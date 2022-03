Η Lady Gaga κυκλοφόρησε δωρεάν online μάθημα για την ψυχική υγεία - Οι 5 χρυσοί κανόνες της

H star έχει δημιουργήσει ένα δωρεάν online μάθημα ψυχικής υγείας στα αγγλικά, τα ισπανικά και τα γαλλικά για να μάθει ο κόσμος «πώς να είναι με ασφαλή και ευγενικό τρόπο κοντά σε κάποιον που το χρειάζεται».

Η Lady Gaga έχει μιλήσει πολλές φορές για την ψυχική υγεία και το πόσο σημαντική είναι, ενώ μέχρι σήμερα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για τη σωστή ενημέρωση των νέων.

Αυτήν τη φορά, το Ίδρυμα Born This Way της 35χρονης Gaga αποφάσισε να συνεργαστεί με την καναδική φιλανθρωπική οργάνωση ψυχικής υγείας Jack.org για να ξεκινήσει ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα ψυχικής υγείας, που ονομάζεται Be There Certificate, με στόχο να βοηθήσει τους νέους να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον με τον σωστό τρόπο.

Όπως δήλωσε η ίδια στο People: «Το να μοιράζομαι αυτό το μάθημα με τους νέους ανθρώπους και τον κόσμο σημαίνει τα πάντα για μένα και το μοιράζομαι για να υπενθυμίσω στον εαυτό μου και σε όλους τους άλλους ότι ο καθένας μας έχει έναν ρόλο, να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον».

Η Lady Gaga έκανε μάλιστα μια λίστα με τους «5 χρυσούς κανόνες» για το πώς μπορούμε να είμαστε με ασφάλεια κοντά σε κάποιον που το έχει ανάγκη. «Νούμερο ένα, πείτε αυτό που βλέπετε. Νούμερο δύο, δείξτε ότι νοιάζεστε. Νούμερο 3, ακούστε τους. Νούμερο τέσσερα, να ξέρετε τους κανόνες σας. Νούμερο πέντε, προσεγγίστε τους για να βοηθήσετε, με ευγενικό και ασφαλή τρόπο».

«Μπορεί να είναι δύσκολο να ανοίξετε συζήτηση για την ψυχική υγεία με κάποιον άλλον και να προσφέρετε τη στήριξή σας. Με το Be There Certificate, μαθαίνετε ακριβώς αυτό, πώς να είστε στα αλήθεια εκεί για κάποιον που το χρειάζεται, διατηρώντας παράλληλα τη δική σας ψυχική υγεία σε καλά επίπεδα».

Η μαμά της Gaga, Cynthia Germanotta, η συνιδρύτρια και πρόεδρος του ιδρύματος Born This Way, σχολίασε σχετικά: «Εργαζόμαστε για να προωθήσουμε την ψυχική υγεία και ευεξία των νέων: κάνοντας την ευγένεια cool και εξαλείφοντας το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική υγεία».

Το δωρεάν αυτό μάθημα παρέχει τη γνώση, τις δεξιότητες αλλά και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται ο κόσμος για να στηρίξει νέους που το έχουν ανάγκη.