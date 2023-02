Ο Chris Noth διαφημίζει πλέον τυχερά παιχνίδια και το Ίντερνετ τον κοροϊδεύει ανελέητα

Ο 68χρονος ηθοποιός διαφημίζει τυχερά παιχνίδια, και το κοινό θεωρεί ότι είναι απελπισμένος

Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ο Chris Noth έφαγε cancel μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Κόπηκε με συνοπτικές διαδικασίες από κάποια επεισόδια του "And Just Like That..." και προφανώς δεν θα επιστρέψει στον 2ο κύκλο.

Όλα όμως δείχνουν ότι δεν έχει δεχτεί κάποια άλλη πρόταση για δουλειά. Ο 68χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στο Instagram του Gin Rummy Stars, ενός τυχερού παιχνιδιού με κάρτες, στέλνοντας ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Γεια σας, είμαι ο Chris Noth, ο Mr. Big από το Sex and the City. Λοιπόν ακούστε, όλοι έχουμε ανάγκη να ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα. Εγώ το κάνω, παίζοντας Gin Rummy Stars, ένα τέλειο παιχνίδι με κάρτες. Αρκετά χαλαρωτικό, αλλά με προκλήσεις. Και βελτιώνει τις δεξιότητες του εγκεφάλου σου. Μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού, νιώθω ήδη καλύτερα και έξυπνος! Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο; Είναι δωρεάν. Δεν αστειεύομαι, θα γίνετε ιδιοφυίες».

Αν και οι ηθοποιοί είναι ελεύθεροι να διαφημίσουν ό,τι τους εκφράζει, πρόκειται για μία στενάχωρη διαφήμιση στην οποία ολοφάνερα δεν πιστεύει, και είναι ένας άβολος τρόπος να επιστρέψεις στη δημόσια ζωή μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Αν και έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, μάλλον το Hollywood του γύρισε την πλάτη, έτσι όπως συνέβη και με τον Armie Hammer. Οι αντιδράσεις κάτω από το post ήταν οι αναμενόμενες, με τους χρήστες να πιστεύουν ότι «είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να τελειώσεις την καριέρα σου» ή ότι πρέπει να είναι «τρομερά απελπισμένος». Υπήρξαν βέβαια και οι υποστηρικτές του, που δεν καταλαβαίνουν γιατί ο κόσμος του επιτίθεται, αφού δεν έχει αποδειχθεί τίποτα δικαστικά.

Η αλήθεια είναι ότι καμία από τις γυναίκες δεν προχώρησε ποτέ σε μήνυση, ούτε επισκέφθηκε αστυνομικό τμήμα. Οι πρωταγωνίστριες του Sex and the City, ωστόσο, έλαβαν δημόσια θέση υπέρ των θυμάτων, στηρίζοντας τες για το θάρρος να μιλήσουν.