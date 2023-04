Ο James Corden είναι ο «δυσκολότερος και πιο απεχθής παρουσιαστής», σύμφωνα με νέα μαρτυρία συνεργάτη του

Δέκα (10) λεπτά μιλούσε για εκείνον, ενώ τον αποκάλεσε «τον δυσκολότερο και πιο απεχθή παρουσιαστή» που έχει συναντήσει ποτέ

Ο James Corden είναι από αυτούς τους ανθρώπους που είτε τους λατρεύεις, είτε τους μισείς – τίποτα ενδιάμεσο. Ή θα ξεκαρδίζεσαι βλέποντας τα βίντεο που μιλά με celebrities και, αν δεν απαντήσουν σε άβολες ερωτήσεις, τρώνε αηδιαστικά πράγματα, ή θα απορείς γιατί ο κόσμος γελάει με αυτά. Κι αν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, ερχόμαστε για να σου φτιάξουμε τη μέρα. Τώρα, σαν άλλη Ellen DeGeneres, ο παρουσιαστής έρχεται να αντιμετωπίσει πρώην συνεργάτη που έχει να πει μόνο τα χειρότερα.

Σε βίντεο που ανέβασε στο YouTube και τώρα προφανώς έχει σβήσει, ο σκηνοθέτης Craig Duncan άνοιξε το στόμα του και τα είπε όλα. Δέκα (10) λεπτά μιλούσε για τον Corden, τον οποίο αποκάλεσε «τον δυσκολότερο και πιο απεχθή παρουσιαστή» που έχει συναντήσει.

Συνεργάστηκαν το 2013, στο πλαίσιο της βρετανικής εκπομπής A League of Their Own. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, ενώ διάβαζε τις ατάκες του για το σόου, άρχισε να λέει «Αυτό δεν είναι αστείο – δεν είναι αστείο. Είναι σκατά. Πρέπει να ξαναγράψουμε το ένα, πρέπει να ξαναγράψουμε το άλλο».

«Ίσως απλώς είχε μία κακή μέρα και τα κείμενα να μην ήταν τέλεια», είπε ο Duncan. «Αλλά σίγουρα σκέφτηκα “Ξέρεις τι, κάποιος το έγραψε αυτό – δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις”. Αλλά η τηλεόραση δεν είναι για τους ευαίσθητους».

Έπειτα, ο Corden τον κατέκρινε για τον τρόπο που έκανε τη δουλειά του. Είπε πως ήταν «τόσο προφανές» το πώς έπρεπε να γυριστεί η σκηνή, φώναξε, και ολοκλήρωσε λέγοντάς του «είσαι χαζός».

«Στην υγεία σου, James - τα κατάφερες, μπράβο», είπε ο Duncan στο τέλος του βίντεο. «Μπράβο που με τσαλαπάτησες, δε με νοιάζει. Πληρώνομαι στο τέλος της ημέρας, και ελπίζω να μην ξαναδουλέψω μαζί σου ποτέ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε αρνητικά πράγματα για τον παρουσιαστή του Late Late Show. Τον Οκτώβριο του 2022, ξέσπασε η κόντρα του με σερβιτόρο του εστιατορίου Balthazar, Keith McNally – τσακώθηκαν μέσω stories στο Instagram, ειπώθηκαν δημόσιες συγγνώμες, το drama ήταν μεγάλο.

Η Mel B των Spice Girls δεν έμεινε με καλή εντύπωση ως καλεσμένη στην εκπομπή του. «Πάντα πρέπει να είσαι καλός με τους συνεργάτες σου, είτε είναι μέλη της παραγωγής, είτε σκηνοθέτες, είτε ηχολήπτες, είτε φωτιστές», δήλωνε τότε. «Όλοι δουλεύουμε για το ίδιο πράγμα. Οπότε πρέπει πάντα να είσαι ευγενικός, κι εκείνος δεν ήταν ιδιαίτερα ευγενικός».