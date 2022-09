Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο πρίγκιπας Harry θα φορέσει τελικά στολή αφού το Παλάτι άλλαξε πάλι γνώμη

«Βάλε- βγάλε» έγινε η στρατιωτική στολή του πρίγκιπα Harry και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη απόφαση για τις εμφανίσεις του

Πριν τρεις μέρες, μάθαμε ότι απαγορεύτηκε στον πρίγκιπα Harry να φορέσει τη στρατιωτική του στολή στην κηδεία της Ελισάβετ αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη εκδήλωση του παλατιού.

Tελικά όμως, όπως όλα δείχνουν, ο πρίγκιπας Harry θα φορέσει τη στολή του στην αγρυπνία του Σαββάτου στο Αβαείο του Westminster, όπου η βασιλική οικογένεια θα τιμήσει για μία ακόμα αφορά τη βασίλισσα. Η αρχική απόφαση πάρθηκε, όπως αναφέρεται, χωρίς να το έχει ζητήσει προηγουμένως ο πρίγκιπας Harry ενώ παραμένει άγνωστο αν θα μπορέσει να τη φορέσει και στην κηδεία της γιαγιάς του τη Δευτέρα.

Όπως διαπιστώθηκε, ο πρίγκιπας Harry, όχι μόνο δεν μπόρεσε να φορέσει τη στρατιωτική του στολή στην πομπή της βασίλισσας, αλλά δεν μπόρεσε να χαιρετήσει ούτε το φέρετρο. Για την ακρίβεια, υποκλίθηκε όταν περνούσε από μπροστά του ο βασιλιάς Κάρολος ενώ οι άλλοι χαιρέτισαν κανονικά το φέρετρο της βασίλισσας.

Will Prince Harry be allowed to wear uniform?

If he’s ‘banned’, we’ll have the uncle who paid millions to a woman he says he never met in uniform - something denied to his nephew who served his country and grandmother in Afghanistan. https://t.co/0ZzuC8qe04