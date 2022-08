Lady Gaga: «Καλύτερα να μην τα βάζετε με τους γάμους ομοφυλόφιλων σε αυτή τη χώρα»

Η star πήρε θέση υπέρ της ισότητας των γάμων και του δικαιώματος στην άμβλωση

Όταν είχαν ρωτήσει τη Lady Gaga στα 23 της ποιο θεωρούσε το σημαντικότερο κομμάτι της καριέρας της, είχε πει «την gay κοινότητα» γιατί δεν κάνει ποτέ σεξιστικές ερωτήσεις και «λατρεύει τις σεξουαλικές, δυνατές γυναίκες που λένε τη γνώμη τους».

Η θέση της παραμένει μέχρι σήμερα η ίδια και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να υπερασπίζεται με ηχηρή φωνή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια ενός show της στα πλαίσια της περιοδείας της, η star μάλιστα δήλωσε ανοιχτά τη στήριξη της στην ισότητα των γάμων και το δικαίωμα στην άμβλωση.

«Αυτός μπορεί να μην είναι ο εθνικός ύμνος, αλλά είναι ο εθνικός μας ύμνος!», φώναξε πριν ερμηνεύσει το "Born This Way", προσθέτοντας: «Καλύτερα να μην τα βάζετε με τους γάμους ομοφυλοφίλων σε αυτή τη χώρα!». Κάποια άλλη στιγμή, η διάσημη τραγουδίστρια αφιέρωσε το "The Edge of Glory" σε «κάθε γυναίκα στην Αμερική» που δίνει μάχη για τα δικαιώματά της.

«Σε κάθε γυναίκα που τώρα πρέπει να ανησυχεί για το σώμα της, στην περίπτωση που μείνει έγκυος», είναι τα όσα είπε συμμετέχοντας στον αγώνα που δεν πρέπει να σταματήσει.

Να θυμίσουμε ότι τον Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την επίσημη ακύρωση του νόμου Roe v. Wade, που αποτέλεσε ορόσημο το 1973 γιατί έδινε συνταγματικά το δικαίωμα στις γυναίκες να κάνουν έκτρωση, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο τρομακτική όσο οι Πολιτείες αποφασίζουν για το μέλλον των γυναικών, επιστρέφοντάς μας όλους στον σκοταδισμό.