροι άνδρες στο πρωινό τους, τόσο λιγότερες θερμίδες κατανάλωναν συνολικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πόση πρωτεΐνη χρειάζεστε;

Οι Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς 2025-2030 συνιστούν στους ενήλικες να καταναλώνουν 1,2 έως 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως. Για έναν ενήλικα 140 κιλών, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 76 έως 102 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Οι προηγούμενες συστάσεις ήταν πιο κοντά στα 51 γραμμάρια πρωτεΐνης ημερησίως. Ωστόσο, οι ανάγκες σε πρωτεΐνη διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, την κατάσταση της υγείας και τους προσωπικούς στόχους κάθε ανθρώπου. Για εξατομικευμένες προτάσεις, συζητήστε τους στόχους υγείας σας με έναν διαιτολόγο, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ακριβώς πόση πρωτεΐνη και ποια άλλα θρεπτικά συστατικά χρειάζεται το σώμα σας.