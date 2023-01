Critics Choice Awards 2023: Η πρώτη εμφάνιση της Christina Applegate σε βραβεία μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με την κόρη της, Sadie Grace LeNoble, φορώντας ένα μαύρο κοστούμι ενώ στηριζόταν σε μπαστούνι

Η 28η τελετή απονομής των Critics' Choice Awards πραγματοποιήθηκε πριν μερικές ώρες στο Los Angeles και από τη βραδιά ξεχώρισαν πολλές λαμπερές παρουσίες, πολλές από τις οποίες έγραψαν ιστορία με τον συγκινητικό ή ανατρεπτικό τους λόγο.

Ανάμεσα σε όσα ξεχωρίσαμε από την τελετή, ήταν και η πρώτη εμφάνιση της Christina Applegate σε βραβεία μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2021. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με την κόρη της, Sadie Grace LeNoble, φορώντας ένα μαύρο κοστούμι ενώ στηριζόταν σε μπαστούνι. H LeNoble φορούσε ένα παρόμοιο κοστούμι όσο βρισκόταν στο πλευρό της μητέρας της για την υποψηφιότητά της στο βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμωδία.

Πριν την τελετή, η 51χρονη star είχε μιλήσει ανοιχτά για τα ανάμεικτα συναισθήματά της μέσω του Twitter. «Λοιπόν, αυτή την Κυριακή είναι η πρώτη φορά που πάω σε βραβεία από το 2019. Και η πρώτη φορά μετά τη διάγνωσή μου με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αγχωμένη αλλά ευγνώμων που με συμπεριέλαβαν τα @CriticsChoice».

Η ηθοποιός αποκάλυψε τον Αύγουστο του 2021, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι διαγνώσθηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας και θέλησε με το μήνυμα της να δώσει κουράγιο σε όλους εκείνους που πάσχουν από την ίδια ασθένεια.

«Γεια σας φίλοι μου! Πριν από κάποιους μήνες διαγνώσθηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι ένα παράξενο ταξίδι. Όμως έχω στήριξη από ανθρώπους που γνωρίζω, οι οποίοι επίσης έχουν την ίδια ασθένεια. Είναι ένας δύσκολος δρόμος. Όμως, όπως γνωρίζουμε, ο δρόμος συνεχίζει. Μονο αν δεν τον εμποδίσει κάποιος μ@. Όπως ένας από τους φίλους μου που έχει σκλήρυνση είπε ξυπνάμε και κάνουμε την ενδεδειγμένη ενέργεια. Και αυτό κάνω. Γι'αυτό τώρα ζητώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου όσο βιώνω αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ!».

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it.