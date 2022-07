Ο Chris Rock μίλησε επιτέλους για το viral χαστούκι από τον Will Smith: «Δεν είμαι κάποιο θύμα»

O Chris Rock επιτέλους έδωσε τη δική του απάντηση μετά από τόσο καιρό για το περιστατικό που χάλασε τη λαμπερή βραδιά των φετινών Oscars

Ο Chris Rock σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, πριν λίγους μήνες δέχτηκε ένα χαστούκι από τον Will Smith που σίγουρα έχει αποθηκευτεί στη μνήμη σας γιατί έγινε αμέσως viral, στιγματίζοντας τη βραδιά των Oscars 2022.

Ο Will μετά το περιστατικό, βγήκε, ζήτησε δημοσίως τη συγγνώμη του, παραιτήθηκε από την Ακαδημία των Oscars και πολλοί ακόμη μαζί με εκείνον, έσπευσαν να σχολιάσουν ό,τι συνέβη. Όλοι μίλησαν εκτός από τον γνωστό ηθοποιό και κωμικό, ο οποίος πριν λίγες ώρες αποφάσισε επιτέλους να μιλήσει με περισσότερες λεπτομέρειες για τη μοιραία βραδιά.

Κατά τη διάρκεια μιας παράστασής του στο PNC Bank Arts Center στο New Jersey, ο 57χρονος star έσπασε τη σιωπή του και εκτός του ότι έφερε μια κατσίκα στη σκηνή που τη σύστησε ως Will Smith, είπε τα παρακάτω: «Όποιος λέει ότι οι λέξεις πονάνε, προφανώς ποτέ δεν του έχουν ρίξει γροθιά στο πρόσωπο».

Όπως πρόσθεσε: «Δεν είμαι κάποιο θύμα, ρε. Ναι, πόνεσε φοβερά, αλλά το αντιμετώπισα, το αποτίναξα από πάνω μου και πήγα στη δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν πάω στο νοσοκομείο για ένα κοψιματάκι». Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που ο Chris Rock αναφέρθηκε στο θέμα εκτενώς.

Lmaoooo wait a mintue. Will Smith slapped the shit out of Chris Rock 😂#Oscars pic.twitter.com/4ojwBLCvQ0