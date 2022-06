O Tom Hanks ένιωθε «εντελώς ηλίθιος» μετά τη διάγνωσή του με διαβήτη- Η εντυπωσιακή αλλαγή του

Η αλλαγή στην εμφάνισή του ήταν εντυπωσιακή στο Φεστιβάλ Καννών

Αν πιστεύετε ότι οι stars δεν κάνουν λάθη, τότε μάλλον πέφτετε έξω. Ο Tom Hanks τουλάχιστον μπορεί να σας διαψεύσει αφού σε μια εξαιρετικά ειλικρινή συνέντευξη στο βρετανικό περιοδικό Radio Times, είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως «εντελώς ηλίθιο» επειδή απέκτησε διαβήτη από δικές του λανθασμένες επιλογές.

Η πρώτη φορά που μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του, ήταν το 2013 στο Late Show με τον David Letterman. «Πήγα στον γιατρό και μου είπε, ξέρεις τις τιμές που είχε το σάκχαρο σου στις εξετάσεις, από όταν ήσουν 36; Έχεις διαβήτη Τύπου 2, αγαπητέ. Μετά, με ενημέρωσε πως είναι μία κατάσταση την οποία μπορώ να ελέγξω και τώρα πια με διαβεβαιώνει ότι αν φτάσω στο επιθυμητό βάρος που μου έχει θέσει, θα απαλλαγώ μια και καλή».

Yep, I have #2 diabetes. Type 1 is VERY SERIOUS! Type 2 I can manage with good habits. I shall! Hanx