And Just Like That, ο Big πέθανε. Τώρα, ο Chris Noth λέει γιατί δεν τον έσωσε η Carrie

And Just Like That, o Mr Big πέθανε. Κι εμείς δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό. Ποιος ήταν, άλλωστε;

Το έμφραγμα που έπαθε ο πρώην της Carrie Bradshaw στο πρώτο κιόλας επεισόδιο, μας άφησε άναυδους, προκάλεσε τεράστια πτώση στις μετοχές της Peloton (όλα συνέβησαν ενώ έκανε ποδήλατο, οπότε σίγουρα έφταιγε η εταιρεία) και άφησε το στίγμα του στην ψυχή του Chris Noth. Μιλώντας στη Vogue, ο ηθοποιός είπε γελώντας ότι «φοράω μαύρα». Αλλά δεν πιστεύουμε πως αστειευόταν.

«Όχι, νιώθω καλά», συνέχισε, προσπαθώντας να μας πείσει.

Εξήγησε ότι στην αρχή δεν ενθουσιάστηκε με την ιδέα της επιστροφής του για να πεθάνει σχεδόν αμέσως. Εμπιστεύθηκε, όμως, τον σκηνοθέτη Michael Patrick King, κι έκανε το δυναμικό come back, έστω και για λίγο.

Ο Chris Noth μίλησε για τη σκηνή του θανάτου του και απάντησε στο ερώτημα που μας βασανίζει: Γιατί δεν κάλεσε ασθενοφόρο η Carrie; Αφού τον βρήκε ζωντανό, στο πάτωμα του μπάνιου.

«Κοιτάχτηκαν με τέτοιον τρόπο, όπως ο Warren Beatty και η Faye Dunaway. Κι οι δυο ήξεραν πως είχε έρθει το τέλος. Ξέραμε ότι έπρεπε να γίνει, καθώς δε γινόταν να πεθάνω μόνος στο μπάνιο. Έπρεπε να έχουμε μία τελευταία στιγμή, χωρίς να ανταλλάξουμε λόγια, χωρίς γλυκανάλατο διάλογο, απλώς ένα βλέμμα και νομίζω πως ο King το έκανε τόσο ωραία».

Τι μπορούμε να περιμένουμε, άραγε, την υπόλοιπη σεζόν; Ο ηθοποιός δεν είπε τίποτα. Μόνο πως o Big έφυγε στ’ αλήθεια.