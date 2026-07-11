Νέα σιλουέτα, νέος καταναλωτής: Πώς τα φάρμακα απώλειας βάρους αλλάζουν τις ντουλάπες σε Βρετανία και ΗΠΑ

Η ευρεία χρήση GLP-1 φαρμάκων δημιουργεί έναν «νέο καταναλωτή», που τρώει λιγότερο, αδυνατίζει και επαναπροσδιορίζει τι, πώς και από πού αγοράζει ρούχα.

Οι ενέσεις και τα χάπια απώλειας βάρους με βάση τα GLP-1 δεν αλλάζουν μόνο το πιάτο και τις καθημερινές συνήθειες εκατομμυρίων ανθρώπων σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τις ντουλάπες τους – και, κατ’ επέκταση, την ίδια τη δομή της αγοράς ένδυσης. Οι χρήστες των φαρμάκων όπως τα Wegovy, Mounjaro, Zepbound και οι νεότερες μορφές σε χάπι, βλέπουν το σώμα τους να αλλάζει γρήγορα, με συνέπεια να αλλάζουν και σχέση με το ρούχο: από την αναγκαστική «κάποιο να χωράει» επιλογή, στη συνειδητή, αισθητική απόλαυση του ντυσίματος.

Η Χέιλι Γκραϊς, 50 ετών από το Σρόπσαϊρ, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ύστερα από δύο χρόνια στη θεραπεία με Mounjaro, έχει χάσει επτά μεγέθη και δηλώνει σήμερα ευχαριστημένη με τη σιλουέτα της. Από βρετανικά μεγέθη 26–28, όπου «ντυνόταν με ό,τι απλά θα της έκανε», έχει φτάσει σε μέγεθος 12 και αγοράζει πλέον ρούχα από «standard» αλυσίδες, αντί για online plus–size καταστήματα. Όπως λέει, παλαιότερα απέφευγε τα χρώματα και οτιδήποτε τραβούσε βλέμματα. Σήμερα, αν της αρέσει κάτι, το φορά – χωρίς να την απασχολεί η έκθεση.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, oι ιστορίες σαν της Γκραϊς πολλαπλασιάζονται. Έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία δείχνουν ότι όσοι λαμβάνουν GLP-1 τρώνε λιγότερο, στρέφονται σε πιο υγιεινές επιλογές, μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ και, παράλληλα, αυξάνουν τις δαπάνες σε ρούχα, αθλητικό εξοπλισμό, καλλυντικά, προϊόντα περιποίησης μαλλιών και gadgets που παρακολουθούν βάρος και δείκτες υγείας. Μια «ιατρική» παρέμβαση, δηλαδή, μεταφράζεται σε συνολικό rebranding του εαυτού.

Στις ΗΠΑ, περίπου ένας στους πέντε ενήλικες έχει ήδη δοκιμάσει GLP-1, με τις επιδράσεις στην αγορά να είναι ορατές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία της PwC, 5% των ενηλίκων – σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι – λαμβάνουν σήμερα τέτοια φάρμακα, ενώ 9% έχουν κάνει χρήση κάποια στιγμή. Η PwC εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του επόμενου έτους το ποσοστό θα φτάσει το 13%, δηλαδή περίπου 7 εκατομμύρια άτομα. «Μια και μόνο κλάση φαρμάκων επηρεάζει ήδη τον τρόπο που εκατομμύρια Βρετανοί τρώνε, πίνουν, γυμνάζονται και ψωνίζουν», σημειώνει, κάνοντας λόγο για «νέο καταναλωτή».

Τα δημογραφικά είναι αποκαλυπτικά: περίπου 60% των χρηστών είναι γυναίκες, η χρήση είναι υψηλότερη στα πιο εύπορα νοικοκυριά, ενώ 1 στις 10 γυναίκες 35–54 ετών λαμβάνει ήδη GLP-1. Η χρήση κορυφώνεται στις ηλικίες 25–44 με ποσοστά γύρω στο 13%. Η τάση αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την κυκλοφορία χαπιών Wegovy και Foundayo, που καθιστούν την πρόσβαση ευκολότερη και πιο «φιλική» για όσους φοβούνται τις ενέσεις.

Στο επίπεδο της καθημερινότητας, οι αλλαγές δεν είναι μόνο αριθμητικές. Η Μελόντι Έβερτ από τη Μινεσότα, που λαμβάνει GLP-1 σχεδόν έναν χρόνο, περιγράφει πώς η σταδιακή απώλεια κιλών έχει μετατρέψει τις αγορές ρούχων σε διαρκή άσκηση προσαρμογής. Ενώ ακόμη βρίσκεται στη διαδικασία απώλειας βάρους – με στόχο τα 68 κιλά – επιλέγει να αγοράζει κυρίως από thrift stores και εκπτωτικά ράφια, ώστε να μη χτίσει πλήρη γκαρνταρόμπα πριν σταθεροποιηθεί. Εκεί όπου οι αλλαγές είναι πιο αναγκαστικές, όπως σε εσώρουχα και σουτιέν, η αγορά γίνεται πιο συχνά και πιο προσεκτικά· «ένα t-shirt μπορείς να το φορέσεις λίγο πιο μεγάλο, αλλά στα εσώρουχα δεν γίνεται», λέει χαρακτηριστικά. Η ίδια, όπως και η Γκραϊς, έχει αρχίσει να φορά περισσότερα χρώματα αντί για το «ασφαλές» μαύρο, και περισσότερα layers, καθώς αισθάνεται λιγότερη δυσφορία με τη ζέστη.

