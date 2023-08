Κρις Νοθ: Μιλάει πρώτη φορά για τις κατηγορίες σεξουαλικης παρενόχλησης εναντίον του

O γνωστός ηθοποιός του "Sex and the City" κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από τέσσερις γυναίκες το 2021 και μιλάει πρώτη φορά γι' αυτό

O Κρις Νοθ μόλις έδωσε την πρώτη του συνέντευξη μετά τις καταγγελίες τεσσάρων γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση. Μιλώντας στο USA Today, ο 68χρονος ηθοποιός εμμένει στην αθωότητά του και ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις υπήρχε συναίνεση, ενώ λέει το μόνο πράγμα που έκανε λάθος ήταν να απατήσει τη σύζυγό του, Τάρα Γουίλσον.

«Απάτησα τη γυναίκα μου και αυτό είναι καταστροφικό για εκείνη. Δεν είναι ό,τι καλύτερο», λέει, προσθέτοντας: «Αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα». Ο Noth και η Wilson είναι παντρεμένοι από το 2012 και έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Ο Νοθ κατηγορήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 από δύο γυναίκες που υποστηρίζουν ότι τους επιτέθηκε σεξουαλικά, όταν τις οδήγησε σε ιδιωτικά μέρη και τις βίασε – το πρώτο περιστατικό συνέβη το 2004 και το δεύτερο το 2015. Εκείνη την εβδομάδα, έγινε και μια τρίτη καταγγελία ενώ δεν άργησε και η τέταρτη.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να πω για να αλλάξω τη γνώμη κάποιου κάτω από αυτό το ύμα κατηγοριών. Ακούγεται αμυντικό. Αλλά δεν είναι. Δεν υπάρχει ποινικό δικαστήριο, δεν υπάρχει δίκη, δεν υπάρχει τίποτα, βρείτε μάρτυρες», δήλωσε, προσθέτοντας: «Και το πιο παράξενο είναι ότι δεν υπάρχει καμία βάση σε όλα αυτά στην πραγματικότητα. Και δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό γιατί αν το κάνω, μετά θα πάρεις τη Daily Mail ή ένα τμήμα αυτού που θα γραφτεί, και δεν θέλω να το δουν τα παιδιά μου».

Έχοντας μείνει στο περιθώριο εδώ και δύο χρόνια, ο Νοθ λέει πως θέλει να επιστρέψει στη δουλειά για να στηρίξει τα δύο του παιδιά. «Δεν πρόκειται παραιτηθώ και να πω απλά ότι τελείωσε. Είναι μια αισχρή ιστορία και σίγουρα δεν είναι αληθινή. Με επηρεάζει περισσότερο γιατί είμαι ηθοποιός. Έχω πολλά πράγματα που θέλω να κάνω με δημιουργικό τρόπο. Και έχω παιδιά να στηρίξω. Δεν μπορώ να επαναπαυτώ. Ο κόσμος σίγουρα είναι φοβισμένος από όλο αυτό αλλά πρέπει να προχωρήσω. Είναι δύσκολο αλλά πρέπει να επιμείνω γιατί έχω ακόμη μπροστά μου, μια δημιουργική ζωή».

Ο ηθοποιός ήταν σε άρνηση των κατηγοριών εναντίον του από την αρχή. «Οι κατηγορίες εναντίον μου από άτομα που γνώρισα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι ψευδείς. Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να έχουν συμβεί πριν από 30 χρόνια ή πριν από 30 ημέρες – το όχι σημαίνει πάντα όχι – αυτό είναι ένα όριο που δεν ξεπέρασα», ανέφερε τότε ο εκπρόσωπος του Noth σε δήλωσή του. «Οι συναντήσεις ήταν συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην αμφισβητήσει κανείς τη χρονική στιγμή που βγαίνουν αυτές οι ιστορίες στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω με βεβαιότητα γιατί βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα, αλλά ξέρω αυτό: Δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες».

Μάλιστα, στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram τότε, δεν είχε καν αναφερθεί στο θέμα. Είχε απλώς ανεβάσει μία φωτογραφία του μεγάλου του γιου να παίζει μπάσκετ.

Ως αποτέλεσμα των ισχυρισμών, ο ηθοποιός απομακρύνθηκε από τη σειρά And Just Like That (o χαρακτήρας του, John “Mr. Big” Preston, πέθανε στο πρώτο επεισόδιο), και οι πρωταγωνίστριες της σειράς, εξέφρασαν τη στήριξή τους στις γυναίκες που τον κατήγγειλαν χωρίς οι ίδιες να έχουν κάνει ωστόσο ποινικές διώξεις.