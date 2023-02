Super Bowl: Ο φόρος τιμής της Rihanna στον θρυλικό André Leon Talley έγινε με Alaia

Όταν ένα fashion icon αναγνωρίζει ένα άλλο, μόνο κάτι εξαιρετικό μπορεί να βγει

Ενώ η Rihanna ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της πάνω στη σκηνή του Super Bowl 2023 κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, η badgirlriri χρησιμοποίησε ταυτόχρονα αυτή της την εμφάνιση ώστε να αποτίσει στιλιστικό φόρο τιμής στον αείμνηστο θρύλο της Vogue André Leon Talley, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 στα 73 του χρόνια.

Καθώς τραγουδούσε το μεγάλο της hit «Umbrella», η superstar φόρεσε ένα uber-maxi κόκκινο δερμάτινο puffer από τον οίκο Alaia, το οποίο έμοιαζε καταπληκτικά με το κόκκινο bag coat του André Leon Talley από τη Norma Kamali.

Ο επίσημος λογαριασμός του André Leon Talley στο Instagram ανέβασε ένα post με τα δύο αυτά looks, μαζί με ένα -προσεκτικά επιλεγμένο- στίχο του «Umbrella»: «When the sun shines, we’ll shine together. Told you I’ll be here forever… said I’ll always be your friend».

Φίλοι και fans και των δύο ξετρελάθηκαν με αυτόν τον «διακριτικό ή και όχι στιλιστικό νεύμα» σχολιάζοντας κάτω από το post. Η στιλίστρια June Ambrose έγραψε «Αυτός ήταν ένας πανέμορφος φόρος τιμής», με την συγγραφέα Mara Brock Akil να προσθέτει «Το ήξερα! Και το αγάπησα! Μου άρεσε πάρα πολύ που συνάντησε τον Andre στον ουρανό, ως το διαμάντι που είναι».

Η Rihanna δεν φόρεσε το πραγματικό Norma Kamali παλτό του Talley, αν και ο φόρος τιμής ήταν ξεκάθαρος. Το πραγματικό παλτό του André Leon είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s μαζί με πολλά ακόμα αντικείμενα από την προσωπική συλλογή του θρύλου της Μόδας. Λέτε η Riri να κάνει προσφορά στις 15 Φεβρουαρίου για το παλτό;