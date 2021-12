Η ηθοποιός ανέχτηκε αρκετά και απαντά σε όλους

Η εποχή που οι γυναίκες πάλευαν να σταματήσουν τον χρόνο, να μείνουν «αιώνια νέες», έχει περάσει. Και τώρα πια, κορυφαίες ηθοποιοί του Hollywood απαντούν στα (αχρείαστα) σχόλια που δέχονται για την ηλικία τους.

Η Kristin Davis αποφάσισε ότι ανέχτηκε αρκετά. Στην τελευταία της συνέντευξη στους Sunday Times, μίλησε για την ασταμάτητη κριτική που δέχεται τόσο η ίδια, όσο και οι συμπρωταγωνίστριές της στο And Just Like That.

«Όλοι θέλουν να σχολιάσουν, θετικά ή αρνητικά ή οτιδήποτε, τα μαλλιά μας και τα πρόσωπά μας και το ένα μας και το άλλο μας», ξεκίνησε. «Η έκταση που έχει πάρει όλο αυτό είναι σοκαριστική. Νιώθω θυμό και δε θέλω να θυμώνω όλη την ώρα, οπότε απλώς δεν τα κοιτάω. Ξέρω μόνο ότι είναι εκεί».

Όπως εξήγησε, έχει συνηθίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο και να μαθαίνει τη γνώμη των άλλων για την εικόνα της, χωρίς να τη ζητήσει. «Έγραφαν άρθρα κάθε μέρα για το ότι είχα σωματότυπο αχλάδι, το οποίο τότε δεν νομίζω να ήταν κοπλιμέντο. Με άγχωνε πολύ αυτό, επειδή δεν μπορούσα να το αποφύγω. Έτσι το νιώθω και τώρα. Αλλά αισθάνομαι, επίσης, και θα το πω ωμά, “Άντε γ@@@. Άντε γ@@@, ελάτε εδώ και κάντε το καλύτερα”. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Θέλω να πω, τι νομίζετε ότι κάνετε;»

Η Kristin Davis θεωρεί ότι τα social media έχουν δώσει βήμα σε πολύ κόσμο, ο οποίος κρύβεται πίσω από ψεύτικα προφίλ και, με την ασφάλεια που του προσφέρει η ανωνυμία, χτυπά ανελέητα ανθρώπους που δεν γνωρίζει.

«Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν ξέρεις τι κάνουν όλοι αυτοί. Δεν ξέρεις τίποτα για εκείνους. Απλώς σου πετάνε βόμβες. Με εξοργίζει αυτό.»

Πίσω στον Οκτώβριο, και η Sarah Jessica Parker είχε απαντήσει στον μισογυνισμό που δέχεται, επειδή απλώς μεγαλώνει.

«Αισθάνομαι λες και ο κόσμος δε θέλει να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, λες και τους αρέσει να πονάμε εξαιτίας αυτού που είμαστε σήμερα, είτε επιλέγουμε να γεράσουμε φυσικά και να μη δείχνουμε τέλειες, είτε κάνουμε κάτι για να νιώσουμε καλύτερα», είχε πει.

«Ξέρω την εικόνα μου. Δεν έχω επιλογή. Τι να κάνω; Να σταματήσω τον χρόνο; Να εξαφανιστώ;»