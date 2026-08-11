Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ταλούλα Γουίλις αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της.

Η Ταλούλα Γουίλις έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Τζάστιν Έις και μοιράστηκε με τους followers της τις πρώτες εικόνες από τη μεγάλη ημέρα. Η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ παντρεύτηκε τον μουσικό στις 8 Αυγούστου στο Σαν Βάλεϊ του Άινταχο, σε ένα σκηνικό που έμοιαζε βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία.

Η 32χρονη καλλιτέχνις και ακτιβίστρια επέλεξε για τον γάμο της ένα εντυπωσιακό custom-made νυφικό του οίκου Balenciaga, ενώ την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με ένα κομψό χτένισμα που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Γιαννέτος. Λίγο μετά τον γάμο, η ίδια θέλησε να δώσει στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση από όσα έζησε, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ημέρα.

Στα στιγμιότυπα, η Ταλούλα ποζάρει με το νυφικό της, ενώ στο φόντο πρωταγωνιστεί το καταπράσινο τοπίο. Η γαμήλια τελετή και η δεξίωση πραγματοποιήθηκαν μέσα στη φύση, με τα δέντρα, το γρασίδι και τα μικρά φωτάκια να δημιουργούν μια ζεστή και ρομαντική ατμόσφαιρα.

Όπως φαίνεται, ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό ράντσο της Ντέμι Μουρ στο Άινταχο. Η ηθοποιός διαθέτει μια μεγάλη, ρουστίκ έκταση κοντά στο Σαν Βάλεϊ, στην οποία περνά αρκετό χρόνο με τις τρεις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα, αλλά και την εγγονή της, Λουέλα.

Η Ντέμι Μουρ και ο Μπρους Γουίλις παντρεύτηκαν το 1987 και έμειναν μαζί μέχρι το 2000. Παρά το διαζύγιό τους, οι δυο τους έχουν διατηρήσει στενή σχέση όλα αυτά τα χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια δεμένη οικογένεια, με τις τρεις κόρες τους να παραμένουν στο επίκεντρο.

Το νυφικό της Ταλούλα είχε μια ιδιαίτερη ιστορία

Το νυφικό που επέλεξε η Ταλούλα είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Δημιουργήθηκε από τον Πιερπάολο Πιτσιόλι για τον οίκο Balenciaga και αποτελεί ένα από τα πρώτα bridal looks που σχεδίασε μετά την ανάληψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου.

Η εμφάνισή της είχε, μάλιστα, μια πολύ προσωπική αναφορά στη μητέρα της. Η λαιμόκοψη του νυφικού ήταν εμπνευσμένη από ένα φόρεμα που είχε φορέσει η Ντέμι Μουρ στο πάρτι του «Vanity Fair» μετά τα Όσκαρ νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Το styling της νύφης ανέλαβε ο Μπραντ Γκορέσκι, επί χρόνια συνεργάτης της Ντέμι Μουρ, ενώ ο Δημήτρης Γιαννέτος φρόντισε για τα μαλλιά της. Ο hairstylist μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες από τον γάμο, χαρακτηρίζοντας την Ταλούλα «την πιο cool, γλυκιά και γεμάτη αγάπη νύφη».

Η αδελφή της, Σκάουτ Γουίλις, αποκάλυψε στη «Vogue» μια απολαυστική λεπτομέρεια σχετικά με την επιλογή του νυφικού. Μόλις έξι μήνες πριν από τον γάμο, η ίδια έστελνε στην Ταλούλα προτάσεις για νυφικά που έβρισκε στο Etsy. Η τελική επιλογή, ωστόσο, ήταν πολύ διαφορετική: από τις οικονομικές προτάσεις της πλατφόρμας, η Ταλούλα κατέληξε να φορέσει couture δημιουργία του Μπαλενσιάγκα.

Για την ίδια, πάντως, το νυφικό δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό ρούχο. Ήθελε να είναι κάτι «μαγικό», αλλά ταυτόχρονα απρόσμενο και απόλυτα προσωπικό. Όπως εξήγησε, έχει δουλέψει πολύ ώστε να αισθάνεται άνετα με τον εαυτό της και ήθελε το νυφικό της να αποπνέει δύναμη.

Ακόμη πιο συγκινητική ήταν η αναφορά της στον σύζυγό της. Η Ταλούλα αποκάλυψε πως από την αρχή της σχέσης τους είχαν αποφασίσει ότι θα επιλέγουν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα. Και κάπως έτσι, μέσα σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, με την οικογένειά της στο πλευρό της και ένα ξεχωριστό νυφικό να συμπληρώνει τη μεγάλη ημέρα, η Ταλούλα Γουίλις ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.