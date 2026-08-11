“Σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω”: Σοκάρει ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο χωρισμού από την Αντζελίνα Τζολί

Στη δύσκολη περίοδο της ζωής του, όπου βρέθηκε σε ψυχολογικό και συναισθηματικό αδιέξοδο, αναφέρθηκε ο Μπραντ Πιτ σε συνέντευξή του.

Ο Μπραντ Πιτ - σε μία από τις σπάνιες στιγμές εξωστρέφειας - μίλησε με ειλικρίνεια για μια από τις δυσκολότερες περιόδους που πέρασε, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στις γκρίζες ημέρες της ζωής του. Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε, πως ο ψυχικός πόνος ήταν τόσο έντονος, φτάνοντάς τον στο σημείο να σκεφτεί τους λόγους που κάποιοι άνθρωποι οδηγούνται στην αυτοκτονία. Ο ίδιος αδυνατούσε να βρει αδιέξοδο στα «οικογενειακά ζητήματα» που αντιμετώπιζε, βιώνοντας συναισθηματική εξουθένωση.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Esquire», ο Μπραντ Πιτ ξεκαθάρισε αρχικά: «Ποτέ και για κανέναν λόγο δεν είχα αυτοκτονικές σκέψεις. Απλώς δεν ήταν στη φύση μου. Είμαι εκ φύσει αισιόδοξος». Σχετικά με αυτή τη δύσκολη, αλλά σύντομη περίοδο στη ζωή του, ο ίδιος παραδέχτηκε: «Σε εκείνη τη μικρή περίοδο, απλώς σκέφτηκα... δεν μπορούσα, απλώς δεν έβλεπα διέξοδο. Ο πόνος ήταν τόσο καταπιεστικός, δεν επρόκειτο να κάνω κάτι, αλλά μπορούσα να νιώσω - μπορούσα να νιώσω το κρύο ατσάλι της σφαίρας στο κεφάλι μου και έμοιαζε με ανακούφιση».

Αναλύοντας τις σκέψεις του σε εκείνη τη φάση της ζωής του, ο Μπραντ Πιτ κατέληξε στο συμπέρασμα, πως οι άνθρωποι οδηγούνται στην αυτοκτονία σε μια προσπάθεια να ανακουφιστούν από τον τεράστιο πόνο που νιώθουν. «Και σκέφτηκα: “Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω”, καταλαβαίνω την αυτοκτονία, με την έννοια ότι είναι απλώς ανακούφιση. Είναι απλώς η αναζήτηση ανακούφισης από τον πόνο», εξήγησε.

Στη συνέχεια, ο Μπραντ Πιτ υπογράμμισε πως οι άνθρωποι έχουν ισχυρό ένστικτο επιβίωσης και πως εκείνη την περίοδο αυτό το ένστικτο «ενεργοποιήθηκε», βοηθώντας τον να ξεπεράσει τη θλίψη και να βγει από το αδιέξοδο. Ο ηθοποιός δεν θέλησε να μπει σε προσωπικές λεπτομέρειες για ό,τι συνέβαινε τότε στη ζωή του, ωστόσο αρκέστηκε να αναφέρει: «Οικογενειακά ζητήματα. Ας το αφήσουμε εκεί».

Η αποξένωση του Μπραντ Πιτ από τα τέσσερα παιδιά του

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους το 2016, ύστερα από περίπου 12 χρόνια κοινής πορείας και μόλις δύο χρόνια γάμου. Η πολυετής δικαστική διαμάχη τους επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην επιμέλεια των έξι παιδιών τους, αλλά και σε οικονομικές διαφορές που συνδέονταν με την κοινή περιουσία τους. Τον Δεκέμβριο του 2024 οι δύο ηθοποιοί κατέληξαν τελικά σε συμφωνία για το διαζύγιο, έπειτα από περισσότερα από οκτώ χρόνια δικαστικών διαδικασιών.

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Το ζευγάρι έχει αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τη Ζαχάρα, τον Παξ, τη Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά από τα παιδιά έχουν επιλέξει να αποστασιοποιηθούν δημόσια από το επώνυμο «Πιτ». Η Σιλό ήταν η πρώτη που πέτυχε επίσημα την αφαίρεσή του από το όνομά της, τον Αύγουστο του 2024, λίγους μήνες αφότου ενηλικιώθηκε. Το 2026, ο Μάντοξ και η Ζαχάρα κατέθεσαν, επίσης, αιτήματα σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας για την αφαίρεση του επωνύμου, ενώ η Βιβιέν έχει επίσης εμφανιστεί δημόσια χρησιμοποιώντας το «Τζολί».

Ο Μπραντ Πιτ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις αποφάσεις των παιδιών του.Παρά το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, ο ηθοποιός έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και να μην σχολιάζει δημόσια τις οικογενειακές σχέσεις του.

