Meta Gala 2023: Οι 3 «disruptors» του red carpet που αγαπήσαμε

Σίγουρα ξέρουν να τολμούν

Ανάμεσα στους best dressed της λαμπερής βραδιάς του Met Gala 2023, υπήρξαν και αυτοί που ναι μεν ήταν «μέσα στο θέμα», αλλά έκαναν τη διαφορά -με την καλή έννοια- με τα look τους και απασχόλησαν πολύ!

Το θέμα του φετινού Met Gala «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» προσφέρθηκε για αρκετά κλασικές εμφανίσεις, αλλά αν είσαι λίγο disruptor τότε «υπάρχει ψωμί».

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες τα 3 εναλλακτικά looks, που μας άρεσαν πολύ για την διαφορετικότητά τους.

Florence Pugh

Το style icon και ηθοποιός Florence Pugh για ακόμα μια φορά μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Η Florence περπάτησε στο κόκκινο χαλί με τον creative director του οίκου Valentino, Pierpaolo Piccioli, φορώντας μια λευκή τουαλέτα με βαθύ ντεκολτέ και έναν μαύρο τούλινο φιόγκο μπροστά. Το φόρεμα είχε μια πολύ μακριά ουρά, η οποία γλιστρούσε στα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art. To απίθανο look της ολοκληρώθηκε με ένα ψηλό headpiece με μαύρα φτερά και πολλά διαμαντένια κοσμήματα από την Tiffany & Co.

splashnews.com

splashnews.com

Doja Cat

Στο πρώτο της Met Gala, η ράπερ Doja Cat αποφάσισε να κάνει τη διαφορά και να τιμήσει εκτός από τον Karl Lagerfeld και τη γάτα του Choupette -όπως λέει και το όνομά της. Το Oscar de la Renta φόρεμά της σε γοργονέ γραμμή με ουρά, είχε μια κουκούλα με αυτάκια γάτας και καλυπτόταν από 350.000 ασημένιες και λευκές χάντρες. Όσον αφορά στα αξεσουάρ η Doja Cat επέλεξε ένα διαμαντένιο headpiece, κάτω από την κουκούλα και διάφορα διαμαντένια βραχιόλια και δαχτυλίδια.

Instagram/themetgalaofficial

splashnews.com

Cara Delevingne

Η μούσα του εκλιπόντος σχεδιαστή, το μοντέλο-ηθοποιός Cara Delevingne έδειξε σε όλους τους καλεσμένους του event «πώς γίνεται»! Η ασημένια-μπλε περούκα που φόρεσε, ήταν ένας φόρος τιμής στην φωτογράφιση της Chanel Cruise 2013, η οποία έδειχνε την Cara με διαφορετικά pixie κουρέματα σε παστέλ αποχρώσεις. Η oversized εκδοχή του θρυλικού λευκού πουκάμισου, έγινε ένα midi φόρεμα με μεγάλο V ντεκολτέ και μανίκια που κατέληγαν σε μια μακριά κάπα. Φυσικά αυτό δεν ήταν αρκετό για την Cara, η οποία συνδύασε το outfit με ψηλές δερμάτινες γκέτες με φερμουάρ, δερμάτινα κοντά γάντια χωρίς δάχτυλα και διάφορα ασημένια κοσμήματα.

splashnews.com