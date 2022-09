Linda Evangelista: Η δυναμική επιστροφή της στην πασαρέλα μετά την αποτυχημένη πλαστική

Η 57χρονη star βρήκε ξανά τη θέση που της αξίζει στον κόσμο της μόδας

H Linda Evangelista επέστρεψε δυναμικά στις πασαρέλες, αφήνοντας πίσω το οδυνηρό παρελθόν της. Η δημόσια εξομολόγησή της φαίνεται πως αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για να αποκτήσει τη δύναμη που της είχε στερήσει η παραμόρφωση από την αποτυχημένη πλαστική επέμβαση.

Η 57χρονη star περπάτησε λοιπόν στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, μαγνητίζοντας τα βλέμματα. Αφού συμμετείχε στη νέα καμπάνια του Fendi, ποζάροντας στον φακό του Steven Meisel, τώρα έκλεισε και το show του οίκου στην Εβδομάδα Μόδας, προκαλώντας τον θαυμασμό στο κοινό της.

.@Fendi wowed a star-studded audience with an equally starry runway show. Mr. Kim Jones, Silvia Venturini, Delfina Delettrez, and @marcjacobs all took the stage to close the show, along with a surprise appearance from model and icon Linda Evangelista. https://t.co/GSwv8zWrui pic.twitter.com/C9ebL0193d