She Said: Το σκάνδαλο Weinstein έρχεται στη μεγάλη οθόνη με την Carey Mulligan και τη Zoe Kazan

Η νέα ταινία "She Said" προβάλλει τη σπουδαία ερευνητική δουλειά των δύο βραβευμένων ρεπόρτερ των New York Times, Megan Twohey και Jodi Kantor που ξεσκέπασαν το σκάνδαλο του Harvey Weinstein.

Το σκάνδαλο Harvey Weinstein ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης που ταρακούνησε τόσο το Hollywood όσο και ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο και άνοιξε τον δρόμο για την εξάπλωση των κινημάτων #MeToo και #TimesUp.

Την αποκάλυψη έκαναν οι δημοσιογράφοι Megan Twohey και Jodi Kantor, των οποίων το άρθρο οδήγησε τον διάσημο παραγωγό ταινιών στη φυλακή για 23 χρόνια. Η συγκλονιστική αυτή ιστορία πρόκειται να μεταφερθεί σε λίγο καιρό στη μεγάλη οθόνη με μία από τις πρωταγωνίστριες να είναι η Carey Mulligan.

Συμπρωταγωνίστρια της θα είναι η Zoe Kazan με σκηνοθέτη τη Maria Schrader (από το Unorthodox) και σεναριογράφο τη βραβευμένη με Όσκαρ, Rebecca Lenkiewicz. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite A Movement, που έσκασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Μάλιστα, την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Annapurna και Plan B, εταιρεία του Brad Pitt.

Ο κεντρικός άξονας της ταινίας δεν περιστρέφεται ούτε γύρω από τον Weinstein, ούτε γύρω από το σκάνδαλο. Αντίθετα, στοχεύει να εστιάσει στο έργο που έκαναν οι γυναίκες δημοσιογράφοι, οι οποίες παρά τις απειλές, συνέχισαν τη δουλειά τους μέχρι να βγει στο φως όλη η αλήθεια.

Οι Mulligan και Kazan δεν είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστούν, αφού έπαιζαν μαζί στο "The Seagull" στο Broadway το 2008, ενώ η Mulligan είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία "Wildlife", στην οποία η Kazan ήταν η μία από τις σεναριογράφους αλλά και παραγωγός. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που θα τις δούμε να συμπρωταγωνιστούν στη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου του 2022 στους κινηματογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας της στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Στις 5 Οκτωβρίου 2017, οι δύο δημοσιογράφοι δημοσίευσαν ένα άρθρο με τίτλο «Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades» (Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν πλήρωνε για δεκαετίες τις καταγγέλλουσες σεξουαλικής επίθεσης) για να ακολουθήσει μια ενδελεχής και μεγάλη έρευνα.

Ο παραγωγός αρνήθηκε ωστόσο όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας πως είναι αθώος και πως οι συνευρέσεις ήταν συναινετικές. Τον Μάρτιο του 2020, όμως, καταδικάστηκε σε 23 χρόνια φυλάκιση και έκτοτε εκτίει την ποινή του στις φυλακές της Νέας Υόρκης.