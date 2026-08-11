Έχεις προφίλ σε dating app, κάνεις match, αλλά δεν προχωράει ποτέ; Ίσως κάνεις αυτά τα 6 λάθη χωρίς να το καταλαβαίνεις

Ας το παραδεχτούμε ότι οι εφαρμογές γνωριμιών μπορούν να γίνουν κουραστικές. Μπορεί να περάσεις αρκετή ώρα κάνοντας swipe, να ενθουσιαστείς με ένα match και τελικά η συζήτηση να τελειώσει μετά από δύο μηνύματα. Ή να έχεις ένα σωρό matches χωρίς κανένα από αυτά να οδηγεί κάπου.

Πριν, όμως, αποφασίσεις ότι «δεν λειτουργούν τα dating apps», ίσως αξίζει να κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιείς. Από τις φωτογραφίες που έχεις επιλέξει μέχρι το μήνυμα που στέλνεις πρώτο και από το τι δηλώνεις ότι ψάχνεις μέχρι τη διάθεση με την οποία μπαίνεις στην εφαρμογή, υπάρχουν αρκετές μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

Αυτά είναι τα έξι πιο συνηθισμένα λάθη που μπορεί να κάνεις χωρίς καν να το καταλαβαίνεις.

1. Οι φωτογραφίες σου δεν σε αντιπροσωπεύουν πραγματικά

Ας ξεκινήσουμε από το προφανές: οι φωτογραφίες είναι το πρώτο πράγμα που θα δει κάποιος στο προφίλ σου. Πριν διαβάσει το bio σου ή ασχοληθεί με τα prompts, έχει ήδη αποφασίσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αν θέλει να κάνει swipe right.

Γι' αυτό και το να έχεις φωτογραφίες που είναι παλιές, υπερβολικά επεξεργασμένες ή δεν δείχνουν καθαρά το πρόσωπό σου δεν σε βοηθά ιδιαίτερα. Το ίδιο ισχύει αν το προφίλ σου είναι γεμάτο ομαδικές φωτογραφίες και ο άλλος πρέπει να ψάξει ποια από όλες είσαι. Φυσικά και μπορείς να δείξεις τις φίλες, τις παρέες και την κοινωνική σου ζωή. Απλώς μην κάνεις τον άλλον να χρειάζεται… detective work για να σε εντοπίσει.

Τι να κάνεις: Βάλε ως πρώτη φωτογραφία ένα καθαρό, πρόσφατο πορτρέτο σου και στη συνέχεια πρόσθεσε εικόνες που δείχνουν την καθημερινότητά σου. Μια φωτογραφία από ένα ταξίδι, το αγαπημένο σου χόμπι, μια βόλτα με το κατοικίδιό σου ή ένα μέρος που αγαπάς μπορεί να πει πολύ περισσότερα για εσένα από μια τέλεια, αλλά εντελώς απρόσωπη selfie.

2. Το bio σου είναι τόσο γενικό που θα μπορούσε να ανήκει σε οποιονδήποτε

Αν το bio σου γράφει απλώς «αγαπώ τα ταξίδια, τη μουσική και το καλό φαγητό», μάλλον δεν λες και πολλά. Το ίδιο ισχύει για prompts με απαντήσεις που θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί από εκατοντάδες άλλους χρήστες. Το προφίλ σου είναι ουσιαστικά η πρώτη ευκαιρία να δείξεις την προσωπικότητά σου. Δεν χρειάζεται να γράψεις ολόκληρη αυτοβιογραφία, αλλά προσπάθησε να δώσεις στον άλλον κάτι συγκεκριμένο για να πιαστεί και να σου στείλει μήνυμα.

Αντί για «μου αρέσουν τα ταξίδια», μπορείς να πεις ποιο ήταν το καλύτερο ταξίδι που έχεις κάνει. Αντί για «αγαπώ τις ταινίες», γράψε ποια ταινία μπορείς να βλέπεις ξανά και ξανά. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν ένα προφίλ ενδιαφέρον.

Και κάτι ακόμη: μην αφήσεις το AI να γράψει για εσένα. Μπορεί να δημιουργήσει ένα άρτιο κείμενο, αλλά το ζητούμενο στα dating apps είναι να γνωρίσει κάποιος εσένα, όχι μια άψογη ψηφιακή εκδοχή σου.

3. Το πρώτο σου μήνυμα είναι ένα απλό «γεια»

Έκανες match με κάποιον που σου αρέσει και το μόνο που σκέφτηκες να στείλεις είναι «γεια, τι κάνεις;». Δεν είναι λάθος, αλλά σίγουρα δεν είναι και ο πιο ενδιαφέρων τρόπος για να ξεκινήσεις μια συζήτηση. Ένα γενικό μήνυμα μπορεί εύκολα να δώσει την εντύπωση ότι στέλνεις ακριβώς το ίδιο σε όλους. Και αν έχεις μπει στον κόπο να κάνεις match με κάποιον, αξίζει να κοιτάξεις έστω λίγο το προφίλ του.

