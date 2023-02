Τους ξέρουμε ήδη αλλά φέτος ήταν η χρονιά που απογειώθηκαν

Τους ξέρεις όλους. Δεν είναι ολοκαίνουρια πρόσωπα, αλλά φέτος προσγειώθηκαν σε ρόλους που έγραψαν τη δική της ιστορία, αποδεικνύοντας ότι δεν βρέθηκαν τυχαία σε αυτή τη δουλειά. Υποδύθηκαν θρυλικά πρόσωπα, τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας ή fictional ήρωες που πολύ θα ήθελες να έχεις για φίλους (or more).

Οι 12 stars κάνουν μαζί το πρώτο τους χολιγουντιανό εξώφυλλο, σε ένα after party που θα θέλαμε να είχαμε πάει.

Florence Pugh

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Μπορεί να ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω με το δράμα του "Don't Worry Darling", αλλά η Pugh δεν έδωσε την παραμικρή σημασία. Ήξερε από μικρή ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, και έκανε αυτό ακριβώς. Μετά την ταινία του Netflix, "The Wonder", γύρισε το "Oppenheimer" και το sequel του "Dune" (που θα δούμε το 2023), ενώ το 2024 έρχεται η ταινία της Marvel "Thunderbolts". Θέλει να κάνει όλα τα είδη ταινιών, αλλά ενθουσιάστηκε που μπόρεσε να παίξει με συνομήλικούς της στο Dune. «Το νέο Hollywood αποτελείται από εξαιρετικούς ανθρώπους με πολύ ταλέντο».

Selena Gomez

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Προσπαθεί ακόμα να ξεπεράσει όλα όσα βίωσε ως child actor της Disney και αυτό που τη βοήθησε ήταν το αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ, μέσα στο οποίο μιλά και για τη διπολική διαταραχή της. Αποφάσισε συνειδητά να απέχει από τα social media και να τα παραδώσει στην ομάδα της, αλλά μπαίνει στο TikTok για να δει βίντεο για μαλλιά και μαγειρική. Αυτή τη στιγμή γυρίζει τον νέο κύκλο της σειράς "Only Murders in the Building", με τους Martin Short και Steve Martin, τους παππούδες της, όπως τους αποκαλεί. «Μου λένε συνέχεια τα ίδια αστεία, αλλά γελάω κάθε φορά».

Austin Butler

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Άλλος ένας child actor που ξεκίνησε την καριέρα του νωρίς, αλλά κατάφερε να χτίσει βήμα βήμα αυτό που είναι σήμερα. Με τον Elvis, ένιωσε τυχερός που ήταν 30 όταν ήρθε η μεγάλη επιτυχία και ήξερε πώς να τη διαχειριστεί. Δεν έχει social media, είναι εθισμένος στη δουλειά και το αιώνιο πρότυπό του είναι ο Leonardo DiCaprio. «Η δουλειά σε μαθαίνει να είσαι ταπεινός».

Ana de Armas

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα της χρονιάς, επειδή υποδύθηκε τη Monroe, αλλά με πολύ κακές κριτικές. Όχι τόσο για την ίδια, όσο για την ταινία, που κρίθηκε ως κακοποιητική και αχρείαστα ωμή. Η ίδια ωστόσο, την υποστηρίζει και θέλει να παίζει μόνο τέτοιος ρόλους στο μέλλον. Προτιμά να μην αποκαλύπτει τίποτα για τη ζωή της και έχει αναγκαστικά Instagram εξαιτίας της δουλειάς της. Όνειρό της είναι να κάνει λίγους και καλούς ρόλους και να είναι παραγωγός. Κάτι που κάνει ήδη με το spinoff του "John Wick", Ballerina.

Jonathan Majors

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Yale το 2016, αλλά διαφωνούσε με το ότι οι ηθοποιοί, ειδικά οι άντρες, δεν πρέπει να γυμνάζονται. Πήρε 100 κιλά μυών για να παίξει στην ταινία "Magazine Dreams", αλλά για εκείνον, ήταν μία πνευματική διαδικασία, που τον έφερε πιο κοντά στον ρόλο. Αυτή την περίοδο μετακομίζει συνέχεια, αλλά φροντίζει να μην περνούν πάνω από 10 μέρες χωρίς να δει την 9ρονη κόρη του και, φυσικά, δεν διαθέτει social media. Φέτος, και για αρκετές ταινίες ακόμη, θα είναι ο Kang ο Κατακτητής, villain της Marvel, ενώ έρχεται και το 3ο μέρος του Creed.

