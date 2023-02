H Disney απαγόρευε στη Selena Gomez να λέει αυτή τη φράση, για να φαίνεται «καλό παιδί»

Η Gomez δηλώνει «απελευθερωμένη» από τον παλιό της εαυτό

Η Selena Gomez έχει μιλήσει αρκετές φορές για την εποχή που συνεργαζόταν με την Disney – η εμπειρία της δεν ήταν και η καλύτερη. Τώρα, αποκαλύπτει ότι της απαγόρευαν να λέει τη φράση «Τι διάολο;», για να φαίνεται «καλό παιδί», σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας.

«Δεν ήμουν ατίθασο νιάτο σε καμία περίπτωση, αλλά ήμουν στην Disney, οπότε έπρεπε να μη λέω “Τι διάολο;” μπροστά σε κανέναν», δήλωσε στο Vanity Fair, με αφορμή το ετήσιο Hollywood Issue. Εξήγησε, επίσης, πως όταν την πενταετία 2007-2015 που πρωταγωνιστούσε στo Wizards of Waverly Place ως Alex Russo, πίεζε τον εαυτό της να είναι «το καλύτερο δυνατό πρότυπο».

«Τώρα, πιστεύω πως το να είσαι το καλύτερο δυνατό πρότυπο σημαίνει να είσαι ειλικρινής, ακόμη και με τα άσχημα και περίπλοκα κομμάτια σου».

Η Selena Gomez αναφέρθηκε και στο ντοκιμαντέρ My Mind and Me, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για την ψυχική της υγεία. Αποκάλυψε πως «έπαψε να τη στοιχειώνει η ιδέα πως θα τη συνέδεαν πάντα με την Disney».

«Σίγουρα απελευθερώθηκα», είπε. «Μερικές φορές, μου κάθεται στο μυαλό. Δεν είναι ότι ντρέπομαι για το παρελθόν μου, είναι πως προσπάθησα τόσο να βρω τον δρόμο μου. Δε θέλω να είμαι αυτή που ήμουν τότε. Θέλω να είμαι αυτή που είμαι τώρα».