Τα φθινοπωρινά μανικιούρ που μπορείς να υιοθετήσεις ήδη από τώρα

Οι φθινοπωρινές τάσεις νυχιών που αξίζει να δοκιμάσεις τώρα

Μπορεί το καλοκαίρι να μην έχει τελειώσει ακόμη, όμως η νέα σεζόν κάνει ήδη την εμφάνισή της στα beauty trends. Και όπως ακριβώς συμβαίνει με την γκαρνταρόμπα, έτσι και στο μανικιούρ δεν χρειάζεται να περιμένεις μέχρι τον Σεπτέμβριο για να υιοθετήσεις τις τάσεις του φθινοπώρου. Άλλωστε, τα πιο έξυπνα nail looks είναι εκείνα που λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο εποχές: έχουν τη φρεσκάδα του καλοκαιριού, αλλά και εκείνη τη διακριτική σοφιστικέ διάθεση που προμηνύει τα πιο cozy looks που έρχονται. Ιδού τα φθινοπωρινά μανικιούρ 2026 που αξίζει να υιοθετήσεις από τώρα:

Φθινοπωρινά μανικιούρ 2026: Ποιες τάσεις να υιοθετήσεις τώρα

Cappuccino nails

Αν θέλεις να αφήσεις σταδιακά τα πολύ ανοιχτά καλοκαιρινά χρώματα, χωρίς όμως να περάσεις κατευθείαν στα σκούρα καφέ, το cappuccino είναι η ιδανική ενδιάμεση επιλογή. Πρόκειται για ένα απαλό, κρεμώδες καφέ που δείχνει κομψό με λευκά και λινά σύνολα, ενώ αργότερα θα ταιριάξει εξίσου όμορφα με πλεκτά, καμπαρντίνες και ουδέτερες αποχρώσεις. Είναι από εκείνα τα χρώματα που ταιριάζουν με τα πάντα και μπορούν να δείχνουν όμορφα ακόμα και δύο εβδομάδες μετά το ραντεβού στο nail salon.

Olive green

Το λαδί δείχνει εξαιρετικά φθινοπωρινό, χωρίς όμως να γίνεται βαρύ. Ο πιο κομψός τρόπος να το εντάξεις τώρα στο μανικιούρ σου είναι με ένα olive green french mani, δηλαδή ένα γαλλικό μανικιούρ με γαλακτερή βάση και λαδί χρώμα στις άκρες. Το αποτέλεσμα είναι παιχνιδιάρικο, αλλά ταυτόχρονα σοφιστικέ και elegant.

Glazed nails

Το glazed εφέ δεν φαίνεται να εγκαταλείπει σύντομα το beauty προσκήνιο. Για τη μεταβατική περίοδο, προτίμησε μια ουδέτερη ή ελαφρώς καφέ βάση και πρόσθεσε από πάνω το χαρακτηριστικό chrome, περλέ φινίρισμα. Η λάμψη κρατά το look φρέσκο και σύγχρονο, ενώ η πιο ζεστή βάση το κάνει ιδανικό και για τις πρώτες ημέρες του φθινοπώρου.

Linen nails

H νέα εκδοχή των milky manicures καλεί για ημιδιάφανα μπεζ, εκρού και ιβουάρ που θυμίζουν λινά υφάσματα. Το φινίρισμα εδώ θέλουμε να είναι semi-matte δημιουργώντας ένα μανικιούρ «καθαρό» και κομψό, που κάνει τα άκρα να δείχνουν καλά περιποιημένα.

Bright blue

Αν δεν είσαι ακόμη έτοιμη να αποχαιρετήσεις τα έντονα χρώματα, στρέψου σε ένα μπλε μανικιούρ. Ένα έντονο μπλε mani δείχνει απόλυτα καλοκαιρινό, αλλά γίνεται απροσδόκητα chic όταν συνδυάζεται με τις πιο βαθιές αποχρώσεις των φθινοπωρινών looks.

Glass nails

Αν αγαπάς το μίνιμαλ στιλ, τα glass nails είναι η πλέον ιδανική επιλογή για εσένα. Μια διάφανη βάση και ένα εξαιρετικά γυαλιστερό top coat αρκούν για να δημιουργήσεις αυτό το clean, almost wet αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι τα νύχια να δείχνουν περιποιημένα, με καλά ενυδατωμένα επωνύχια και απόλυτα λεία επιφάνεια.

Sheer red

Αν αγαπάς το χρώμα, αλλά νιώθεις ότι είναι λίγο νωρίς για το βαθύ μπορντό, δοκίμασε ένα sheer κόκκινο. Η διάφανη υφή αφήνει μέρος του φυσικού νυχιού να φαίνεται, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αρκετά ανάλαφρο για τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζει ιδανικά το έδαφος για τα πιο πλούσια κόκκινα και berry χρώματα που θα πρωταγωνιστήσουν αργότερα.