Σε κλινικές μελέτες, το Wegovy έχει συνδεθεί με μέση απώλεια περίπου 21 κιλών σε διάστημα 72 εβδομάδων – γύρω σε τέσσερα μεγέθη. Ακόμη και πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, όπως απώλεια 5 κιλών και 4–5 εκατοστά στη μέση (που αντιστοιχεί σε ένα μέγεθος), αρκούν για να αλλάξουν συμπεριφορά αγοράς. Ο Στίβεν Φιτζέραλντ, πρώην εμπορικός διευθυντής της M&S, προβλέπει ότι η προοπτική 10–15% του πληθυσμού να λαμβάνει GLP-1 έως το 2030 θα έχει «σημαντική» επίδραση στους λιανοπωλητές ένδυσης.

Ήδη, σύμφωνα με την PwC, το 42% των χρηστών στη Βρετανία δηλώνουν ότι ξοδεύουν περισσότερα σε ρούχα, με έμφαση στο activewear (ρούχα γυμναστηρίου, τρεξίματος κ.λπ.) και στο occasion wear – ρούχα για πάρτι, γάμους και επίσημες εκδηλώσεις. Η Τζάκλιν Γουίνδσορ, επικεφαλής λιανεμπορίου της PwC στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιγράφει μια νέα γλώσσα: οι πελάτες ζητούν «ευελιξία στο fit», «ντουλάπια μετάβασης» (transition wardrobes) και δηλώνουν «περήφανοι για το σώμα» τους, επιλέγοντας πιο εφαρμοστά, ραμμένα ρούχα που αναδεικνύουν τη νέα τους σιλουέτα.

Η στροφή αυτή καθρεφτίζεται και στις ίδιες τις τάσεις μόδας. Η Άν Κρίτσλοου, αναλύτρια της Berenberg, σημειώνει ότι δεν είναι τυχαίο πως από τις χαλαρές, φαρδιές γραμμές της περιόδου Covid και της μετα–πανδημίας – όταν η αύξηση βάρους ήταν κοινή εμπειρία – περνάμε σε πιο «body-conscious» σιλουέτες, με στενές μέσες, δομημένους ώμους και σαφές περίγραμμα. Οι αναλυτές της Berenberg υπολογίζουν ότι η αγορά ένδυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να δει αύξηση περίπου 1% ετησίως τα επόμενα τρία χρόνια λόγω της επίδρασης των GLP-1, με τους μεγαλύτερους ωφελημένους να είναι οι mid–market αλυσίδες όπως M&S, Next και Zara, που απευθύνονται σε μεγαλύτερους και πιο εύπορους καταναλωτές.

Από την άλλη πλευρά, οι λιανέμποροι plus–size αισθάνονται ήδη πιεση. Ο διευθύνων σύμβουλος της Next, Σάιμον Γουόλφσον, έχει αναφέρει πτώση στις πωλήσεις πολύ μεγάλων μεγεθών, ενώ plus–size καταστήματα σε Βρετανία και ΗΠΑ καταγράφουν απότομες μειώσεις. Η BeigePlus, με έδρα το Λονδίνο, που ειδικεύεται σε designer μόδα για μεγέθη 16–28, έχει δει τις πωλήσεις της να υποχωρούν κατά 20% σε δύο χρόνια. Η επικεφαλής, Χένι Φέρνλι, μιλά για επίδραση «καταστροφική» για το επιχειρηματικό μοντέλο, σημειώνοντας ότι, ενώ χαίρεται για όσους βελτιώνουν την υγεία τους, τα φάρμακα «αναδιαμορφώνουν την αγορά plus–size με εντυπωσιακή ταχύτητα». Παράλληλα, plus–size καταναλώτριες ανησυχούν για την υποχώρηση της inclusive λογικής στα μεγέθη και την επανεμφάνιση μιας κεντρικής «skinny κουλτούρας».

Ένα ακόμη σημείο τριβής είναι η διαχείριση του σώματος μετά την απώλεια βάρους. Η γρήγορη μεταβολή του βάρους μπορεί να οδηγήσει σε χαλάρωση και «κενά» σημεία στο δέρμα, κάτι που ενισχύει τη ζήτηση για shapewear. Παράλληλα, brands ομορφιάς και περιποίησης μαλλιών λανσάρουν σειρές ειδικά στοχευμένες σε χρήστες GLP-1, για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο «Ozempic face» – πιο άδειο, κουρασμένο πρόσωπο – και την αραίωση της τρίχας.

Η αγορά, όμως, είναι μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Για πολλούς ανθρώπους, η αλλαγή είναι βαθιά βιωματική. «Αν έχεις υπάρξει υπέρβαρος ή έχεις παλέψει για χρόνια με το βάρος σου και χάνεις δύο–τρία μεγέθη, μιλάμε για έναν νέο εαυτό, μια νέα ταυτότητα», λέει η Γουίνδσορ. Και αυτή η νέα ταυτότητα περνά μέσα από το ρούχο: για πρώτη φορά, ίσως, ο καθρέφτης της δοκιμής δεν είναι πηγή άγχους, αλλά ευχαρίστησης.