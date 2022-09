Ο ηθοποιός Michael Pitt μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική, μετά από επίθεση σε περαστικούς

Ένα ακόμα θλιβερό περιστατικό με επώνυμο που δεν βρίσκεται σε καλή ψυχική κατάσταση

Άλλος ένας επώνυμος έρχεται να προστεθεί στη λίστα των ανθρώπων που βλέπουμε τελευταία σε δημόσια ξεσπάσματα, ή σε καταστάσεις που είναι επικίνδυνες είτε για τους ίδιους είτε για άλλους.

Μετά την πολύ ανησυχητική εικόνα της Cara Delevigne και την ανεξήγητα κακοποιητική συμπεριφορά του Ezra Miller, που φέρεται να διατηρεί αίρεση με νεαρές γυναίκες, τώρα βλέπουμε τον Michael Pitt, γνωστό κυρίως από τη σειρά Broadwalk Empire, σε απίστευτες εικόνες.

Μετά από παράπονα περαστικών στο Brooklyn, όπου ένας άντρας τους πετούσε αντικείμενα, κλήθηκε η αστυνομία από έναν μάρτυρα. Αφού έφτασαν στο σημείο, μετέφεραν τον Pitt με ένα φορείο στην ψυχιατρική πτέρυγα ενός τοπικού νοσοκομείου. Η εικόνα που κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο, δείχνει τον Pitt να κυκλοφορεί ξυπόλητος, φορώντας μόνο ένα σορτς και ένα γαλάζιο φουλάρι γύρω από τον λαιμό του. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες γιατί φαινόταν ότι δεν λειτουργούσε με λογική.

Το συμβάν που είδε το φως της δημοσιότητας δεν είναι το πρώτο. Τον περασμένο Ιούλιο, ο 41χρονος ηθοποιός συνελήφθη για επίθεση και μικροκλοπή. Άρπαξε κυριολεκτικά το κινητό από το χέρι ενός άντρα ενώ τον γρονθοκόπησε πολλές φορές, σύμφωνα με το TMZ.

Εκτός από τη σειρά Broadwalk Empire, που τελείωσε το 2011, o Pitt έχει εμφανιστεί σε σειρές, όπως το Law & Order, Νεανικές Ανησυχίες, Hugo αλλά και τη σειρά Hannibal του NBC. Οι πιο πρόσφατες συμμετοχές του ήταν στο Lisey's Story, μία μεταφορά του Stephen King στο Apple TV+ και το The Last Days of American Crime του Netflix.