Keke Palmer

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Πολλοί τη γνώρισαν μέσα από το "Nope" του Jordan Peele, αλλά η Palmer έχει δική της εταιρία media, ένα podcast και αρκετούς ρόλους. Η φετινή χρονιά ήταν σίγουρα δυνατή, γιατί έμαθε ότι θα γίνει μητέρα, μία αποκάλυψη που έκανε στο Saturday Night Live, αν και ήθελε να το κρατήσει για εκείνη. Θαυμάζει τον Tyler Perry, τον Donald Glover, την Issa Rae και όλους τους μαύρους δημιουργούς που αφήνουν το στίγμα τους και δίνουν ευκαιρίες σε πολλούς άλλους ανθρώπους.

Hoyeon

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Η πρωταγωνίστρια του Squid Game δεν το πίστευε ότι θα κερδίσει SAG Award και ότι ήταν μόνο εκεί για να περπατήσει στο κόκκινο χαλί. Το πρώην μοντέλο από τη Νότια Κορέα ονειρευόταν για χρόνια αυτή τη στιγμή και η σειρά- φαινόμενο της το επέτρεψε. Ακολούθησε η σειρά "Disclaimer" του Alfonso Cuaron, με την Cate Blanchett. Πιστεύει ότι οι Ασιάτες είναι έτοιμοι να αναγνωριστούν, γεγονός που οφείλει σε παλαιότερες γενιές που έκαναν υπομονή, όπως η Michelle Yeoh.

Jeremy Allen White

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Ο σεφ του "The Bear" έγινε άλλο ένα σύμβολο της μοντέρνας ποπ κουλτούρας, αλλά εκείνος δεν το βιώνει καθόλου έτσι. Έπαιζε επί 11 χρόνια στη σειρά "Shameless", αλλά η αναγνώριση ήρθε μέσα σε 5 λεπτά. Σκοπεύει να κάνει ένα τατουάζ από εκείνη τη δουλειά, προκειμένου να της δώσει την αγάπη που της αξίζει. Ανεβάζει στα social media τα παιδιά του, κι ας το μετανιώνει μετά, και νιώθει ότι τον γειώνει η οικογένειά του. Εκτός από τον 2ο κύκλος της σειράς, θα τον δούμε στο sci-fi δράμα "Fingernails" και ως τον παλαιστή Kerry Von Erich στο "The Iron Claw".

Emma Corrin

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Το μόνο που ονειρεύεται για το μέλλον, είναι να δει περισσότερους non binary ρόλους, ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα φύλα. Μπορεί το 2020 να έκανε το μπαμ ως Diana στο "The Crown" του Netflix, και να ακολούθησαν οι ταινίες "Lady Chatterley's Lover" και "My Policeman", αλλά το coming out ως non binary άτομο, έφερε σχόλια μίσους στα μηνύματα των social media. Δεν πρόκειται όμως να το βάλει κάτω. Ξέρει ότι πλέον τα πρότυπα είναι άνθρωποι με ατέλειες, που έχουν ανθρώπινες πλευρές που ο κόσμος χρειάζεται για να ταυτιστεί. Θέλει να βοηθήσει άλλους ώστε κι εκείνοι να βοηθήσουν άλλους με τη σειρά τους.

Regé-Jean Page

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Από απλός ηθοποιός, έγινε ο πιο ωραίος άντρας του κόσμου, σύμφωνα με πολλούς. Ο 1ος κύκλος του Bridgerton έφερε φήμη, λεφτά και αμέτρητες επαγγελματικές προτάσεις που θέλησε να αξιοποιήσει. Δεν ασχολείται με τίποτα και απλώς δίνει όλο του τον εαυτό σε κάθε ρόλο. Δεν απαντά ξεκάθαρα όταν τον ρωτούν αν θα είναι ο James Bond αλλά θα τον δούμε σίγουρα στο Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves και το The Gray Man.

Julia Garner

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Η Julia Garner έγινε αντικείμενο συζήτησης όταν μάθαμε ότι θα υποδυθεί τη Madonna στην ταινία που έγινε το γιοφύρι της Άρτας. Τελικά η ιδέα ναυάγησε εξαιτίας της παγκόσμιας περιοδείας της Madonna. Παρόλα αυτά, η Garner έχει κάνει ήδη το Ozark, το Inventing Anna και είναι πάρα πολύ σίγουρη για τις ικανότητές της, αν και παραδέχεται ότι δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Την έχουν στιγματίσει οι κακές στιγμές της δουλειάς. αλλά «αυτές είναι που χτίζουν χαρακτήρα».

Aaron Taylor-Johnson

Vanity Fair/stevenkleinstudio

Έχει υποδυθεί τον John Lennon, έναν ψυχοπαθή με καουμπόικες μπότες, έχει παίξει στο Bullet Train με τον Brad Pitt και κάνει τον Kraven, τον νέο αντιήρωα της Marvel. Φημολογείται ότι και αυτός είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για να γίνει ο επόμενος James Bond, αλλά δεν έχει ιδέα. Θέλει μόνο να περνά καλά με σπουδαίους ηθοποιούς και να ψυχογραφεί τους ρόλους.

