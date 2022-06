«Είναι επώδυνο να μιλά κάποιος έτσι για εσένα»: Η Sarah Jessica Parker κάνει αποκαλύψεις για την Kim Cattrall

Για πρώτη φορά, η Sarah Jessica Parker μιλά εκτενώς για την Kim Cattrall

Μία από τις μεγαλύτερες επώνυμες διαμάχες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι αυτή μεταξύ των πρώην συμπρωταγωνιστριών, Sarah Jessica Parker και Kim Cattrall. Η δεύτερη δεν συμμετείχε στη σειρά And Just Like That και έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για το πόσο άσχημα της έχει φερθεί η πρώτη και γιατί δεν ήταν ποτέ φίλες.

Η αλήθεια είναι ότι η Sarah Jessica Parker δεν είχε μιλήσει ποτέ αναλυτικά για όλα όσα έχει πει η Cattrall και απλώς είχε πει ουδέτερα ότι αυτή είναι η άποψή της και τι κρίμα που επέλεξε να μην είναι τηλεοπτικά μαζί τους κτλ. Όλα αυτά μέχρι σήμερα. Μιλώντας στο podcast του Scott Feinberg, είπε να αναλύσει τη σκέψη, αλλά και το συναισθήματά της πάνω στο θέμα.

«Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για την κατάσταση με την Kim», είπε αν και θέλει να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι ένα catfight στο οποίο συμμετέχει. «Όλο αυτόν τον καιρό, μιλάει μόνο ένας άνθρωπος», ενώ αποκάλυψε ότι η τρίτη ταινία Sex and the City δεν έγινε επειδή δεν ήθελαν να την κάνουν χωρίς την Cattrall, η οποία πρότεινε στην παραγωγή μία συνάντηση σε έναν χώρο που δεν τους έκανε να νιώθουν άνετα. Αυτό είπε η Parker και μας άφησε να αναρωτιόμαστε για αυτόν τον τόπο συνάντησης.

Αυτό απογοήτευσε τις υπόλοιπες κυρίες αλλά αυτά συμβαίνουν, όπως υποστήριξε η ηθοποιός. Όπως και το ότι ποτέ δεν προτάθηκε στην Cattrall να συμμετάσχει στη σειρά, αν και αυτό το επιβεβαίωσε και η ίδια. «Υπήρξαν αρκετές δημόσιες συζητήσεις για το πώς ένιωσε για το Sex and the City, οι οποίες ήταν αρκετά επώδυνες και δεν ταιριάζουν με τη δική μας εμπειρία (αναφερόμενη στην ίδια, τη Cynthia Nixon και την Christina Davis). Έχω προσπαθήσει πολύ για να είμαι αξιοπρεπής με τους πάντες στο σετ, να τους φροντίζω και να είμαι υπεύθυνη με τους εργαζόμενους, ως παραγωγός. Και δεν έχει μιλήσει ποτέ άλλος άσχημα για εμένα».

Παραδέχεται ότι αν και λατρεύει τον ρόλο της Samantha Jones, δεν έγινε πρόταση στην Kim Cattrall επειδή είχε εκφράσει την άρνησή της και δεν ένιωθαν και οι ίδιοι άνετα. Η σειρά έγινε επειδή το ήθελε πολύ ο δημιουργός Michael Patrick King και θεωρεί ότι σεναριακά, το χειρίστηκαν με σεβασμό. Πήρε όμως την ευκαιρία για να μιλήσει για αυτή τη διαμάχη με την Cattrall. «Δεν είναι διαμάχη γιατί δεν έχω μαλώσει άσχημα ποτέ με συναδέλφους μου και δεν έχω έρθει σε αντιπαράθεση δημόσια. Όταν τσακώνεται μόνο ο ένας, δεν είναι διαμάχη. Δεν πρόκειται να της πω ότι κάνει λάθος αλλά αυτή ήταν η δική της εμπειρία».