Kate Middleton: Το απλό trick που χρησιμοποιεί όταν τσακώνονται τα παιδιά της

Αν είσαι γονιός, θα θες να το δοκιμάσεις

Αν έχεις παιδιά, ξέρεις καλά ότι λατρεύουν τις ίντριγκες και τους τσακωμούς μεταξύ τους. Αν έχεις δοκιμάσει τα πάντα για να επαναφέρεις την τάξη ανάμεσά τους αλλά δεν πιάνει καμία τεχνική, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις μια απλή μέθοδο που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, η Kate Middleton, κάθε φορά που ο πρίγκιπας George, η πριγκίπισσα Charlotte και ο πρίγκιπας Louis γίνονται μαλλιά κουβάρια.

Το trick λειτουργεί 100% και η επιτυχία του περικλείεται σε τέσσερις μόνο λέξεις. Κάποτε είχε αποκαλύψει με τον William ότι, όπως οι περισσότεροι γονείς, έτσι κι εκείνοι προσπαθούσαν να μειώσουν τον χρόνο έκθεσής των παιδιών στις οθόνες. Μία όχι και τόσο χρήσιμη τεχνική αν σκεφτεί κανείς ότι η νέα γενιά είναι συνώνυμη της τεχνολογίας. Το κόλπο, που είναι πέρα για πέρα αποτελεσματικό, αποκαλύφθηκε πρόσφατα σύμφωνα με τη the Sun.

