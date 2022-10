Mick Jagger: Είχε ερωτικές σχέσεις με δύο από τους Rolling Stones;

Σύμφωνα με νέο βιβλίο, είχε ερωτική σχέση με δύο έτερους Rolling Stones

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο "The Stone Age: Sixty Years of the Rolling Stones" της Lesley-Ann Jones, ο Mick Jagger είχε σεξουαλικές σχέσεις με τους Keith Richards και Mick Taylor. Η συγγραφέας έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τις ζωές των David Bowie, Freddie Mercury και John Lennon.

Ξέρουμε πολύ καλά την bisexual φύση του Jagger, και σύμφωνα με την Jones, οι σχέσεις που διατηρούσαν τα μέλη των Rolling Stones, ήταν αποδεκτές από τις φίλες και συζύγους τους. Το βιβλίο μάς ενημερώνει ότι η σχέση με τον Richards ήταν κάτι παραπάνω από σεξουαλική.

Σύμφωνα με το βιβλίο, όλα αυτά βασίζονται σε συνεντεύξεις που έκανε η Jones με πρώην κοπέλες του Jagger, όπως η Marianne Faithful και η Anita Pallenberg. «Όταν τους γνώρισα για πρώτη φορά, ήταν ολοφάνερο ότι ο Mick ήταν ερωτευμένος με τον Keith».

Σε κάθε περίπτωση, ο frontman των Rolling Stones είχε άπειρες κατακτήσεις και σεξουαλικούς συντρόφους στο ενεργητικό του, όπως τον Mick Taylor, που ήταν ο κιθαρίστας της μπάντας, από το 1969 έως το 1974 και αντικατέστησε τον Brian Jones, ο οποίος είχε δημιουργικές διαφορές με τους άλλους και τελικά πέθανε από overdose, λίγο μετά την αποχώρησή του.

Αν και στο βιβλίο περιγράφονται οι αμέτρητες ερωτικές σχέσεις του και με διάσημους, όπως ο David Bowie, αναφέρεται ότι η πιο σημαντική σχέση ζωής, που από ερωτική έγινε φιλική, ήταν αυτή με τον Keith Richards. Μέχρι να το επιβεβαιώσει ή διαψεύσει ο ίδιος.