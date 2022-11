Christina Applegate: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Συγκινημένη ευχαρίστησε τους θαυμαστές της και ξέσπασε σε κλάματα ενώ μιλούσε για την κόρη της - «Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ»

Την άνοιξη του 2021 η Christina Applegate διαγνώστηκε με πολλαπλή σκλήρυνση, μία νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος, που διακόπτει τη ροή των πληροφοριών στον εγκέφαλο, αλλά και μεταξύ σώματος και εγκεφάλου. Η διάγνωση ήρθε ενώ είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα του 3ου κύκλου της σειράς "Dead to Me", και αναγκαστικά μπήκαν σε παύση για 5 μήνες, προκειμένου να ξεκινήσει την αγωγή της.

Πρόσφατα η 50χρονη ηθοποιός πήγε σε τελετή που έγινε προς τιμήν της στο Hollywood Walk of Fame, σηματοδοτώντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωσή της διάγνωσής της με σκλήρυνση κατά πλάκας μέσω του Twitter, σχεδόν έναν χρόνο μετά. Συγκινημένη ευχαρίστησε τους θαυμαστές της και ξέσπασε σε κλάματα ενώ μιλούσε για την κόρη της, χωρίς να παραλείψει να την ευχαριστήσει για τη στήριξή της σε όλο αυτόν τον αγώνα με την ασθένειά της.

Christina Applegate thanks her family as she receives a star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/YpWGxW0eDu pic.twitter.com/Os3rCKEPW0 — Variety (@Variety) November 14, 2022

Η star, που ήταν να λάβει το αστέρι της στο Walk of Fame το 2020 αλλά η τελετή καθυστέρησε λόγω της πανδημίας, ανέβηκε στο βάθρο στην τελετή του Walk of Fame με τη βοήθεια της Katey Sagal, η οποία έμεινε δίπλα της κατά τη διάρκεια του συγκινητικού της λόγου. «Το πιο σημαντικό άτομο σε αυτόν τον κόσμο είναι η κόρη μου. Είσαι πολλά περισσότερα από όσα ξέρεις. Είσαι τόσο όμορφη και ευγενική και έξυπνη και ενδιαφέρουσα. Είμαι ευλογημένη κάθε μέρα που ξυπνάω και σε πηγαίνω στο σχολείο. Σε ευχαριστώ που στάθηκες δίπλα μου σε όλο αυτό».

Μάλιστα αποκάλεσε τους θαυμαστές της, που ήταν εκεί δίπλα της στην τελετή, «εκπληκτικούς», προσθέτοντας: «Σε καθέναν από εσάς: Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ».

Στην ίδια τελετή ήταν και οι συμπρωταγωνιστές της στο "Married…with Children", Katey Sagal και David Faustino. Η Sagal μίλησε για εκείνη με εξίσου πολύ συναίσθημα: «Δεν είσαι μόνη. Είμαστε όλοι εδώ».

Σε συνέντευξή της στο Variety με αφορμή την τελετή του Walk of Fame, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στα γυρίσματα για την τελευταία σεζόν του "Dead to Me" εξαιτίας της μάχης με την ασθένειά της. «Διαγνώστηκα ενώ εργαζόμουν. Έπρεπε να τηλεφωνήσω σε όλους και να πω: «Παιδιά, έχω σκλήρυνση κατά πλάκας».

It happened. Thank you everyone. Hollywood chamber of commerce. And ya know… everyone. pic.twitter.com/GmHU9XTSbR — christina applegate (@1capplegate) November 15, 2022

«Ο κόσμος θα με δει για πρώτη φορά ως άτομο με αναπηρία και είναι πολύ δύσκολο», είπε για την τρίτη σεζόν του "Dead to Me" που κάνει πρεμιέρα στις 17 Νοεμβρίου στο Netflix.

Όταν ξεκίνησε πέρυσι τη θεραπεία, όλοι πίστευαν ότι θα πάρει φάρμακα και θα γίνει καλά. «Δεν γίνεσαι καλύτερα, αλλά είσαι καλά. Έπρεπε να επεξεργαστώ την απώλεια της ζωής μου, την απώλεια αυτού το κομματιού μου».