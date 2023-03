Η Jennifer Coolidge καταστρέφει πόλεις και πολεμά τέρατα, σε μια epic φωτογράφιση από τους Daniels

Δεν μάς εκπλήσσει τίποτα όταν πρόκειται για την Jennifer Coolidge και τους σκηνοθέτες του "Everything Everywhere All At Once"

Θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς την Jennifer Coolidge σαν sci-fi υπερ-ηρωίδα, να πολεμά με έναν γιγάντιο αστακό, ενώ φορά Proenza Schouler παπούτσια; Προφανώς και ναι.

Οι σκηνοθέτες της απόλυτης φετινής επιτυχίας "Everything Everywhere All At Once", Daniel Kwan και Daniel Scheinert το οραματίστηκαν και το αποτέλεσμα του W Magazine ήταν εντυπωσιακό. Όχι μόνο το φαντασιώθηκαν, αλλά ο Scheinert ήταν ο αστακός, μετατρέποντας το στούντιο σε παιδική χαρά.

Οι Daniels, όπως είναι γνωστοί, για λόγους ευκολίας, ήθελαν με αυτή τη φωτογράφηση να αποτίσουν φόρο τιμής στο tokusatsu. Ένα είδος ιαπωνικών ταινιών και σειρών δράσης που χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον πραγματικά ειδικά εφέ (βλ. Godzilla και Power Rangers). «Το tokusatsu είναι φανταστικό, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι χειροποίητο. Σχεδόν βλέπεις τους ανθρώπους μέσα από τα κοστούμια. Αυτό είναι όμως και το γοητευτικό, σε μία εποχή όπου τίποτα δεν σε εντυπωσιάζει με τόσα οπτικά εφέ», επισημαίνει ο Kwan.

Οι 35χρονοι σκηνοθέτες ξεκίνησαν παρέα από τη σχολή τους στη Βοστόνη, όταν έφτιαξαν 55 σουρεάλ δευτερόλεπτα για project της σχολής, το 2018. Σκηνοθέτησαν μουσικά βίντεο, όπως το "When the Night Falls" του Chromeo και το "Turn Down for What" του DJ Snake, που ήταν υποψήφιο για Grammy το 2015. Την επόμενη χρονιά, κέρδισαν το βραβείο σκηνοθεσίας του Sundance Film Festival για την ταινία Swiss Army Man, όπου ο ναυαγός Paul Dano καβαλά το νεκρό σώμα του Daniel Radcliffe, σαν σχεδία.

To Everyhting Everywhere All At Once δουλευόταν στο μυαλό τους από το 2010 και σήμερα έχει τιμηθεί περισσότερες από 200 φορές, έχοντας άλλες τόσες υποψηφιότητες, ενώ είναι η ταινία της Α24 με τα περισσότερα κέρδη. Βαδίζει ολοταχώς για Όσκαρ, έχοντας ούτως ή άλλως ρεκόρ υποψηφιοτήτων για φέτος. Έτσι οι Daniels είπαν να χαλαρώσουν σκηνοθετώντας την Jennifer Coolidge για το W.

«Από όλους αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο spotlight, έμοιαζε η καταλληλότερη για εμάς». Οι δύο σκηνοθέτες εξομολογούνται ότι δεν τρελαίνονται να συνεργάζονται με νέους (ηλικιακά) ηθοποιούς. «Έχουμε μία προκατάληψη με την κουλτούρα της εμμονής για νιότη και τα beauty standards, οπότε θέλουμε να ταράζουμε τα νερά όταν μάς δίνεται η ευκαιρία». Το απέδειξαν εξάλλου επιλέγοντας την 60χρονη Michelle Yeoh, την 64χρονη Jamie Lee Curtis και την 61χρονη Coolidge.

H Coolidge, από την άλλη, ζει τη δεύτερη καριέρα της μετά το "The White Lotus", σαρώνει τα βραβεία και μοιάζει ακόμη έκπληκτη με όσα της έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο, χωρίς όμως να χάνει την αυτοπεποίθησή της. «Νιώθω άσχημα για την Tanya (τον ρόλο της στο The White Lotus), επειδή δεν πίστευε στον εαυτό της. Συμβαίνουν πολύ τρομακτικά πράγματα στη ζωή και καταλαβαίνεις αμέσως ότι είσαι survivor, και ότι τα καταφέρνεις, ενώ δεν το περίμενες. Αλλά τα πράγματα δεν έγιναν με τον δικό μου τρόπο, σωστά;», λέει γελώντας, και καταλαβαίνεις ότι μάλλον μιλά περισσότερο για τον εαυτό της και λιγότερο για τον ρόλο.

Δείτε τη φωτογράφηση στο W Magazine