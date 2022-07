Οι ηθοποιοί με τους μεγαλύτερους μισθούς στο Hollywood- Ο Tom Cruise τους βλέπει με κυάλια

Ο Tom Cruise βρίσκεται στην κορυφή και με πολύ μεγάλη διαφορά από τους άλλους

Αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που θα στοιχημάτιζε εναντίον του Tom Cruise σε ό,τι αφορά το box office, καλό είναι να το ξανασκεφτεί. Ο 60χρονος ηθοποιός βρίσκεται στην πρώτη θέση των πιο ακριβοπληρωμένων και με τεράστια διαφορά.

Αν και στις νέες ταινίες Mission Impossible πήρε σχετικά λίγα στην αρχή ως προκαταβολή (12-14 εκατ. δολάρια), απαιτεί να έχει ένα σημαντικό ποσοστό από τις εισπράξεις. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην περίπτωση του Top Gun: Maverick, που έφτασε το 1,2 δις στο box office με τον Tom Cruise να κερδίζει τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια.

«Δεν θα στοιχημάτιζα εναντίον του. Οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν αξίζουν τα λεφτά που παίρνουν, αλλά ο Cruise και ίσως ο Dwayne Johnson δικαιολογούν τους μισθούς τους», είπε με ευγένεια ένας παραγωγός. Η διαφορά του Cruise από όλους τους άλλους είναι ότι απαιτεί ποσοστά με το που θα βγει η ταινία και όχι αν καταφέρει να κάνει επιτυχία.

Όσοι επιστρέφουν για sequels, βλέπουν την επιτυχία της πρώτης ταινίας και συνήθως απαιτούν διπλασιασμό του μισθού. Όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Joaquin Phoenix με τον Joker. Η επιστροφή του θα στοιχίσει στο στούντιο 20 εκατ. δολάρια, συγκριτικά με τα 4,5 που πήρε για το πρώτο μέρος.

Η αύξηση των μισθών έχει επηρεαστεί σίγουρα από τις πλατφόρμες, που λειτουργούν πλέον ως κινηματογράφοι σε τεράστιο βαθμό, με ταινίες που δεν περνούν από τις αίθουσες. Και υπάρχει κέρδος σε αυτό, εφόσον οι χρήστες καλούνται να πληρώσουν συνδρομή, που ενδεχομένως θα ανέβει κι άλλο εξαιτίας του ανταγωνισμού.

Στην πρώτη πεντάδα πάντως, βρίσκουμε τους κυρίους Tom Cruise (100 εκατ.), Will Smith με 35 εκατ. (Emancipation), Leonardo Dicaprio με 30 εκατ. (Killers of the Flower Moon), Brad Pitt με 30 εκατ. (Formula 1 Drama) και Dwayne Johnson με 22.5 εκατ. (Black Adam). Ακολουθούν οι: Will Ferrell, Chris Hemsworth, Vin Diesel, Tom Hardy, Joaquin Phoenix, Ryan Reynolds, Denzel Washington, Jason Momoa, Eddie Murphy, Chris Pine, Steve Carell, Ryan Gosling.

Πού είναι οι γυναίκες;

Έπρεπε να φτάσουμε στη 18η θέση για να βρούμε μία γυναίκα και αυτή είναι η Margot Robbie για την ταινία Barbie, με 12,5 εκατ. δολάρια. Αμέσως μετά, είναι η Millie Bobby Brown για το Enola Holmes 2 και ακόμα πιο κάτω βρίσκουμε την Emily Blunt (4 εκατ.), την Jamie Lee Curtis (με 3,5 εκατ.) και την Anya Taylor Joy με 1,8 εκατ. Μάλλον έχουμε μέλλον ακόμα.