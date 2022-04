Elon Musk: Επειδή δεν του έφτανε το 9%, θέλει να αγοράσει όλο το Twitter

O δισεκατομμυριούχος Elon έγινε ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της εταιρείας και τώρα θέλει να αγοράσει τα πάντα.

Μέχρι πριν δύο εβδομάδες, ο Elon Musk το είχε κάνει ξεκάθαρο. Ήθελε να έχει ένα μερίδιο του Twitter και στα μέσα του περασμένου μήνα, απέκτησε το 9,2%. Όταν έγινε γνωστό στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, η μετοχή του Twitter ανέβηκε αμέσως κατά σχεδόν 30%.

Όταν αγόρασε το 9% της εταιρείας έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος στο Twitter, ωστόσο αργότερα απέρριψε την πρόσκληση να γίνει μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τώρα ο CEO των Tesla και SpaceX, αντί να μοιράσει τα λεφτά του για καλό σκοπό και να βοηθήσει ανθρώπους που το έχουν πραγματική ανάγκη, προσφέρθηκε να αγοράσει το Twitter για 41,39 δισ. δολάρια. Ναι, καλά διαβάσατε.

Η εταιρεία του Twitter, με μια σύντομη ανακοίνωση, επιβεβαίωσε ότι έλαβε την προσφορά του Elon Musk και ότι θα την εξετάσει, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για τις προθέσεις της.

«Η Twitter Inc επιβεβαιώνει ότι έλαβε σήμερα μια μη δεσμευτική πρόταση από τον Έλον Μασκ για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της Εταιρείας σε μετρητά έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Twitter θα εξετάσει προσεκτικά την πρόταση για να καθορίσει την πορεία δράσης που πιστεύει ότι είναι προς το καλύτερο συμφέρον της Εταιρείας και όλων των μετόχων του Twitter».

Λίγο πριν να γίνει γνωστό ότι ο Musk είχε αγοράσει 73,4 εκατ. μετοχές του Twitter, ο ίδιος δεν είχε διστάσει επικρίνει την εταιρεία δημοσίως, γράφοντας: «Δεδομένου ότι το Twitter λειτουργεί de facto ως η δημόσια πλατεία του χωριού, η αδυναμία του να τηρήσει τις αρχές της ελευθερίας του λόγου υποβαθμίζει σε θεμελιώδη βαθμό την δημοκρατία. Τι θα έπρεπε να συμβεί;».

Να σημειωθεί ότι το τίμημα των 54,20 δολαρίων ανά μετοχή που προσφέρει είναι κατά 38% υψηλότερο από την τιμή κλεισίματος της μετοχής του Twitter την 1η Απριλίου, τελευταία ημέρα πριν την είσοδό του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Εμείς, κλείνουμε απλά με την παρακάτω φωτογραφία που δεν θέλει περιγραφή γιατί τα λέει όλα!

$43b seems like a lot of money to spend to stop people from tweeting out this photo pic.twitter.com/jv3o3z7YDx