Είχε φωτογραφία από συναυλία; Ρώτησέ τον ποιον είδε. Έχει γράψει ότι λατρεύει το σινεμά; Πες του ποια ταινία είδες πρόσφατα. Έχει φωτογραφία από ένα μέρος που έχεις επισκεφτεί κι εσύ; Αυτό είναι ήδη μια εξαιρετική αφορμή.

Και άφησε για αργότερα τις ερωτήσεις τύπου «γιατί είσαι ακόμα single;» ή «πόσο καιρό είσαι μόνος;». Το πρώτο ραντεβού δεν έχει γίνει ακόμη και δεν χρειάζεται η συνομιλία να μοιάζει με συνέντευξη εργασίας.

4. Λες ότι ψάχνεις σχέση, αλλά το προφίλ σου λέει κάτι εντελώς διαφορετικό

Αν έχεις επιλέξει την ένδειξη «αναζητώ μακροχρόνια σχέση», αλλά το υπόλοιπο προφίλ σου αποτελείται αποκλειστικά από αστεία prompts, party φωτογραφίες και γενικόλογες απαντήσεις, ίσως στέλνεις αντικρουόμενα μηνύματα. Δεν χρειάζεται να γίνεις υπερβολικά σοβαρή. Το χιούμορ είναι απαραίτητο και ένα dating profile χωρίς καθόλου ανάλαφρα στοιχεία θα ήταν μάλλον βαρετό. Χρειάζεται, όμως, μια ισορροπία.

Αν ξέρεις ότι θέλεις κάτι ουσιαστικό, άφησέ το να φανεί. Μίλησε για τις αξίες σου, για το τι εκτιμάς σε έναν άνθρωπο και για το είδος της σχέσης που θα ήθελες να δημιουργήσεις.

Και μην φοβάσαι ότι η ειλικρίνεια θα διώξει κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το ζητούμενο. Θέλεις να απομακρύνεις εκείνους που δεν ψάχνουν το ίδιο με εσένα και να κάνεις χώρο για εκείνους που πραγματικά ταιριάζουν στις προθέσεις σου.

5. Το προφίλ σου βγάζει αρνητική ενέργεια

Ναι, έχεις βαρεθεί τα dating apps. Ναι, έχεις κάνει εκατοντάδες matches που δεν κατέληξαν πουθενά. Και ναι, πιθανότατα έχεις πολλές ιστορίες που θα μπορούσαν να γίνουν ολόκληρη σειρά στο Netflix. Δεν χρειάζεται, όμως, να τα γράψεις όλα στο bio σου. Φράσεις όπως «αν δεν απαντάς, μη μου κάνεις match», «βαρέθηκα τους άντρες που…» ή μια ολόκληρη λίστα με όλα όσα δεν θέλεις από έναν σύντροφο δημιουργούν περισσότερο αρνητική παρά ελκυστική εικόνα.

Τι να κάνεις: Μίλησε για αυτά που θέλεις αντί για αυτά που δεν θέλεις. Αν αναζητάς έναν άνθρωπο με χιούμορ, περιπετειώδη διάθεση ή διάθεση για ουσιαστική σχέση, πες το. Η θετική ενέργεια δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσποιείσαι πως λατρεύεις τα dating apps. Σημαίνει απλώς ότι δεν αφήνεις την απογοήτευση να γίνει η πρώτη εντύπωση που θα δώσεις.

6. Μπαίνεις στις εφαρμογές ενώ στην πραγματικότητα δεν είσαι έτοιμη

Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο από όλα. Μπορεί να ανοίγεις μια εφαρμογή επειδή βαριέσαι στον καναπέ, επειδή θέλεις λίγη επιβεβαίωση ή επειδή απλώς έχεις ανάγκη από κάτι που θα σου αποσπάσει την προσοχή. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο σε αυτό. Το πρόβλημα ξεκινά όταν περιμένεις από τα matches και τα μηνύματα να καλύψουν ανάγκες που δεν έχουν πραγματικά σχέση με το dating. Το ατελείωτο swipe μπορεί να γίνει ένας φαύλος κύκλος: βαριέσαι, μπαίνεις στην εφαρμογή, κάνεις matches, μιλάς με ανθρώπους χωρίς πραγματική διάθεση να τους γνωρίσεις, κουράζεσαι και μετά νιώθεις ακόμη μεγαλύτερη απογοήτευση.

Αντί γι' αυτό, δοκίμασε να χρησιμοποιείς τις εφαρμογές όταν πραγματικά θέλεις να γνωρίσεις κάποιον. Δεν χρειάζεται να είσαι σε mood για dating κάθε μέρα. Μπορείς να κάνεις ένα διάλειμμα, να επιστρέψεις όταν νιώσεις καλύτερα και να θυμάσαι ότι η ζωή σου δεν χρειάζεται να περιστρέφεται γύρω από τα matches.

Τελικά, ένα καλό προφίλ μπορεί σίγουρα να σε βοηθήσει να κάνεις περισσότερες και καλύτερες γνωριμίες. Δεν μπορεί, όμως, να κάνει όλη τη δουλειά για εσένα. Αν ξέρεις τι θέλεις, το δείχνεις με ειλικρίνεια και μπαίνεις στη διαδικασία με πραγματική διάθεση να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, έχεις ήδη κάνει το σημαντικότερο βήμα. Και ίσως το επόμενο swipe να είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα.