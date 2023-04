Η βρετανική Vogue γράφει ιστορία με εξώφυλλα σπουδαίων γυναικών με αναπηρίες

19 άτομα με αναπηρία φιλοξενούνται στο περιοδικό, από τους χώρους της μόδας, της τέχνης, του ακτιβισμού και του αθλητισμού, ενισχύοντας τον αγώνα για συμπερίληψη

H βρετανική Vogue αφιερώνει το τεύχος Μαΐου στα άτομα με αναπηρία, με πέντε εντυπωσιακά εξώφυλλα. Στο τεύχος "Reframing Fashion: Dynamic, Daring & Disabled" βλέπουμε την ηθοποιό Selma Blair, την ακτιβίστρια Sinéad Burke, την κωφή performer Justina Miles και τα μοντέλα Aaron Rose Philip και Ellie Goldstein. Συνολικά 19 άτομα με αναπηρία φιλοξενούνται στο περιοδικό, από τους χώρους της μόδας, της τέχνης, του ακτιβισμού και του αθλητισμού, ενισχύοντας τον αγώνα για συμπερίληψη.

Selma Blair

Η Selma Blair είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που καθηλώνουν. Φωτογραφίζεται με το μπαστούνι της και μιλά ανοιχτά για το πώς είναι η ζωή με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, σπάζοντας τα ταμπού. Είναι τρομερό, αλλά η Blair είχε δώσει σημάδια της σκλήρυνσης από τότε που ήταν 7 χρονών, όταν έχασε την όραση του δεξιού ματιού της και τον έλεγχο του αριστερού ποδιού της. Τότε όμως «ήταν ένα κορίτσι που αποζητούσε προσοχή και, σύμφωνα με τους γιατρούς δεν είχε τίποτα». Ως παιδί, ξυπνούσε με υστερικά γέλια και ως ενήλικη, με ανεξέλεγκτο κλάμα. «Νόμιζα ότι παραήμουν συναισθηματική». Η έλλειψη διάγνωσης προκάλεσε βλάβη στον μετωπιαίο λοβό.

Όταν το 2018 μίλησε για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και εμφανίστηκε με μπαστούνι, το οποίο δεν αποχωρίζεται ποτέ, όλοι σοκαρίστηκαν. Έγινε όμως, άθελά της, το διάσημο πρόσωπο της αναπηρίας. «Η εκπροσώπηση βοηθά και αν συμβάλω στην αφαίρεση του κοινωνικού στίγματος, θα είμαι πολύ χαρούμενη. Έκανα πολλά λάθη εξαιτίας της μη διάγνωσης, όπως η απόπειρα αυτοκτονίας ή η εξάρτηση από το αλκοόλ για να μειώσω τον πόνο».

Μπορεί η νόσος να τη δυσκόλεψε στη δουλειά και να μείωσε την αποτελεσματικότητά της, αλλά της άνοιξε έναν νέο δρόμο. Η αυτοβιογραφία της "Mean Baby" και το ντοκιμαντέρ "Introducing Selma Blair" άλλαξε τα δεδομένα γύρω από την ενημέρωση για τη σκλήρυνση. Εγινε το πρόσωπο για διάφορα beauty brands και συμμετείχε στο Dancing With the Stars. Βοήθησε τη φίλη της Christina Applegate να διαγωνστεί, όταν η δεύτερη της είπε ότι νιώθει ένα γαργαλητό στις άκρες των ποδιών της. Σήμερα απολαμβάνει τις ήσυχες στιγμές με τα σκυλιά και τον γιο της, είναι ανοιχτή στο dating, αλλά δεν προτίθεται να κάνει συμβιβασμούς και πιστεύει ότι οι παραγωγοί είναι πιο ανοιχτοί πια στο να της κάνουν προτάσεις για ρόλους.

Aaron Rose Philip

Είναι μόλις 22 χρονών και είναι σαν να έχει ήδη ζήσει αμέτρητες ζωές. Είναι μοντέλο για brands όπως οι: Moschino, Sephora και Collina Strada. Έγραψε το πρώτο της βιβλίο, "This Kid Can Fly: It's about ability" στα 14. Είναι επίσης το πρώτο μαύρο trans τετραπληγικό μοντέλο που συμμετέχει σε mainstream catwalk, όπως συνέβη το 2021 για τη Moschino. Η δική της αναπηρία δεν της επιτρέπει να περπατά, έχει μειωμένη κίνηση και πολλούς σπασμούς σε όλη το αριστερό σώμα της.

Όταν ήταν παιδί στο Bronx, ήθελε να παίξει στο πάρκο με τα άλλα παιδιά, αλλά το αμαξίδιό της ήταν αποτρεπτικό. Όταν έβαλε τα κλάματα, οι γονείς της της πήραν υπολογιστή και αυτό ξεκίνησε τη λατρεία της για τα social media. «Είμαι χρόνια online» παραδέχεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι έγινε το μέσο για να συγκεντρώνει χρήματα για τις trans κοινότητες αλλά και για τις αναπηρίες. Όπως και το να φτάσει στη μόδα, που από μικρή λάτρευε.

«Δεν πηγαίνω σε κανονικά κάστινγκ, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση, όπως ένα απλό ασανσέρ». Είναι σε λίστα αναμονής για το αμαξίδιο που θα ταιριάζει στο σώμα της, το οποίο μεγάλωσε από τότε που ήταν 18 χρονών. Αλλά δεν είναι εμπόδιο στα όνειρά της, με μεγαλύτερο το να ταξιδεύει μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Μιλάνου και Τόκιο για το μόντελινγκ. «Ελπίζω ότι αυτό το τεύχος της Vogue θα δείξει στον κόσμο της μόδας ότι η αναπηρία πρέπει να είναι κομμάτι της. Είναι το παρόν και το μέλλον».

Ellie Goldstein

Έσπασε το Ίντερνετ όταν το 2020 φωτογραφήθηκε για τον οίκο Gucci Beauty. Αυτή ήταν μόνο η αρχή για την τότε 18χρονη Ellie που ονειρευόταν από μικρή να μπει στον χώρο της μόδας. Σήμερα κάνει καμπάνιες για την Adidas και τη Victoria's Secret. «Η αναπηρία μου με έμαθε να είμαι ο εαυτός και να μην φοβάμαι να φωνάζω το ποια είμαι και τι κάνω. Και φυσικά να μην εγκαταλείπω». Βλέποντας ότι οι άνθρωποι με σύνδρομο Down ήταν πρόσωπα που έπρεπε να μένουν κρυμμένα ή που όλοι θεωρούσαν ξεγραμμένα, εκείνη έκανε το ακριβώς αντίθετο.

«Είμαστε όλοι το ίδιο, αρκεί να μάς δίνονται οι ευκαιρίες. Εγώ φέρω τη χαρά σε ένα κάστινγκ και κάνω τους άλλους να χαμογελούν. Νιώθω περήφανη και θέλω απλώς να συνεχίσω να κάνω ό,τι κάνω. Το μεγαλύτερό μου όνειρο ήταν να γίνω εξώφυλλο στη Vogue. Και τα κατάφερα».

Justina Miles

Ξέρουμε όλοι την Justina από το φανταστικό της βίντεο στο Super Bowl, όταν μετάφραζε τα τραγούδια της Rihanna σε sign language. Δεν χρειάστηκα καν να τα μελετήσει. Η μουσική ήταν πάντα η μεγάλη της αγάπη και ήξερε κάθε λεπτομέρεια των τραγουδιών. Ως κωφή, αλλά έχοντας ένας μέρος της ακοής της, ξεκίνησε να το κάνει στο TikTok, με τη Lil Kim να την κάνει repost, μέχρι που ήρθε η πρόταση από το Super Bowl.

«Όταν ήμουν μικρή, οι κωφοί άνθρωποι που έβλεπα στην τηλεόραση δεν ήταν μαύροι. Και τώρα βλέπω μαύρα κορίτσια να αντιγράφουν αυτό που κάνω. Είναι υπέροχο για τη νέα γενιά. Το μοναδικό μου πρότυπο ήταν η κωφή μητέρα μου. Αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο τότε, θα ήμουν πιο σίγουρη. Αλλά έχω πολλές ιδέες πια και σκοπεύω να τις υλοποιήσω».

Rosaleen McDonagh

Μία γυναίκα στο φάσμα της εγκεφαλικής παράλυσης μπορεί να νιώσει ότι ενδοβάλει τον ρατσισμό κατά των αναπήρων. «Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, ένιωθα το σώμα μου εξωγήινο. Ζούσα με αυτό, αλλά δεν το γνώριζα. Ντροπή για τη σωματική, σεξουαλική αλλά και συναισθηματική κακοποίηση. Ο ρατσισμός, η υποτίμηση, τα προσβλητικά σχόλια».

Η Ιρλανδή συγγραφέας έμαθε να αγαπά και να εκτιμά σιγά σιγά το σώμα της, αλλά και την εικόνα του μέσα από τη μόδα και τα ρούχα. «Η μόδα αποτελεί καύσιμο για την αυτοεκτίμηση και τώρα που βρίσκομαι στα μισά της ζωής, είναι μεγάλη τιμή για εμένα να φωτογραφίζομαι για τη Vogue με άλλες σπουδαίες γυναίκες με αναπηρίες».

