O Elon Musk έφτιαξε άρωμα, λέγεται «Καμένα Μαλλιά» και το Twitter έχει πάρει φωτιά

Λέει πως είναι το «καλύτερο άρωμα στη Γη» και στοιχηματίζουμε ότι μια μέρα θα το πουλήσει και το διάστημα

Eπικεφαλής της Tesla, δημιουργός της SpaceX, πατέρας 6 παιδιών και σίγουρα ένα από τα ονόματα που αποσπούν τα πιο καυστικά και ξεκαρδιστικά tweets. Δεν πρόκειται για ανέκδοτο αλλά για τον Elon Musk, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα πάψει ποτέ να έχει στόχους και οράματα για το διάστημα, τις εταιρείες και τις επενδύσεις του αλλά και για τους κοινούς θνητούς.

Kάποια στιγμή μες στο 2021, αποκάλυψε πως αποφάσισε να ζήσει σε ένα προκατασκευασμένο σπίτι 36 τετραγωνικών, τον περασμένο Απρίλιο ανακοίνωσε ότι θέλει να μετατρέψει τα κεντρικά του Twitter σε καταφύγιο αστέγων σε μια κρίση καλοσύνης κι έτσι μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα πως ανακοινώνει χωρίς δεύτερη σκέψη ότι του έρχεται στο μυαλό, συνδέοντας μεταξύ τους όλα τα ασύνδετα κάτω από την ίδια «επιτυχημένη» ιδιότητα.

Αυτό που αποκάλυψε ωστόσο πριν λίγες ώρες, ξεπερνά κάθε φαντασία και αλλάζει την ταυτότητά του, όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Ο Musk έγινε για μια ακόμη φορά viral και δεν ξαφνιάζει κανέναν. Εκείνο που ξαφνιάζει ωστόσο, είναι ότι στα social αυτοαποκαλείται πλέον ως «πωλητής αρωμάτων» και το άρωμα που λανσάρει, ονομάζεται «Καμένα Μαλλιά». Ναι, σωστά διαβάσατε.



Το Burnt Hair τον πάει αυτομάτως σε άλλο επιχειρηματικό level που δεν φανταζόταν κανείς. Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου δεν μας τρολάρει, αντιθέτως κάτω από την ανακοίνωση της κυκλοφορίας του αρώματος, συμπληρώνει πως πρόκειται για το «καλύτερο άρωμα στη Γη». Ίσως, κάποια μέρα το πάει και στο διάστημα!

«Πουλήθηκαν πάνω από 10.000 μπουκάλια!», πανηγύρισε ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, σε δεύτερη ανάρτηση στο Twitter. Φυσικά, οι χρήστες του Twitter δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός και οι περισσότεροι δεν μπόρεσαν να συγκρατηθούν, τρολάροντας ασύστολα τον μεγιστάνα.

«Ο καλύτερος πωλητής στον κόσμο», έγραψε ένας χρήστης ενώ τα περισσότερα σχόλια είναι κάτι παραπάνω από απολαυστικά.

