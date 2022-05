Η Andie MacDowell έπαθε κρίση πανικού όταν βρέθηκε σε γύρισμα μόνο με άντρες

Η Andie MacDowell κατέρρευσε όταν διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα στο γύρισμα

Μπορεί να μετρά 40 χρόνια καριέρας στο Χόλιγουντ και να έχει σκληραγωγηθεί σε εποχές όπου η παρενόχληση των γυναικών ήταν μία συνηθισμένη Δευτέρα στο γραφείο, αλλά άνθρωπος είναι και η Andie MacDowell και ξέσπασε.

«Έχω δουλέψει με πάρα πολλούς δύσκολους άντρες και είμαι πολύ καλή σε αυτό. Είχα καλή εκπαίδευση, γιατί μεγάλωσα στον Νότο. Είχα μάθει να μην αφήνω αυτές τις συμπεριφορές να με επηρεάζουν. Το μόνο που ένιωθα ήταν οίκτο για αυτόν που φερόταν άσχημα, γιατί ήξερα ότι κάπου βαθιά υπέφερε ο ίδιος».

Μέχρι που ήρθε το #MeToo και άλλαξε τη δυναμική των σχέσεων. Το σημείο που άλλαξε τα πάντα στο μυαλό της ήταν το 2016, λίγο μετά την εκλογή του Donald Trump, και ενώ βρισκόταν σε γυρίσματα.

«Είχα ενοχληθεί πολύ από το ότι δεν αντιδρούσε κανείς με την ατάκα "grab them by the pussy" και ένιωθα λύπη. Πήγα σε ένα γύρισμα μίας ημέρας και έπαθα την πρώτη κρίση πανικού της ζωής μου. Ήμουν έτοιμη να ξεκινήσω, κοιτάζω γύρω μου και ήταν ένα δωμάτιο γεμάτο με άντρες. Μιλάμε για μία θάλασσα ανδρών. Μάλλον βρήκε μία πολύ προσωπική χορδή μου και αυτό ήταν. Έπεσα στα γόνατα».